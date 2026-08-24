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Cómo conseguir entradas para el Troyes vs Strasbourg: precios de la Ligue 1, información del partido, ventas de última hora y más

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El Troyes se enfrenta al Estrasburgo en la Ligue 1. Así puedes conseguir tus entradas

El Troyes se enfrenta al Strasbourg el domingo 6 de septiembre de 2026 en el Stade de l'Aube de Troyes.

El Strasbourg llega al partido con ganas de rehacerse tras una dura derrota por 4-0 en el estreno ante el Marseille. En sus enfrentamientos directos recientes, la igualdad competitiva ha sido clave, con tres de sus últimos cinco duelos de Ligue 1 terminados en empate, incluido el 1-1 de su choque más reciente.  

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Troyes vs Strasbourg, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Troyes vs Strasbourg de Ligue 1?

El Troyes vs Strasbourg se disputa en el Stade de l'Aube de Troyes, con el partido programado para la jornada actual de Ligue 1.

crest
Ligue 1 - Jornada 3
Stade de l'Aube

¿Cómo comprar entradas para el Troyes vs Strasbourg de Ligue 1?

Para comprar entradas para el partido de Ligue 1 entre Troyes y Strasbourg en el Stade de l'Aube, sigue estas opciones según el equipo al que apoyes:

Entradas oficiales para la afición local (aficionados del ESTAC Troyes y público general)

  • Tienda online oficial: Compra directamente a través de la plataforma oficial de venta de entradas del ESTAC Troyes.
  • Taquilla presencial: El día del partido, las entradas pueden comprarse en las taquillas del Stade de l'Aube, sujetas a disponibilidad restante.

Aficionados visitantes (seguidores del Strasbourg)

  • Sector visitante oficial: Los aficionados visitantes deben comprar las entradas a través del portal oficial de venta de entradas del RC Strasbourg Alsace o contactando directamente con el departamento de ticketing de su club para asegurarse asientos en la sección visitante.

Mercados secundarios de entradas

  • Si las entradas están agotadas en los canales principales, las plataformas secundarias de venta de entradas como StubHub suelen ofrecer entradas de reventa verificadas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Troyes vs Strasbourg de Ligue 1?

Los precios de las entradas para el Troyes vs Strasbourg varían en función de la categoría y de la plataforma de compra:

Taquilla oficial y ventas primarias

  • Asientos estándar: Las entradas a precio facial vendidas directamente por el ESTAC Troyes oscilan entre 10 £ y 40 £ (12 € y 45 €), dependiendo de la grada (detrás de las porterías frente a tribuna principal).
  • Juveniles y descuentos: Las entradas con descuento para niños o estudiantes suelen costar entre 5 £ y 15 £.

Mercados secundarios y de reventa

  • Precio inicial: Los anuncios de reventa en plataformas secundarias como StubHub suelen arrancar en torno a 25 £ y 30 £ (35 $ y 40 $) para asientos estándar detrás de la portería.
  • Precio medio: El precio medio de reventa para este partido concreto se sitúa en torno a 60 £ y 65 £ (80 $ y 85 $), con los asientos prémium en la banda a un precio mayor según la demanda.

Troyes vs Strasbourg de Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Troyes vs Strasbourg

El Troyes no ha ganado en sus últimos tres partidos, registrando dos empates y una victoria en sus cinco encuentros más recientes. Su única actuación en Ligue 1 durante esta racha terminó en un empate 0-0 con el Paris FC el 22 de agosto. En pretemporada, empató 1-1 tanto con Panetolikos como con Auxerre, aunque sí ganó sus dos amistosos anteriores, al imponerse por 5-2 al GOAL FC y por 3-0 al Grenoble. En sus últimos cinco partidos, el Troyes marcó ocho goles y encajó tres.

La forma reciente del Strasbourg deja una lectura complicada. Ganó solo uno de sus últimos cinco partidos, siendo ese único resultado positivo un empate 1-1 ante el Newcastle United en un amistoso, que contó como victoria en los penaltis o por otro formato de copa. Perdió dos veces contra el Freiburg el mismo día de agosto, ambas por 2-0, y cayó 5-2 ante el Elversberg. Su temporada de Ligue 1 comenzó con una derrota por 4-0 ante el Marseille el 21 de agosto. El Strasbourg encajó 13 goles en sus últimos cinco partidos, mientras que solo marcó cuatro.

TRO

TRO - Formulario

GOA
W2-5
AJA
D1-1
PAT
D1-1
PAR
D0-0
FCL
W1-2
Gol marcado (encajado)
9/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
4/5
STR

STR - Formulario

SCF
L2-0
SCF
L2-0
NEW
W1-1
OM
L4-0
RCL
W2-1
Gol marcado (encajado)
3/10
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Troyes vs Strasbourg: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes fue el 21 de mayo de 2023, cuando Troyes y Strasbourg empataron 1-1 en un partido de Ligue 1 en el Stade de l'Aube. En los últimos cinco enfrentamientos directos en Ligue 1, el Troyes ha ganado uno, el Strasbourg ha ganado uno y tres partidos han terminado en empate. El Troyes logró una destacada victoria por 3-2 en casa del Strasbourg en enero de 2023, mientras que la única victoria del Strasbourg en el conjunto de datos llegó en febrero de 2018.

Cara a cara

TroyesEmpateStrasbourg
1
3
1
Ligue 1
Troyes badge
Troyes
TRO
1
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
1
F
Ligue 1
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
2
Troyes badge
Troyes
TRO
3
F
Ligue 1
Troyes badge
Troyes
TRO
1
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
1
F
Ligue 1
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
1
Troyes badge
Troyes
TRO
1
F
Ligue 1
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
2
Troyes badge
Troyes
TRO
1
F
7Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron5/5

Clasificación del Troyes vs Strasbourg

En la clasificación actual de la Ligue 1, el Troyes es noveno, mientras que el Strasbourg ocupa la 18.ª posición tras la primera jornada.

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
MónacoMónacoASM
541083+513
W
D
W
W
W
2
LyonLyonOL
5320102+811
W
D
W
D
W
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
W
D
W
W
D
4
LilleLilleLIL
531184+410
L
W
W
D
W
5
RennesRennesREN
531189-110
L
W
W
W
D
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
W
W
L
D
D
7
AngersAngersSCO
521265+17
W
D
L
W
L
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
L
D
W
W
L
9
Le MansLe MansLEM
51319906
W
D
D
L
D
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
W
W
L
L
L
11
BrestBrestB29
512278-15
L
L
W
D
D
12
LorientLorientFCL
512256-15
L
D
W
L
D
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
W
D
L
D
L
14
NizaNizaNCE
512236-35
W
L
D
L
D
15
LensLensRCL
51139904
L
D
L
L
W
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
L
L
L
W
D
17
MarsellaMarsellaOM
510478-13
L
L
L
L
W
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
L
D
L
D
L
Champions League
Calificación para la Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Playoffs de descenso
Descenso

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