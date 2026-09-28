Cómo conseguir entradas para el Suiza vs Eslovenia: precios de la UEFA Nations League B, información del partido, ventas de última hora y más

Suiza se enfrenta a Eslovenia en un crucial encuentro de la fase de grupos de la UEFA Nations League en el Swissporarena de Lucerna el 3 de octubre de 2026. Este duelo de alto voltaje reúne a dos selecciones europeas competitivas, deseosas de sumar puntos vitales en la clasificación del torneo.

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¿Cuándo es el saque inicial del Suiza vs Eslovenia de la UEFA Nations League B?

El Suiza vs Eslovenia se disputa en el Swissporarena de Lucerna, y los detalles oficiales sobre la hora de inicio se confirmarán cuando se acerque la fecha.

UEFA Nations League B - Jornada 3 3 oct 2026 - 14:45 Swissporarena

¿Dónde comprar entradas para el Suiza vs Eslovenia?

Las entradas oficiales para el partido pueden adquirirse directamente a través del portal de venta de entradas de la Asociación Suiza de Fútbol (SFV/ASF), que gestiona la venta primaria de los partidos como local de la selección de Suiza. El portal oficial es tu principal opción para asegurar entradas a precio oficial durante los periodos de preventa y de venta general al público.

Si las localidades en la web oficial están agotadas, plataformas secundarias como StubHub son tu mejor alternativa.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Suiza vs Eslovenia?

Los precios estándar de las entradas en el portal oficial de la SFV suelen partir de 35 € para asientos de categoría general detrás de las porterías, y aumentan en función de la categoría y la ubicación dentro del Swissporarena.

En mercados secundarios como StubHub, los precios de reventa arrancan actualmente en 67 € por asiento, aunque las tarifas finales fluctúan según la sección, la ubicación y la demanda del mercado en tiempo real.

Suiza vs Eslovenia de la UEFA Nations League B: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Suiza vs Eslovenia

Suiza ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y ha perdido uno, sin empates en esa racha. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-1 ante Argentina, que puso fin a su recorrido en la Copa del Mundo en los cuartos de final. Antes de eso, venció a Colombia en los penaltis tras un empate 0-0, y derrotó a Argelia por 2-0 y a Canadá por 2-1 en la fase de grupos. Suiza marcó nueve goles y encajó cinco en esos cinco partidos, con cuatro victorias consecutivas antes de la derrota ante Argentina.

Eslovenia ha registrado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente acabó con una derrota por 2-1 ante Croacia, y antes empató 1-1 con Chipre. Su única victoria en esta secuencia llegó ante Montenegro, al ganar 3-2 a domicilio. Eslovenia marcó seis goles y encajó seis en esos cinco encuentros.

Suiza vs Eslovenia: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones terminó 0-0, en un empate de la fase de clasificación para la Copa del Mundo en Eslovenia en octubre de 2025. Antes de eso, Suiza derrotó a Eslovenia por 3-0 en casa en septiembre de 2025, en la misma fase de clasificación. En los últimos cinco enfrentamientos directos, Suiza presenta el mejor balance, con tres victorias frente a una de Eslovenia y un empate.



