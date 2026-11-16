¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Liga de Campeones
team-logoViking
Lyse Arena
team-logoFeyenoord
Book Viking vs Feyenoord Tickets
Con la colaboración de

Cómo conseguir entradas para el Viking-Feyenoord: Precios de la Champions League, información del partido, venta de última hora y más

SHOPPING
Tickets
Viking
Feyenoord
Liga de Campeones

El Viking se enfrenta al Feyenoord en la Champions League. Así puedes conseguir tus entradas.

El Viking recibe al Feyenoord el martes 8 de diciembre de 2026 en el Lyse Arena de Stavanger.

Este próximo partido de la fase de liga de la Champions League será el primer enfrentamiento oficial de la historia entre el Viking FK noruego y el Feyenoord neerlandés. Ambos clubes llegan a esta cita crucial en busca de un cambio de rumbo tras un inicio complicado en sus respectivas campañas europeas.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Viking contra el Feyenoord, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Viking contra el Feyenoord de la Champions League?

El Viking contra el Feyenoord se juega en el Lyse Arena de Stavanger el martes 8 de diciembre de 2026.

crest
Liga de Campeones - Jornada 6
Lyse Arena

¿Cómo comprar entradas para el Viking contra el Feyenoord de la Champions League?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el próximo partido de Champions League entre el Viking y el Feyenoord:

1. Canales oficiales de los clubes

  • Web oficial del club (Viking FK): La forma más directa, segura y fiable de conseguir entradas es a través del portal oficial de venta del Viking FK. Los abonados y socios del club suelen tener prioridad en periodos exclusivos de preventa antes de que las localidades restantes se pongan a disposición del público general.
  • Entradas oficiales para la afición visitante (Feyenoord): Si apoyas al equipo neerlandés visitante, debes comprar las entradas directamente a través de los canales oficiales de venta del Feyenoord.

2. Plataformas de reventa de entradas

  • Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales de los clubes se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de Champions League cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Viking contra el Feyenoord de la Champions League?

Estos son los precios de las entradas para el partido de Champions League entre el Viking y el Feyenoord:

1. Canales oficiales de los clubes

  • Entrada general estándar: Suele costar aproximadamente entre 40 y 90 €.
  • Preventas para socios y abonados: Los precios parten de unos 35 a 75 €.
  • Paquetes VIP y de hospitalidad: Suelen partir de entre 250 y más de 500 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa de los clubes, plataformas de reventa como StubHub publican entradas a precios que dependen de la demanda:

  • Gradas de fondo y zonas altas: Los precios parten de unos 2.150 a 2.400 €.
  • Gradas laterales y sectores prémium: A menudo se anuncian por más de 2.900 a más de 3.000 €.

Viking contra Feyenoord en la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Viking y el Feyenoord

El Viking ha ganado tres de sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones y ha perdido dos. Su resultado más reciente fue una victoria por 5-1 ante el KFUM en la Eliteserien, con la que dio continuidad a su triunfo sobre el Sabah FK (4-1) en la Champions League. Marcó 18 goles y encajó 10 en esos cinco encuentros, aunque la derrota por 3-2 ante el Bodø/Glimt y la caída por 3-1 frente al Aston Villa en Europa muestran que sigue siendo vulnerable ante rivales de primer nivel.

El Feyenoord suma una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 5-3 ante el sc Heerenveen en la Eredivisie, después de perder por 3-0 frente al Inter de Milán en la Champions League. Marcó siete goles y encajó nueve en esos cinco encuentros, unas cifras que ponen de manifiesto la fragilidad defensiva que muestra actualmente la plantilla de Van Bronckhorst.

VIK

VIK - Formulario

AVL
L3-1
TRO
W3-1
BOD
L3-2
SAB
W4-1
KFU
W5-1
Gol marcado (encajado)
15/9
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
5/5
FEY

FEY - Formulario

BET
L1-0
PSV
D1-1
SIT
D1-1
INT
L0-3
HEE
L5-3
Gol marcado (encajado)
5/11
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Viking contra Feyenoord: historial reciente de enfrentamientos

No hay datos disponibles de enfrentamientos anteriores entre el Viking y el Feyenoord. Este partido en el Lyse Arena supone un encuentro poco habitual entre los dos clubes a este nivel.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Seguí a GOAL en Google