¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Liga de Campeones
team-logoViking
Lyse Arena
team-logoSabah FK
Book Viking vs Sabah FK Tickets
GOAL-e
Con la colaboración de

Cómo conseguir entradas para el Viking-Sabah FK: precios de la Champions League, información del partido, venta de última hora y más

SHOPPING
Tickets
Viking
Sabah FK
Liga de Campeones

El Viking se enfrenta al Sabah FK en la Champions League. Así puedes conseguir tus entradas

Este encuentro será el primer enfrentamiento oficial entre los dos clubes en una competición europea. Ambos buscan recuperarse en la fase de grupos de la Champions League tras sufrir duras derrotas ante clubes de primer nivel en jornadas anteriores del torneo.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Viking contra el Sabah FK, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Viking contra el Sabah FK de la Champions League?

El Viking contra el Sabah FK se disputará en el Lyse Arena de Stavanger el miércoles 4 de noviembre de 2026.

crest
Liga de Campeones - Jornada 4
Lyse Arena

¿Cómo comprar entradas para el Viking contra el Sabah FK de la Champions League?

Hay varias opciones para comprar entradas para el próximo partido de la UEFA Champions League entre el Viking y el Sabah FK:

  • Venta oficial del club: Consulta directamente la web oficial del Viking FK para conocer la venta destinada a socios, los periodos de compra preferente para abonados y la venta al público general para los partidos en el Lyse Arena (Viking Stadion).
  • Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales del club se agotan por completo, a menudo es posible encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Champions League cuando se agotan los cupos de venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Viking contra el Sabah FK de la Champions League?

Estos son los precios estimados de las entradas para el partido de la UEFA Champions League entre el Viking FK y el Sabah FK:

1. Canales oficiales del club

  • Categoría 3 (detrás de las porterías / fondo local estándar): 40 € – 55 €
  • Categoría 2 (esquinas / grada superior): 60 € – 85 €
  • Categoría 1 (lateral / mejores asientos): 90 € – 140 €
  • Paquetes VIP y de hospitalidad: 250 € – 450 € o más

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda del mercado:

  • Reventa de entradas estándar / generales: 240 € – 265 €
  • Reventa de entradas en el fondo:1.850 € – 2.150 €
  • Reventa de entradas en el lateral:2.350 € – 3.000 € o más

Viking contra Sabah FK en la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Viking y el Sabah FK

El Viking ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, ha empatado uno y ha perdido otro. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-0 ante el Lillestroem en la Eliteserien. En esa racha también logró un triunfo por 8-1 frente al Kristiansund BK. Su única derrota llegó ante el VfB Stuttgart, por 3-1 en la Champions League. En esos cinco partidos, el Viking marcó 15 goles y encajó seis.

El Sabah FK ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos. Su única derrota fue un 4-0 ante el Manchester United en la Champions League. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-1 frente al Imisli FK en la Premier League de Azerbaiyán. En ese mismo periodo también ganó por 5-0 al Zira. En esos cinco partidos, el Sabah marcó 12 goles y encajó cinco.

VIK

VIK - Formulario

MAD
W0-3
BRA
W0-2
FCB
D3-3
FRE
W3-2
AVL
L3-1
Gol marcado (encajado)
12/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
SAB

SAB - Formulario

IMI
W3-1
NEF
D0-0
SLP
W2-0
FKQ
W0-4
BVB
L1-2
Gol marcado (encajado)
10/3
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Viking contra Sabah FK: enfrentamientos recientes

No hay datos de enfrentamientos previos entre el Viking y el Sabah FK. El partido del martes en el Lyse Arena será el primer encuentro oficial entre los dos clubes.

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
W
W
W
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
W
W
W
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
W
W
W
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
W
W
W
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
W
W
W
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
D
W
W
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
W
W
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
L
W
W
9
ComoComoCOM
3201105+56
W
L
W
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
W
L
W
11
BrujasBrujasCLB
320196+36
W
W
L
12
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
320174+36
L
W
W
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
W
L
W
14
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
3120105+55
D
D
W
15
RomaRomaROM
311185+34
W
L
D
16
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
D
W
L
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
L
W
D
18
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
W
L
D
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
L
W
L
20
Inter MilánInter MilánINT
310256-13
W
L
L
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
L
L
W
22
SSC NápolesSSC NápolesNAP
310257-23
W
L
L
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
W
L
L
24
LASKLASKLAS
310269-33
W
L
L
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
L
W
L
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
L
W
L
27
LensLensRCL
310237-43
L
L
W
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
L
W
L
29
AEK AtenasAEK AtenasAEK
310238-53
L
L
W
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
L
W
L
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
L
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
L
L
33
VikingVikingVIK
301259-41
L
D
L
34
FC OportoFC OportoPOR
300326-40
L
L
L
35
LilleLilleLIL
3003410-60
L
L
L
36
SlovanSlovanSBR
3003113-120
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Seguí a GOAL en Google