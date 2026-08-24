Cómo conseguir entradas para el Toulouse vs Lille: precios de la Ligue 1, información del partido, ventas de última hora y más

El Toulouse se enfrenta al Lille el jueves 3 de septiembre de 2026 en el Stadium de Toulouse.

Ambos equipos llegan al partido con la intención de ganar impulso tras una pretemporada irregular. El Lille intentará apoyarse en su sólido historial reciente en los enfrentamientos directos contra el conjunto local, después de haber logrado una convincente victoria en su último duelo.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Toulouse vs Lille, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Toulouse vs Lille de la Ligue 1?

El Toulouse vs Lille se disputa en el Stadium de Toulouse, en Toulouse, con el saque inicial programado según el horario confirmado del partido.

Ligue 1 - Jornada 3 3 sept 2026 - 14:45 Stadium de Toulouse

¿Cómo comprar entradas para el Toulouse vs Lille de la Ligue 1?

Para comprar entradas para el partido de Ligue 1 entre Toulouse vs Lille del jueves 3 de septiembre de 2026 en el Stadium de Toulouse:

Aficionados locales (Toulouse FC): Las entradas estándar para las zonas locales pueden comprarse directamente a través de la web oficial de venta de entradas del club o de los servicios oficiales primarios de venta.

Aficionados visitantes (LOSC Lille): Los aficionados que apoyen al equipo visitante pueden conseguir entradas en la sección visitante habilitada a través del canal oficial de venta de entradas del club visitante.

Puntos de venta secundarios: Si se agotan las entradas asignadas en los canales primarios, puede haber entradas disponibles en plataformas de reventa de terceros y mercados secundarios de entradas como Stubhub .

¿Cuánto cuestan las entradas para el Toulouse vs Lille de la Ligue 1?

Los precios de las entradas para el encuentro de Ligue 1 entre Toulouse vs Lille del jueves 3 de septiembre de 2026 en el Stadium de Toulouse se desglosan de la siguiente manera:

Precios oficiales: Directamente en los canales primarios del club, los precios estándar de las entradas no VIP suelen oscilar entre 12 £ y 45 £ en las categorías estándar.

Mercado de reventa: En plataformas de terceros como Stubhub , los precios iniciales para entradas básicas suelen arrancar en torno a 27 £ y 40 £ , mientras que los anuncios medios en el mercado secundario oscilan entre 68 £ y 130 £ según la demanda por zona y la disponibilidad.

Toulouse vs Lille de la Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Toulouse vs Lille

El Toulouse llega a este partido con un balance en pretemporada de una victoria, dos empates y una derrota en sus últimas cuatro apariciones, y su resultado competitivo más reciente fue un empate 0-0 contra el Nantes en la Ligue 1 el pasado mayo. En pretemporada, venció al Al-Ain por 1-0 y a la Real Sociedad por 2-1, empató 1-1 con el Rodez y perdió 2-1 contra el Hamburger SV el 15 de agosto. Su producción ofensiva ha sido discreta en esos encuentros y no ha dejado su portería a cero en sus últimos tres partidos.

Los últimos cinco partidos del Lille cuentan una historia similar de irregularidad. Sumó dos victorias, un triunfo por 6-3 sobre el OH Leuven y una victoria por 3-0 ante el RAAL La Louviere, pero también empató contra el Hamburger SV (2-2) y el Everton (1-1), y perdió 2-1 frente al Union St. Gilloise. Su compromiso más reciente fue el empate 1-1 con el Everton el 15 de agosto. El Lille marcó 13 goles en esos cinco partidos, pero encajó siete, lo que sugiere un planteamiento abierto y ofensivo en pretemporada.

Toulouse vs Lille: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos se produjo en la Ligue 1 el 12 de abril de 2026, cuando el Lille se impuso con contundencia por 4-0 en el Stadium de Toulouse. En los últimos cinco cara a cara, el Lille ha ganado cuatro veces por una del Toulouse, y esa única victoria del Toulouse llegó en un triunfo en casa por 3-1 en febrero de 2024. El Lille ha marcado 10 goles por los seis del Toulouse en esos cinco partidos, lo que subraya su dominio en este duelo en los últimos años.

Clasificación del Toulouse vs Lille

En la clasificación actual de la Ligue 1, el Toulouse ocupa la 17.ª posición, mientras que el Lille está en la 7.ª plaza.