Cuatro partidos disputados, dos por jugar. Tras enfrentarse a Francia, Bélgica e Italia (dos veces) en la primera parte de la fase de liga de la UEFA Nations League, en septiembre y octubre, Turquía recibirá a Bélgica y viajará para medirse a Francia. Bélgica llegará a Esmirna el jueves 12 de noviembre. Compra hoy tus entradas para los próximos partidos de la Liga A de la UEFA Nations League.

Será apenas la tercera vez que Turquía juegue en el estadio Gürsel Aksel, pero el recinto ha dado buenos resultados a los «Ay Yildizlilar» (la Media Luna y las Estrellas), que ganaron allí en las dos ediciones anteriores de la UEFA Nations League (3-1 ante Islandia en 2024 y 2-0 ante Lituania en 2022).

¿Volverán a brillar jugadores como Arda Güler, Kenan Yildiz y Orkun Kökçü ante su público? GOAL te cuenta todo lo que necesitas saber para conseguir ya tus entradas para el Turquía-Bélgica de la UEFA Nations League, incluidos los precios, la disponibilidad y los mejores sitios donde comprarlas.

¿Cuándo se juega el Turquía-Bélgica de la UEFA Nations League?

El Turquía-Bélgica se disputará en el estadio Gürsel Aksel de Esmirna el jueves 12 de noviembre, con el inicio previsto a las 20:00 (TRT).

UEFA Nations League A - Jornada 5 12 nov 2026 - 12:00 Gursel Aksel Stadium

Cómo comprar entradas para el Turquía-Bélgica de la UEFA Nations League

Las entradas oficiales para el Turquía-Bélgica se venden exclusivamente a través del socio principal de venta de entradas de la Federación Turca de Fútbol (TFF), normalmente Passo. Tendrás que crear una cuenta oficial en su plataforma.

Las entradas para estos encuentros concretos de la fase de grupos de la Nations League 2026/27 salieron primero a la venta para socios de clubes con categoría prémium y titulares de carnés de clubes de aficionados a finales de agosto. Poco después, a principios de septiembre, comenzó la venta al público general.

Quienes busquen entradas a última hora también pueden comprarlas en plataformas de reventa como Ticombo.

Transferencias garantizadas: todas las compras en Ticombo cuentan con el respaldo del programa FanProtect de la plataforma, que ofrece a los compradores la tranquilidad de que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el partido.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Turquía-Bélgica de la UEFA Nations League?

Las entradas oficiales de acceso general para el Turquía-Bélgica de la UEFA Nations League partían de 10 € a través del portal oficial de la Federación Turca de Fútbol (TFF).

Estos son los distintos precios oficiales y las zonas de asientos del estadio Gürsel Aksel:

Categoría 4 (detrás de las porterías) : entre 300 y 500 ₺ (aproximadamente entre 10 y 15 €), en las gradas norte y sur.

: entre 300 y 500 ₺ (aproximadamente entre 10 y 15 €), en las gradas norte y sur. Categorías 3 y 2 (niveles superiores este y oeste) : entre 600 y 1.200 ₺ (aproximadamente entre 18 y 35 €), con vistas elevadas desde los laterales del campo.

: entre 600 y 1.200 ₺ (aproximadamente entre 18 y 35 €), con vistas elevadas desde los laterales del campo. Categoría 1 (niveles inferiores del oeste y zonas VIP): entre 1.500 y más de 3.000 ₺ (aproximadamente entre 45 y más de 90 €), con asientos privilegiados en la parte inferior del lateral, cerca de los túneles de jugadores y las áreas técnicas.

Consulta las páginas oficiales de la selección cuando se acerque la fecha para obtener más información, así como sitios de reventa como Ticombo para comprobar la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el estadio Gürsel Aksel

El estadio Gürsel Aksel, cuyo nombre oficial es Centro de Deportes y Vida Saludable Gürsel Aksel, es un moderno recinto de fútbol turco y complejo multifuncional situado en el barrio de Üçkuyular, en Konak, Esmirna.

