Cómo conseguir entradas para el Tottenham Hotspur-Arsenal: Partido de diciembre, precios de las entradas para el derbi de Londres, paquetes de hospitalidad y más

Para los aficionados del Arsenal y del Tottenham, nada dispara tanto la adrenalina ni pone tanto los nervios a flor de piel como un derbi del norte de Londres.
Ganar es fundamental para ambos equipos, y una victoria ante su eterno rival siempre levanta la moral del vestuario y de los apasionados aficionados que los siguen.
Deja que GOAL te dé toda la información esencial antes del próximo derbi del norte de Londres, incluido cómo comprar entradas y cuánto cuestan.
¿Cuándo es el próximo derbi del norte de Londres entre Tottenham y Arsenal?
Fecha
Partido (hora local)
Entradas
Estadio (ubicación)
Domingo 6 de diciembre
Premier League: Tottenham vs. Arsenal (16:30)
Tottenham Hotspur Stadium (Londres)
1 o 2 de mayo (por confirmar)
Premier League: Arsenal vs. Tottenham (por confirmar)
Emirates Stadium (Londres)
Cómo comprar entradas para el derbi del norte de Londres entre Tottenham y Arsenal
Los socios de «One Hotspur» o «One Hotspur +» suelen agotar rápidamente todas las entradas disponibles para los partidos del Tottenham en casa:
- «One Hotspur» es la modalidad básica de socio del Tottenham, abierta a todo el mundo y con un coste de 45 £ por temporada.
- La modalidad superior a la básica es «One Hotspur +», que cuesta 55 £ por temporada y ofrece varias ventajas adicionales, entre ellas un periodo de compra preferente de entradas de 24 horas y una plaza en la lista de espera para un abono de temporada del Tottenham.
Además de comprarlas directamente a través de los portales oficiales de venta de entradas, los aficionados también pueden adquirir localidades en el mercado secundario. StubHub es una de las principales plataformas para quienes buscan comprar entradas de última hora por vías alternativas.
¿Cuánto cuestan las entradas para el derbi del norte de Londres entre Tottenham y Arsenal?
Las entradas para adultos para los partidos del Tottenham, compradas a través del club, suelen costar entre 38 £ y 109 £ y se dividen en tres categorías:
- Categoría A (71-109 £): Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle
- Categoría B (49-96 £): Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham
- Categoría C (38-81 £): Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland
Consulta el portal oficial de entradas del club para obtener más información o las plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual.
¿Qué paquetes de hospitalidad hay disponibles para el derbi del norte de Londres entre Tottenham y Arsenal?
Los precios de los paquetes de hospitalidad para los partidos del Tottenham Hotspur varían según la categoría del encuentro (derbis londinenses de categoría A frente a partidos de las categorías B o C), la oferta gastronómica (comida informal de puestos frente a alta cocina) y la ubicación del asiento (vistas panorámicas desde el nivel superior frente a asientos junto a la banda a la altura del centro del campo):
- Bares deportivos informales y asientos prémium (199-349 £ por persona): Opciones de entrada asequibles en las zonas prémium de las gradas este y oeste. Incluyen asientos acolchados junto a la banda, vales para comer en una zona gastronómica informal, bebidas en el descanso y acceso a los bares de la microcervecería del estadio.
- Salones modernos del nivel superior (349-549 £ por persona): Espacios animados como Stratus o Stadium Social, en el nivel 5. Incluyen vistas desde las alturas, comida de varios platos servida en cuencos o cocina mediterránea, paquetes de bebidas incluidos y sesiones de DJ después del partido.
- Alta cocina y salones de chefs (549-999 £ por persona): Espacios gastronómicos prémium como The Residency East/West o Galvin at Tottenham. Ofrecen menús gourmet de varios platos, mesas privadas, bebidas gratuitas y asientos acolchados a la altura del centro del campo.
- Experiencias VIP exclusivas (750-1.500 £ o más por persona): Espacios de primer nivel para disfrutar del partido, como The H Club y The Tunnel Club. Incluyen vistas a través de cristaleras hacia la zona del túnel de jugadores, alta cocina, servicio privado de sumiller y asientos de lujo junto al palco de directivos.
- Palcos privados y palcos ejecutivos (1.494-12.000 £ o más por palco): Palcos cerrados y espacios privados para entre 4 y 20 invitados. Incluyen menús personalizados de varios platos, personal de servicio propio y asientos privados en el estadio justo fuera del palco.
Tottenham Hotspur vs. Arsenal: últimos enfrentamientos directos
Fecha
Resultado
Estadio
Febrero de 2026
Premier League: Tottenham 1-4 Arsenal
Tottenham Hotspur Stadium
Noviembre de 2025
Premier League: Arsenal 4-1 Tottenham
Emirates Stadium
Enero de 2025
Premier League: Arsenal 2-1 Tottenham
Emirates Stadium
Septiembre de 2024
Premier League: Tottenham 0-1 Arsenal
Tottenham Hotspur Stadium
Abril de 2024
Premier League: Tottenham 2-3 Arsenal
Tottenham Hotspur Stadium
Septiembre de 2023
Premier League: Arsenal 2-2 Tottenham
Emirates Stadium
Enero de 2023
Premier League: Tottenham 0-2 Arsenal
Tottenham Hotspur Stadium
Octubre de 2022
Premier League: Arsenal 3-1 Tottenham
Emirates Stadium
Mayo de 2022
Premier League: Tottenham 3-0 Arsenal
Tottenham Hotspur Stadium
Desde 1909, año en que se disputó el primer derbi oficial del norte de Londres, el balance actual de enfrentamientos directos es de 86 victorias del Arsenal, 61 del Tottenham y 52 empates. El dominio ha cambiado de manos a lo largo de los años, pero el Arsenal ha mandado en los últimos tiempos.
El Arsenal terminó la pasada temporada 44 puntos por encima del Tottenham y los hombres de Mikel Arteta han ganado cinco partidos seguidos contra su rival de la ciudad. En el último enfrentamiento en el Tottenham Hotspur Stadium, disputado en febrero, el Arsenal se impuso por 4-1, con sendos dobletes de Eberechi Eze y Viktor Gyökeres.
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|Puntos
|Formulario
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