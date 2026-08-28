El Valencia se enfrenta a la Real Sociedad el miércoles 20 de septiembre de 2026 en el Estadio de Mestalla, en Valencia.

En su enfrentamiento más reciente, en mayo de 2026, el Valencia logró una dramática victoria a domicilio por 4-3 sobre la Real Sociedad en un partido cargado de acción. Históricamente, los enfrentamientos directos recientes entre ambos clubes han sido muy igualados, con una mezcla de victorias por la mínima y empates.

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¿Cuándo es el saque inicial del Valencia vs Real Sociedad de LaLiga?

El Valencia vs Real Sociedad se disputa en el Estadio de Mestalla, en Valencia, con el horario de inicio aún por confirmar a través de tu operador local.

Primera División - Jornada 7 20 sept 2026 - 15:00 Estadio Mestalla

¿Cómo comprar entradas para el Valencia vs Real Sociedad de LaLiga?

Para comprar entradas para el partido de LaLiga entre Valencia y Real Sociedad en el Estadio de Mestalla el 20 de septiembre de 2026, puedes utilizar estos canales oficiales y secundarios:

Sitio web oficial del Valencia CF: La fuente principal y más segura es directamente el portal oficial de venta de entradas del Valencia CF. Las entradas suelen ponerse a disposición del público general unas semanas antes del día del partido, después de que los abonados ( socis ) hayan ocupado sus asientos.

Taquilla del Estadio de Mestalla: Puedes comprar entradas en persona en la taquilla del estadio, en Valencia, en los días previos al partido o el mismo día del encuentro, siempre que no se hayan agotado por completo.

Mercados secundarios y agregadores: Si las entradas se agotan a través de los canales oficiales, plataformas secundarias como StubHub ofrecen entradas de reventa para los partidos en Mestalla.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Valencia vs Real Sociedad de LaLiga?

Los precios de las entradas para el partido de LaLiga entre Valencia y Real Sociedad en el Estadio de Mestalla dependen del canal de compra y de la categoría del asiento:

Venta oficial al público general (valor nominal): Directamente a través del Valencia CF, las entradas estándar para el partido suelen oscilar entre 25 £ y 75 £ (30 € y 85 €) para asientos estándar en los anillos superior e inferior, según la ubicación en la grada.

Mercado secundario y revendedores: En agregadores de entradas y plataformas de reventa como StubHub, las localidades más asequibles suelen partir de unas 45 £ a 60 £ (59 $ a 76 $), mientras que las entradas estándar medias cuestan alrededor de 180 £ a 200 £ . Las opciones VIP o de hospitality pueden arrancar desde más de 600 £ .

Valencia vs Real Sociedad de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Forma de Valencia y Real Sociedad

El Valencia ha ganado uno, empatado uno y perdido tres de sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 1-0 ante el Real Betis en LaLiga el 25 de agosto, después de un empate 0-0 con el Celta de Vigo tres días antes. Su única victoria en esta racha llegó en un amistoso de pretemporada contra el Hércules, por 2-0. El Valencia no logró marcar en tres de esos cinco partidos, y sus dos encuentros oficiales de esta temporada no han producido goles en el lado correcto.

La Real Sociedad ha perdido sus cinco partidos más recientes. Su último encuentro fue una derrota por 1-0 ante el Real Betis en LaLiga el 21 de agosto, y antes de eso cayó por 3-1 ante el Chelsea y sufrió derrotas consecutivas contra el FC Koeln en pretemporada. Dos derrotas ante el Koeln y una derrota por 2-1 ante el Toulouse completan una racha de cinco derrotas seguidas. El equipo de Matarazzo ha marcado tres goles y ha encajado diez en esos cinco partidos.

Valencia vs Real Sociedad: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en LaLiga el 17 de mayo de 2026, cuando el Valencia ganó por 4-3 a domicilio ante la Real Sociedad. Antes de eso, ambos clubes empataron 1-1 en el Estadio de Mestalla en agosto de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos de LaLiga, el Valencia suma dos victorias por las dos de la Real Sociedad, con un empate. El partido más reciente en casa en Mestalla, en enero de 2025, terminó 1-0 a favor del Valencia.