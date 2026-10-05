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Cómo conseguir entradas para el Troyes vs Lens: precios de la Ligue 1, información del partido, ventas de última hora y más

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El Troyes se enfrenta al Lens en la Ligue 1. Así puedes conseguir tus entradas

El Troyes se enfrenta al Lens el sábado 17 de octubre de 2026 en el Stade de l'Aube de Troyes.

En su enfrentamiento más reciente, el Lens logró una victoria a domicilio por 4-2 sobre el Troyes en los octavos de final de la Copa de Francia el 4 de febrero de 2026. Su anterior duelo de la Ligue 1 tuvo lugar el 28 de enero de 2023, cuando el Troyes empató 1-1 con el Lens en el Stade de l'Aube.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Troyes vs Lens, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Troyes vs Lens de Ligue 1?

El Troyes vs Lens comienza en el Stade de l'Aube de Troyes el sábado 17 de octubre de 2026.

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Ligue 1 - Jornada 7
Stade de l'Aube

¿Cómo comprar entradas para el Troyes vs Lens de Ligue 1?

Para comprar entradas para el próximo partido de la Ligue 1 entre Troyes vs RC Lens en el Stade de l'Aube, sigue estos pasos habituales de compra:

1. Plataforma oficial de venta de entradas del ESTAC Troyes

  • Visita la página oficial de venta online de entradas del ESTAC Troyes.

2. Cupo oficial para aficionados visitantes del RC Lens

  • Si eres un aficionado visitante del RC Lens, las entradas para el sector visitante suelen gestionarse a través de la oficina oficial de venta de entradas del RC Lens (billetterie.rclens.fr) o de peñas oficiales designadas.

3. Mercado secundario y agregadores de entradas

  • En caso de que las entradas oficiales de local o de admisión general se agoten, plataformas secundarias de entradas como StubHub suelen tener entradas publicadas por revendedores. Asegúrate de comprobar las garantías de entrega de las entradas y la ubicación concreta de los asientos antes de finalizar la compra.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Troyes vs Lens de Ligue 1?

Los precios de las entradas para el partido de la Ligue 1 entre Troyes vs RC Lens en el Stade de l'Aube varían según la categoría y la plataforma de compra:

  • Entradas oficiales a precio de venta al público (directamente con el ESTAC Troyes):
    • Categoría 1 / Fondos detrás de la portería: Aproximadamente entre 12 € y 20 €
    • Tribunas principal y laterales (lateral/presidencial): Aproximadamente entre 25 € y 45 €
    • Premium / Hospitalidad VIP: Entre 80 € y 150 €+ dependiendo de los servicios incluidos.
  • Mercado secundario y agregadores de reventa:
    • Si las entradas se agotan en el portal oficial, los precios en plataformas secundarias como StubHub suelen arrancar en torno a 50 € y 55 € para localidades de admisión general, mientras que las localidades de categoría media y premium promedian entre 75 € y 110 € según la demanda a medida que se acerca el día del partido.

Troyes vs Lens de Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Troyes vs Lens

El Troyes ha ganado uno, empatado dos y perdido dos de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 6-2 ante el Strasbourg el 6 de septiembre, después de una victoria por 2-1 en el campo del Lorient el 29 de agosto. Empató 0-0 con el Paris FC y sumó dos empates en amistosos de pretemporada ante el Panetolikos y el Auxerre. El Troyes ha marcado cuatro goles y ha encajado nueve en esa racha de cinco partidos.

El Lens ha ganado dos y perdido tres de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-0 ante el Lorient el 5 de septiembre, después de caer por 2-1 frente al Strasbourg la semana anterior. Su resultado más destacado en este periodo fue una victoria por 5-2 sobre el Auxerre el 22 de agosto. El Lens ha marcado ocho goles y ha encajado seis en esos cinco partidos.

TRO

TRO - Formulario

FCL
W1-2
STR
L2-6
LIL
L2-0
SCO
L2-0
DIO
D2-2
Gol marcado (encajado)
6/13
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
RCL

RCL - Formulario

STR
L2-1
FCL
L0-1
SLP
W2-3
LEM
D2-2
ASM
L2-1
Gol marcado (encajado)
7/9
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Troyes vs Lens: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes se produjo en la Copa de Francia el 4 de febrero de 2026, cuando el Lens ganó por 4-2 a domicilio ante el Troyes. En los últimos cinco duelos directos, el Lens presenta un mejor balance, con tres victorias frente a una del Troyes, además de un empate. El Lens ha marcado 10 goles en esos enfrentamientos, por cinco del Troyes.

Cara a cara

TroyesEmpateLens
0
1
4
Copa
Troyes badge
Troyes
TRO
2
Lens badge
Lens
RCL
4
F
Ligue 1
Troyes badge
Troyes
TRO
1
Lens badge
Lens
RCL
1
F
Ligue 1
Lens badge
Lens
RCL
1
Troyes badge
Troyes
TRO
0
F
Ligue 1
Troyes badge
Troyes
TRO
1
Lens badge
Lens
RCL
3
F
Ligue 1
Lens badge
Lens
RCL
4
Troyes badge
Troyes
TRO
0
F
4Goles marcados13
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5
#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
MónacoMónacoASM
541083+513
W
D
W
W
W
2
LyonLyonOL
5320102+811
W
D
W
D
W
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
W
D
W
W
D
4
LilleLilleLIL
531184+410
L
W
W
D
W
5
RennesRennesREN
531189-110
L
W
W
W
D
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
W
W
L
D
D
7
AngersAngersSCO
521265+17
W
D
L
W
L
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
L
D
W
W
L
9
Le MansLe MansLEM
51319906
W
D
D
L
D
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
W
W
L
L
L
11
BrestBrestB29
512278-15
L
L
W
D
D
12
LorientLorientFCL
512256-15
L
D
W
L
D
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
W
D
L
D
L
14
NizaNizaNCE
512236-35
W
L
D
L
D
15
LensLensRCL
51139904
L
D
L
L
W
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
L
L
L
W
D
17
MarsellaMarsellaOM
510478-13
L
L
L
L
W
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
L
D
L
D
L
Champions League
Calificación para la Champions League
UEFA Europa League
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Playoffs de descenso
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