Inaugurado en 2020 como estadio del Göztepe S.K., equipo de la Süper Lig, combina las modernas exigencias de la UEFA con un diseño urbano muy compacto, integrado en una zona residencial.

Mucho antes de que se levantara la estructura actual, el lugar albergaba el histórico campo del Göztepe S.K., inaugurado originalmente en torno a la fundación del club, en 1925. Con el paso del tiempo, el antiguo estadio dejó de poder responder a las necesidades del fútbol profesional moderno y de la apasionada afición del club. En 2016, la estructura original fue demolida para dar paso a una renovación arquitectónica completa.

Momentos memorables en el estadio Gürsel Aksel

La gran inauguración (2020) : el Göztepe estrenó su estadio con una gran victoria por 2-1 ante el Beşiktaş. Halil Akbunar pasó a la historia al marcar el primer gol en el nuevo recinto.

: el Göztepe estrenó su estadio con una gran victoria por 2-1 ante el Beşiktaş. Halil Akbunar pasó a la historia al marcar el primer gol en el nuevo recinto. Primera final de copa (2021) : la Federación Turca de Fútbol eligió el estadio para albergar la final de la Copa de Turquía. El Beşiktaş levantó el trofeo tras vencer por 2-0 al Antalyaspor bajo la avanzada iluminación del recinto de Esmirna.

: la Federación Turca de Fútbol eligió el estadio para albergar la final de la Copa de Turquía. El Beşiktaş levantó el trofeo tras vencer por 2-0 al Antalyaspor bajo la avanzada iluminación del recinto de Esmirna. El derbi de Estambul en Esmirna (2023): dos años después, el estadio acogió su segunda final de la Copa de Turquía. El partido congregó a una enorme audiencia televisiva en todo el país, mientras el Fenerbahçe vencía a su rival de la ciudad, el Istanbul Başakşehir, para conquistar el título.

El paseo elevado sobre la cubierta: el elemento más conocido del estadio es un sendero público de 650 metros de longitud construido directamente sobre la cubierta. Está abierto a los residentes de la zona los días en que no hay partido y ofrece espectaculares vistas panorámicas de la bahía de Esmirna.

Turquía-Bélgica de la UEFA Nations League: Todo lo que necesitas saber

Turquía-Bélgica: Estado de forma reciente

Clasificación de la FIFA: Turquía (27.ª) y Bélgica (8.ª)

Turquía ganó en verano su último partido de grupo del Mundial de la FIFA 2026, contra Estados Unidos, uno de los países anfitriones, pero no le bastó: las derrotas anteriores ante Australia y Paraguay le impidieron clasificarse para las eliminatorias.

La afición belga vivió un torbellino de emociones durante el Mundial. Bélgica compensó dos decepcionantes empates ante Egipto e Irán con una contundente victoria por 5-1 sobre Nueva Zelanda para avanzar a las siguientes rondas.

Las posteriores victorias ante Senegal y Estados Unidos dieron paso a un cruce de cuartos de final con España. Aunque llegó al descanso empatada con la que acabaría proclamándose campeona del mundo (1-1), un gol tardío de Mikel Merino acabó con las ilusiones belgas.

Turquía-Bélgica: Historial reciente de enfrentamientos

El balance histórico de enfrentamientos entre ambas selecciones está igualado, con el mismo número de victorias para cada una. En sus 11 duelos anteriores, Turquía y Bélgica ganaron 3 partidos cada una, mientras que los 5 restantes terminaron en empate.

La última vez que se enfrentaron fue en junio de 2011. Aquel partido de clasificación para la Eurocopa 2012 se disputó en el Stade Roi Baudouin de Bruselas, Bélgica, y terminó 1-1. Timmy Simons marcó para Bélgica y Burak Yılmaz empató para Turquía.