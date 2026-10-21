Cómo conseguir entradas para el Sunderland-Chelsea: precios de la Premier League, información del partido, venta de entradas de última hora y más

En su enfrentamiento más reciente en la Premier League, disputado el 24 de mayo de 2026, el Sunderland logró una ajustada victoria por 2-1 ante el Chelsea en casa.

Antes de ese encuentro, el Chelsea se impuso por un ajustado 1-2 al Sunderland en el Stadium of Light en octubre de 2025.

¿Cuándo se juega el Sunderland contra el Chelsea de la Premier League?

El Sunderland contra el Chelsea se disputa en el Stadium of Light de Sunderland el domingo 8 de noviembre de 2026.

Premier League - Jornada 10 8 nov 2026 - 09:00 Stadium of Light

¿Cómo comprar entradas para el Sunderland contra el Chelsea de la Premier League?

Hay varias vías para conseguir entradas para el próximo partido de la Premier League entre el Sunderland A.F.C. y el Chelsea F.C. en el Stadium of Light, el 8 de noviembre de 2026, tanto a través de los canales oficiales como de opciones de reventa:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas del Sunderland A.F.C.: Como equipo local, el Sunderland pone las entradas a disposición de sus socios y abonados en primer lugar. Las entradas restantes suelen venderse a través de la web oficial del Sunderland A.F.C., en función de la disponibilidad y los puntos de fidelidad.

Venta oficial de entradas del Chelsea F.C.: Las entradas asignadas a la afición visitante se distribuyen a través del portal oficial de venta de entradas del Chelsea entre los abonados y socios que cumplan los requisitos, según sus puntos de fidelidad para partidos fuera de casa.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Sunderland contra el Chelsea de la Premier League?

Estos son los precios de las entradas para el Sunderland contra el Chelsea de la Premier League:

1. Canales oficiales de los clubes

Las entradas generales para adultos compradas directamente al club suelen costar entre 28 £ y 45 £ , según el nivel y la zona de asientos del Stadium of Light.

En partidos de alto perfil contra rivales destacados, los precios de las entradas generales pueden situarse en la parte alta de la escala oficial o exigir determinados niveles de afiliación.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en los canales oficiales de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Las entradas generales para las gradas superiores y laterales parten de aproximadamente 83 £ .

Las opciones de hospitalidad VIP y paquetes prémium para el día del partido en los sitios de reventa parten de unos 185 £ y pueden alcanzar precios más altos.

Sunderland contra Chelsea de la Premier League: Todo lo que debes saber

Estado de forma del Sunderland y el Chelsea

El Sunderland suma dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 5-3 ante el Manchester City en la Premier League, después de imponerse por 1-0 al AZ Alkmaar en la Europa League. En esos cinco encuentros, el equipo de Le Bris marcó siete goles y encajó ocho, con victorias consecutivas ante el AZ Alkmaar y el Hull City en la Carabao Cup entre derrotas ligueras.

El Chelsea registra dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-0 ante el Brentford en la Premier League, después de empatar 2-2 con el Hull City. La victoria por 6-3 sobre el Leeds United en la Carabao Cup es el resultado más destacado de esa racha. En los cinco encuentros, el equipo de Alonso marcó 16 goles y encajó nueve.

Sunderland contra Chelsea: Resultados de los últimos enfrentamientos

El encuentro más reciente entre ambos clubes se disputó en la Premier League el 24 de mayo de 2026, cuando el Sunderland venció por 2-1 al Chelsea en el Stadium of Light. Antes, el Chelsea ganó por 1-2 en casa del Sunderland en octubre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos registrados, el Sunderland lleva una ligera ventaja, con tres victorias frente a las dos del Chelsea.