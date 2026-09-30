Cómo conseguir entradas para el Union Berlin vs Borussia Dortmund: precios de la Bundesliga, información del partido, ventas de última hora y más

Union Berlin se enfrenta al Borussia Dortmund el sábado 17 de octubre de 2026 en el Alte Försterei de Berlín.

Históricamente, el Borussia Dortmund ha llevado la voz cantante en este enfrentamiento, con 11 victorias en sus 16 duelos oficiales. El Union Berlin ha demostrado ser un rival temible en su emblemático estadio, el Stadion An der Alten Försterei, logrando repetidamente sonadas sorpresas en casa ante el Dortmund.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Union Berlin vs Borussia Dortmund, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Union Berlin vs Borussia Dortmund de la Bundesliga?

El Union Berlin vs Borussia Dortmund comienza el sábado 17 de octubre de 2026 en el Alte Försterei de Berlín.

Bundesliga - Jornada 6 17 oct 2026 - 09:30 Alte Foersterei

¿Cómo comprar entradas para el Union Berlin vs Borussia Dortmund de la Bundesliga?

Para comprar entradas para el Union Berlin vs Borussia Dortmund en el Stadion An der Alten Försterei, tienes unas cuantas opciones oficiales y secundarias, aunque la demanda es extremadamente alta dada la reducida capacidad del estadio (unas 22.000 localidades).

Sorteo de entradas del FC Union Berlin (solo para socios):

Las entradas se ofrecen primero a los socios de pago del club a través de un sistema oficial de sorteo en el portal de venta de entradas del club ( Zeughaus ).

Si tienes una membresía, puedes entrar en el sorteo para el partido que elijas entre 2 y 4 semanas antes del saque inicial.

Mercado oficial de reventa del Union Berlin (Zweitmarkt):

Si no tienes éxito en el sorteo o se te pasó el plazo, los socios tienen acceso al mercado secundario oficial del club ( Zweitmarkt ).

Entradas para el sector visitante (para aficionados del Borussia Dortmund):

Las entradas de la zona visitante se asignan exclusivamente a través del sistema oficial de venta de entradas del Borussia Dortmund ( BVB Ticket-Shop ).

La forma más sencilla de garantizarte un asiento sin membresía ni participación en el sorteo es comprar paquetes oficiales de hospitality/VIP directamente en la web del Union Berlin, aunque tienen un precio considerablemente más alto.

Paquetes oficiales VIP y de hospitality:

La forma más sencilla de garantizarte un asiento sin membresía ni participación en el sorteo es comprar paquetes oficiales de hospitality/VIP directamente en la web del Union Berlin, aunque tienen un precio considerablemente más alto.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Union Berlin vs Borussia Dortmund de la Bundesliga?

Los precios de las entradas para el Union Berlin vs Borussia Dortmund dependen de si compras entradas a precio oficial a través de la asignación del club o si recurres a mercados secundarios de entradas.

1. Precios oficiales

Si consigues una entrada directamente a través del sorteo oficial del Union Berlin (Zeughaus) o de su mercado secundario (Zweitmarkt), los precios estándar para adultos suelen situarse en los siguientes rangos:

Grada de pie (Sektor 2 - Waldseite y Sektor 3 - Gegengerade): unos 17 € a 20 €

Tribuna principal con asiento (Sektor 1): unos 30 € a 45 € (según la categoría del asiento)

Entradas con descuento/infantiles: unos 6 € a 21 €

Paquetes oficiales VIP y de hospitality: unos 180 € a 450 € o más por persona (para partidos de alta demanda como el Borussia Dortmund)

2. Precios en el mercado secundario

Debido a la capacidad extremadamente limitada del Stadion An der Alten Försterei (unas 22.000 localidades) y a la alta demanda cuando se mide a rivales de primer nivel, las plataformas secundarias de entradas comoStubHubfluctúan en función de la oferta, la calidad del asiento y la demanda del partido:

Precio inicial general en el mercado secundario: unos 180 € a 220 € para entradas básicas de pie o de asiento.

Precio medio de reventa: unos 250 € a 500 € o más, según la visibilidad y la ubicación del asiento.

Union Berlin vs Borussia Dortmund de la Bundesliga: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Union Berlin vs Borussia Dortmund

El Union Berlin ha ganado uno, empatado uno y perdido tres de sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, con diez goles a favor y 14 en contra en esa racha. Su encuentro más reciente fue una derrota en casa por 1-3 ante el Schalke 04 en la Bundesliga, donde un gol tardío de Tim Skarke solo sirvió para maquillar el resultado. La semana anterior trajo una dura derrota por 0-4 en casa del Bayer Leverkusen, y el Union encadena ya dos partidos de liga consecutivos encajando al menos tres goles.

El Borussia Dortmund ha ganado sus últimos cinco partidos, con 13 goles a favor y cuatro en contra. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-0 ante el SC Paderborn en la Bundesliga, y el Dortmund también logró un triunfo por 3-2 frente al Villarreal en la Champions League y una victoria a domicilio por 2-3 en Hoffenheim en ese mismo tramo reciente. El Dortmund ha dejado su portería a cero en dos de sus últimos cinco encuentros.

Union Berlin vs Borussia Dortmund: historial reciente cara a cara

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos se produjo el 24 de enero de 2026, cuando el Borussia Dortmund ganó 3-0 en el Alte Försterei en la Bundesliga. En los últimos cinco duelos directos, el Dortmund ha ganado cuatro veces y el Union Berlin una, con 14 goles a favor y tres en contra en esos encuentros.