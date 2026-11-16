Para la afición del Arsenal y del Tottenham, nada provoca tanta emoción y tantos nervios como un derbi del norte de Londres.

Ganar es fundamental para ambos equipos, y una victoria ante su gran rival siempre levanta la moral tanto del vestuario como de sus apasionados seguidores.

Deja que GOAL te dé toda la información esencial antes del próximo derbi del norte de Londres, incluido cómo comprar entradas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el próximo derbi del norte de Londres entre Tottenham y Arsenal?

Fecha Partido (hora local) Entradas Estadio (ubicación) Domingo 6 de diciembre Premier League: Tottenham vs Arsenal (16:30) Entradas Tottenham Hotspur Stadium (Londres) 1 o 2 de mayo (por confirmar) Premier League: Arsenal vs Tottenham (por confirmar) Entradas Emirates Stadium (Londres)

Cómo comprar entradas para el derbi del norte de Londres entre Tottenham y Arsenal

Las entradas disponibles para los partidos del Tottenham en casa suelen agotarse rápidamente entre los socios de «One Hotspur» y «One Hotspur +»:

« One Hotspur » es la modalidad básica de socio del Tottenham, abierta a todo el mundo y con un coste de 45 £ por temporada.

» es la modalidad básica de socio del Tottenham, abierta a todo el mundo y con un coste de 45 £ por temporada. La modalidad superior a la básica es «One Hotspur +», que cuesta 55 £ por temporada y ofrece varias ventajas adicionales, entre ellas un periodo de compra prioritaria de entradas de 24 horas y un puesto en la lista de espera para conseguir un abono de temporada del Tottenham.

Además de comprarlas directamente a través de los portales oficiales de venta, los aficionados también pueden adquirir entradas en el mercado secundario. StubHub es una de las principales plataformas para quienes buscan entradas de última hora por vías alternativas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el derbi del norte de Londres entre Tottenham y Arsenal?

Las entradas de adulto para los partidos del Tottenham, compradas a través del club, suelen costar entre 38 y 109 £ y se dividen en tres categorías:

Categoría A (71-109 £) : Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle

: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle Categoría B (49-96 £) : Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham

: Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham Categoría C (38-81 £): Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland

Consulta el portal oficial de entradas del club para obtener más información o plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual.

¿Qué paquetes de hospitalidad hay para el derbi del norte de Londres entre Tottenham y Arsenal?

Los precios de los paquetes de hospitalidad para los partidos del Tottenham Hotspur varían según la categoría del encuentro (derbis londinenses de categoría A frente a partidos de categoría B o C), el tipo de comida (comida callejera informal frente a alta cocina) y la ubicación de los asientos (vistas panorámicas desde la parte alta frente a asientos junto a la línea de banda a la altura del medio campo):

Bares deportivos informales y asientos prémium (199-349 £ por persona) : Opciones de entrada accesibles en las zonas prémium de las gradas este y oeste. Incluyen asientos acolchados junto a la línea de banda, vales para una zona de restauración informal, bebidas en el descanso y acceso a los bares de la microcervecería del estadio.

: Opciones de entrada accesibles en las zonas prémium de las gradas este y oeste. Incluyen asientos acolchados junto a la línea de banda, vales para una zona de restauración informal, bebidas en el descanso y acceso a los bares de la microcervecería del estadio. Salones contemporáneos en la parte alta (349-549 £ por persona) : Espacios de ambiente animado como Stratus o Stadium Social, en el nivel 5. Incluyen vistas desde la parte alta, comida servida en cuencos de varios platos o cocina mediterránea, paquetes de bebidas incluidos y música de DJ después del partido.

: Espacios de ambiente animado como Stratus o Stadium Social, en el nivel 5. Incluyen vistas desde la parte alta, comida servida en cuencos de varios platos o cocina mediterránea, paquetes de bebidas incluidos y música de DJ después del partido. Alta cocina y salones de chefs (549-999 £ por persona) : Espacios gastronómicos prémium como The Residency East/West o Galvin at Tottenham. Ofrecen menús gourmet de varios platos, mesas privadas, bebidas gratuitas y asientos acolchados a la altura del medio campo.

: Espacios gastronómicos prémium como The Residency East/West o Galvin at Tottenham. Ofrecen menús gourmet de varios platos, mesas privadas, bebidas gratuitas y asientos acolchados a la altura del medio campo. Experiencias VIP exclusivas (750-1.500 £ o más por persona) : Espacios de primer nivel para el día de partido, como The H Club y The Tunnel Club. Incluyen vistas a través de un cristal de la zona del túnel de jugadores, alta cocina, servicio privado de sumiller y asientos de lujo junto al palco de directivos.

: Espacios de primer nivel para el día de partido, como The H Club y The Tunnel Club. Incluyen vistas a través de un cristal de la zona del túnel de jugadores, alta cocina, servicio privado de sumiller y asientos de lujo junto al palco de directivos. Palcos loge privados y palcos ejecutivos (1.494-12.000 £ o más por palco): Palcos cerrados y espacios loge para entre 4 y 20 invitados. Incluyen menús personalizados de varios platos, personal de servicio propio y asientos privados en el estadio justo fuera del palco.

Tottenham Hotspur vs Arsenal: últimos enfrentamientos directos

Fecha Resultado Estadio Febrero de 2026 Premier League: Tottenham 1-4 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium Noviembre de 2025 Premier League: Arsenal 4-1 Tottenham Emirates Stadium Enero de 2025 Premier League: Arsenal 2-1 Tottenham Emirates Stadium Septiembre de 2024 Premier League: Tottenham 0-1 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium Abril de 2024 Premier League: Tottenham 2-3 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium Septiembre de 2023 Premier League: Arsenal 2-2 Tottenham Emirates Stadium Enero de 2023 Premier League: Tottenham 0-2 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium Octubre de 2022 Premier League: Arsenal 3-1 Tottenham Emirates Stadium Mayo de 2022 Premier League: Tottenham 3-0 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium

Desde 1909, cuando se disputó el primer derbi oficial del norte de Londres, el balance de enfrentamientos directos es de 86 victorias para el Arsenal, 61 para el Tottenham y 52 empates. El dominio ha cambiado de manos a lo largo de los años, pero últimamente es el Arsenal quien se ha impuesto.

El Arsenal terminó la temporada pasada 44 puntos por encima del Tottenham y el equipo de Mikel Arteta ha ganado cinco partidos consecutivos contra su rival de la ciudad. En el último enfrentamiento en el Tottenham Hotspur Stadium, disputado en febrero, el Arsenal goleó por 4-1, con sendos dobletes de Eberechi Eze y Viktor Gyökeres.