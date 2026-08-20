Cómo conseguir entradas para el Tottenham Hotspur vs Newcastle United: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

El Tottenham busca dejar atrás el susto del descenso de la temporada pasada y escalar posiciones en la tabla de la Premier League bajo la dirección de Roberto De Zerbi. Mejorar en casa será imprescindible, y el conjunto londinense disputará su primer partido de liga en el Tottenham Hotspur Stadium el sábado 29 de agosto, cuando se enfrente al Newcastle United.

Increíblemente, el Tottenham tuvo que esperar hasta el último partido de la temporada para lograr su primer triunfo en casa de 2026, pero aquella victoria por 1-0 sobre el Everton resultó crucial. Los aficionados de los Spurs olvidarán las dos últimas temporadas problemáticas si el equipo de De Zerbi arranca con fuerza y los fichajes de mucho dinero, Sandro Tonali y Mateus Fernandes, empiezan con buen pie.

¿Puede el Tottenham lograr una victoria contra el Newcastle por primera vez desde 2023? Puedes descubrirlo en persona reservando entradas hoy mismo. Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Tottenham Hotspur vs Newcastle United, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de la Premier League entre Tottenham Hotspur y Newcastle United?

El Tottenham Hotspur vs Newcastle United está programado para comenzar a las 17:30 BST en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres, el sábado 29 de agosto.

Premier League - Jornada 2 29 ago 2026 - 12:30 Tottenham Hotspur Stadium

Cómo comprar entradas para el Tottenham Hotspur vs Newcastle United de la Premier League

Hay varias opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas individuales hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionados a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la enorme demanda global, la legislación contra la reventa ilegal y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League asignan las entradas mediante el siguiente proceso:

Abonados y debentures: Los abonados existentes conservan sus asientos o devuelven al club los partidos que no van a utilizar.

Miembros oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para los miembros de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los miembros se registran durante un plazo determinado, semanas antes del partido, para entrar en el sorteo.

Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido agota las entradas, los miembros que se quedaron fuera en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a su precio nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.

Venta general: Las ventas abiertas al público general no miembro son prácticamente inexistentes para los partidos de la Premier League.

Si buscas entradas de última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Tottenham Hotspur vs Newcastle United de la Premier League?

El coste de una entrada de la Premier League para la temporada 2026/27 varía mucho según el club anfitrión, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

Tramos por edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrece precios escalonados en categorías de adulto, júnior (normalmente sub-18 o sub-21), estudiante y sénior, aunque los porcentajes de descuento y los tramos de edad difieren de un equipo a otro.

Categorización del partido: Los clubes clasifican los partidos por niveles (por ejemplo, categoría A, B o C). Los grandes enfrentamientos contra rivales del top seis o adversarios de un derbi entran en la categoría A, con los precios nominales más altos.

Ubicación del asiento: Los asientos centrales en los laterales y en el anillo inferior tienen un precio premium, mientras que los asientos del anillo superior detrás de las porterías ofrecen opciones más asequibles.

Se requiere membresía oficial: Para comprar entradas de local a precio nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una membresía oficial de pago activa del club para entrar en los sorteos o en los intercambios de reventa.

Precios y disponibilidad de entradas para aficionados visitantes

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas de visitante durante la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas de visitante están limitadas a 30 £, están entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para visitantes son extremadamente limitadas y normalmente se venden exclusivamente a abonados de primer nivel con el máximo de puntos de fidelidad; prácticamente nunca llegan a la venta general ni a los sorteos básicos para miembros.

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