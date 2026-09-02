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Cómo conseguir entradas para el Valencia vs Barcelona: precios de LaLiga, información del partido, ventas de última hora y más

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Valencia se enfrenta al Barcelona en LaLiga. Así puedes conseguir tus entradas

El Valencia se enfrenta al Barcelona el domingo 6 de septiembre de 2026 en el Estadio de Mestalla, en Valencia.

El Valencia logró una impresionante victoria por 3-1 sobre el Barcelona en su enfrentamiento más reciente en Mestalla, en mayo de 2026. Sin embargo, el Barcelona mantiene la ventaja en el historial general entre ambos, tras haber ganado cuatro de los últimos cinco enfrentamientos competitivos entre los dos equipos españoles.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Valencia vs Barcelona, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

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¿Cuándo es el saque inicial del Valencia vs Barcelona de LaLiga?

El Valencia se enfrenta al Barcelona en el Estadio de Mestalla, en Valencia, España, en un partido de LaLiga. Los detalles confirmados de la hora de inicio se actualizarán aquí en cuanto estén disponibles.

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Primera División - Jornada 4
Estadio Mestalla

¿Cómo comprar entradas para el Valencia vs Barcelona de LaLiga?

Para comprar entradas para el Valencia CF vs. FC Barcelona en el Estadio de Mestalla, sigue estas principales opciones:

  • Portal oficial de entradas del Valencia CF: La opción principal y más segura para comprar entradas a precio oficial es hacerlo directamente a través del portal oficial de entradas del Valencia CF. La venta al público general suele abrirse entre 1 y 2 semanas antes de la fecha del partido.
  • Membresía oficial del club ("Socio / VCF Member"): Hacerse miembro oficial del VCF da acceso prioritario a las entradas para los partidos en casa antes de que se abra la venta al público general, algo recomendable para encuentros de alta demanda como el del FC Barcelona.
  • Plataformas secundarias de reventa: Si las entradas se agotan a través de los canales oficiales del club, plataformas secundarias como StubHub ofrecen reventa verificada de entradas por parte de otros aficionados o vendedores.   
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¿Cuánto cuestan las entradas para el Valencia vs Barcelona de LaLiga?

Los precios de las entradas para el Valencia CF vs. FC Barcelona del 6 de septiembre de 2026 en el Estadio de Mestalla dependen del canal de compra y de la categoría del asiento:

  • Entrada general oficial (precio oficial): Directamente en el portal oficial de entradas del Valencia CF, las entradas de categoría estándar oscilan entre 50 £ y 125 £, mientras que los asientos en la tribuna central cuestan entre 125 £ y más de 250 £.
  • Plataformas secundarias de reventa: En agregadores de entradas verificados como Live Football Tickets, los asientos de acceso más económico en el anillo superior empiezan en torno a 140 £ y 190 £.
  • Precio medio de reventa: Debido a la alta demanda de los partidos del Barcelona, los precios medios de reventa suelen situarse en torno a 420 £ y 460 £, con tarifas más altas para los asientos preferentes en la zona central y en el anillo inferior.
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Valencia vs Barcelona de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Valencia vs Barcelona

Los últimos cinco partidos del Valencia han sido todos de pretemporada, con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas. Su encuentro más reciente fue un triunfo por 2-0 ante el Hercules el 13 de agosto, mientras que también venció por 2-1 al Derby County a principios del verano. Las derrotas ante el CD Teruel y el Newcastle United quedaron a ambos lados de un empate con el Stoke City, lo que deja un balance irregular del Valencia en pretemporada al comienzo de la temporada competitiva.

El balance del Barcelona en cinco partidos de pretemporada es de tres victorias y dos derrotas. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 sobre el Al Ahly SC el 19 de agosto, después de un triunfo por 2-5 ante el Basel tres días antes. Las derrotas frente al Udinese y el Birmingham City representan los puntos bajos de su calendario veraniego, aunque las victorias contra el Basel y el Nottingham Forest, esta última por 1-0 a domicilio, sugieren que el equipo de Flick ha ido creciendo de forma constante.

VAL

VAL - Formulario

CDT
L0-1
HER
W2-0
CEL
D0-0
BET
L0-1
COR
L3-1
Gol marcado (encajado)
3/5
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
1/5
BAR

BAR - Formulario

BAS
W2-5
AHL
W2-1
ELC
W0-5
ATH
W2-0
RAY
W5-2
Gol marcado (encajado)
19/5
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Valencia vs Barcelona: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos terminó con una victoria en casa del Valencia por 3-1 en el Estadio de Mestalla, en LaLiga, el 23 de mayo de 2026. Ese resultado llegó tras una racha de duras derrotas del Valencia en este duelo, incluida una derrota por 6-0 en el Camp Nou en septiembre de 2025 y una derrota por 7-1 en el mismo escenario en enero de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos, el Barcelona ha ganado tres veces por una del Valencia, con una victoria adicional del Barcelona en una eliminatoria de la Copa del Rey. El Barcelona ha marcado 19 goles en esos cinco partidos y ha encajado siete.

Cara a cara

ValenciaEmpateBarcelona
1
0
4
Primera División
Valencia badge
Valencia
VAL
3
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
F
Primera División
Barcelona badge
Barcelona
BAR
6
Valencia badge
Valencia
VAL
0
F
Copa del Rey
Valencia badge
Valencia
VAL
0
Barcelona badge
Barcelona
BAR
5
F
Primera División
Barcelona badge
Barcelona
BAR
7
Valencia badge
Valencia
VAL
1
F
Primera División
Valencia badge
Valencia
VAL
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
F
5Goles marcados21
Partidos con más de 2.5 goles5/5
Ambos equipos marcaron3/5

Clasificación del Valencia vs Barcelona

En la clasificación actual de LaLiga, el Valencia ocupa la 17.ª posición, mientras que el Barcelona está en la 11.ª.

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
W
W
W
W
W
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
7511167+916
W
W
W
L
W
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
D
W
W
W
L
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
L
W
W
L
W
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
L
W
W
D
L
6
AlavésAlavésALA
7322116+511
D
L
L
W
W
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
D
L
D
W
W
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
W
L
W
D
W
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
W
W
L
L
L
10
Athletic ClubAthletic ClubATH
622276+18
D
D
W
W
L
11
GetafeGetafeGET
722347-38
W
L
D
D
L
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
W
L
W
L
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
D
L
L
L
W
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
W
D
D
D
L
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
L
L
W
D
L
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
L
L
W
L
W
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
L
L
D
W
D
18
ElcheElcheELC
71241117-65
W
L
D
L
L
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
L
W
L
L
L
20
MálagaMálagaMAL
7034312-93
L
L
D
D
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

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