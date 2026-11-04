Para los aficionados del Arsenal y el Tottenham, nada acelera tanto el pulso ni pone tanto los nervios a flor de piel como un derbi del norte de Londres.

Ganar es fundamental para ambos equipos, y una victoria ante su eterno rival siempre levanta la moral tanto en el vestuario como entre sus apasionados seguidores.

En GOAL te contamos todo lo que necesitas saber antes del próximo derbi del norte de Londres, incluido cómo comprar entradas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el próximo derbi del norte de Londres entre Tottenham y Arsenal?

Fecha Partido (hora local) Entradas Estadio (ubicación) Domingo, 6 de diciembre Premier League: Tottenham-Arsenal (16:30) Entradas Tottenham Hotspur Stadium (Londres) 1 o 2 de mayo (por confirmar) Premier League: Arsenal-Tottenham (hora por confirmar) Entradas Emirates Stadium (Londres)

Cómo comprar entradas para el derbi del norte de Londres entre Tottenham y Arsenal

Las entradas disponibles para los partidos del Tottenham en casa suelen agotarse rápidamente entre quienes tienen las membresías «One Hotspur» o «One Hotspur +»:

« One Hotspur » es la membresía básica del Tottenham, está abierta a todo el mundo y cuesta 45 £ por temporada.

» es la membresía básica del Tottenham, está abierta a todo el mundo y cuesta 45 £ por temporada. El nivel superior a la membresía básica es «One Hotspur +», que cuesta 55 £ por temporada y ofrece varias ventajas adicionales, entre ellas un periodo de compra prioritaria de entradas de 24 horas y una plaza en la lista de espera para obtener un abono del Tottenham.

Además de comprarlas directamente a través de los portales oficiales de venta, los aficionados también pueden adquirir entradas en el mercado secundario. StubHub es una de las principales plataformas para quienes buscan entradas de última hora por vías alternativas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el derbi del norte de Londres entre Tottenham y Arsenal?

Las entradas para adultos para los partidos del Tottenham, compradas a través del club, suelen costar entre 38 y 109 £ y se dividen en tres categorías:

Categoría A (71-109 £) : Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle

: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle Categoría B (49-96 £) : Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham

: Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham Categoría C (38-81 £): Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland

Consulta el portal oficial de entradas del club para obtener más información, o plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual.

¿Qué paquetes de hospitalidad hay disponibles para el derbi del norte de Londres entre Tottenham y Arsenal?

Los precios de los paquetes de hospitalidad para los partidos del Tottenham Hotspur varían según la categoría del encuentro (derbis londinenses de categoría A frente a partidos de categoría B o C), la oferta gastronómica (comida callejera informal frente a alta cocina) y la ubicación del asiento (vistas panorámicas desde la grada superior frente a asientos junto a la banda a la altura del centro del campo):

Bares deportivos informales y asientos prémium (199-349 £ por persona) : Opciones de entrada accesibles en las zonas prémium de las gradas este y oeste. Incluyen asientos acolchados junto a la banda, vales para puestos de comida informal, bebidas en el descanso y acceso a los bares de la microcervecería del estadio.

: Opciones de entrada accesibles en las zonas prémium de las gradas este y oeste. Incluyen asientos acolchados junto a la banda, vales para puestos de comida informal, bebidas en el descanso y acceso a los bares de la microcervecería del estadio. Salones modernos en la planta superior (349-549 £ por persona) : Espacios de ambiente animado como Stratus o Stadium Social, en el nivel 5. Incluyen vistas desde una posición elevada, comida de varios platos servida en cuencos o cocina mediterránea, paquetes de bebidas incluidos y música de un DJ después del partido.

: Espacios de ambiente animado como Stratus o Stadium Social, en el nivel 5. Incluyen vistas desde una posición elevada, comida de varios platos servida en cuencos o cocina mediterránea, paquetes de bebidas incluidos y música de un DJ después del partido. Alta cocina y salones de chefs (549-999 £ por persona) : Espacios gastronómicos prémium como The Residency East/West o Galvin at Tottenham. Ofrecen menús gourmet de varios platos, mesas privadas, bebidas gratuitas y asientos acolchados a la altura del centro del campo.

: Espacios gastronómicos prémium como The Residency East/West o Galvin at Tottenham. Ofrecen menús gourmet de varios platos, mesas privadas, bebidas gratuitas y asientos acolchados a la altura del centro del campo. Experiencias VIP exclusivas (750-1.500 £ o más por persona) : Experiencias de primer nivel en días de partido, como The H Club y The Tunnel Club. Incluyen vistas a través de cristaleras a la zona del túnel de jugadores, alta cocina, servicio privado de sumiller y asientos de lujo junto al palco de autoridades.

: Experiencias de primer nivel en días de partido, como The H Club y The Tunnel Club. Incluyen vistas a través de cristaleras a la zona del túnel de jugadores, alta cocina, servicio privado de sumiller y asientos de lujo junto al palco de autoridades. Palcos privados y ejecutivos (1.494-12.000 £ o más por palco): Palcos cerrados y espacios privados para entre 4 y 20 invitados. Incluyen menús personalizados de varios platos, personal de servicio propio y asientos privados en el estadio justo fuera del palco.

Tottenham Hotspur-Arsenal: últimos enfrentamientos directos

Fecha Resultado Estadio Febrero de 2026 Premier League: Tottenham 1-4 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium Noviembre de 2025 Premier League: Arsenal 4-1 Tottenham Emirates Stadium Enero de 2025 Premier League: Arsenal 2-1 Tottenham Emirates Stadium Septiembre de 2024 Premier League: Tottenham 0-1 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium Abril de 2024 Premier League: Tottenham 2-3 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium Septiembre de 2023 Premier League: Arsenal 2-2 Tottenham Emirates Stadium Enero de 2023 Premier League: Tottenham 0-2 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium Octubre de 2022 Premier League: Arsenal 3-1 Tottenham Emirates Stadium Mayo de 2022 Premier League: Tottenham 3-0 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium

Desde 1909, cuando se disputó el primer derbi oficial del norte de Londres, el balance de enfrentamientos directos es de 86 victorias para el Arsenal, 61 para el Tottenham y 52 empates. La superioridad ha cambiado de manos con los años, pero últimamente ha sido el Arsenal quien ha dominado.

El Arsenal terminó la temporada pasada 44 puntos por encima del Tottenham y el equipo de Mikel Arteta ha ganado los últimos cinco duelos contra su rival de la ciudad. En el enfrentamiento más reciente, disputado en febrero en el Tottenham Hotspur Stadium, el Arsenal se impuso con contundencia por 4-1, con dos goles de Eberechi Eze y otros dos de Viktor Gyökeres.