Cómo conseguir entradas para el Swansea City vs Bolton Wanderers: precios, información del partido, venta de última hora y más

El Swansea City recibe al Bolton Wanderers el martes 8 de diciembre de 2026 en el Swansea.com Stadium de Swansea.

En su enfrentamiento más reciente, disputado en marzo de 2019, el Swansea City logró una cómoda victoria por 2-0 en casa gracias a los goles de Oli McBurnie y Bersant Celina en los minutos finales. En los cinco últimos partidos oficiales entre ambos clubes anteriores a la presente campaña, el Swansea lleva ventaja con tres victorias frente a una del Bolton, además de un empate.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Swansea City vs Bolton Wanderers, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Swansea City vs Bolton Wanderers de Championship?

El Swansea City vs Bolton Wanderers se disputa en el Swansea.com Stadium de Swansea el martes 8 de diciembre de 2026.

Championship - Jornada 20 8 dic 2026 - 14:45 Swansea.com Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Swansea City vs Bolton Wanderers de Championship?

Para comprar entradas para el Swansea City vs Bolton Wanderers de Championship, puedes consultar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: Compra directamente en la taquilla o la web oficial del Swansea City para acceder a localidades estándar de la afición local. Los seguidores visitantes deben consultar el portal oficial de venta de entradas del Bolton Wanderers para las localidades asignadas a su afición.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas oficiales de los clubes están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de Championship cuando se agotan los cupos de venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Swansea City vs Bolton Wanderers de Championship?

Estos son los precios estimados de las entradas para el Swansea City vs Bolton Wanderers de Championship:

1. Canales oficiales de los clubes

Entrada general para adultos: Desde 20 a 35 £.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Grada alta de los fondos y localidades generales: Suelen partir de unos 65 a 70 £ .

Suelen partir de unos . Localidades de categoría prémium: Oscilan entre 100 y más de 155 £.

Swansea City vs Bolton Wanderers de Championship: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Swansea City y el Bolton Wanderers

El Swansea ha sumado una victoria, ningún empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos de Championship, con ocho goles a favor y nueve en contra. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-1 en casa ante el Birmingham City. También sufrió una dura derrota por 5-0 frente al Queens Park Rangers a finales de octubre. La victoria por 4-0 ante el Blackburn Rovers el 31 de octubre sigue siendo su resultado más destacado en esa racha.

El Bolton ha ganado uno, empatado uno y perdido tres de sus últimos cinco partidos de liga. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 3-1 en el campo del Derby County. También sufrió una derrota por 1-5 en Middlesbrough a principios de octubre. La victoria a domicilio ante el Charlton Athletic el 3 de noviembre es la única que ha conseguido en este periodo.

Swansea City vs Bolton Wanderers: enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes tuvo lugar en marzo de 2019, cuando el Swansea City ganó 2-0 en casa en Championship. En los cinco últimos enfrentamientos directos registrados, el Swansea ha ganado tres, el Bolton uno y otro partido terminó en empate.