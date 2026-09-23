Cómo conseguir entradas para el Suecia vs Bosnia y Herzegovina: precios de la UEFA Nations League B, información del partido, ventas de última hora y más

La UEFA Nations League regresa con un partido apasionante, ya que Suecia recibe a Bosnia y Herzegovina en el Strawberry Arena de Estocolmo. Ambos combinados europeos pelean por puntos cruciales para escalar posiciones en la clasificación del grupo y ganar impulso en la lucha por el ascenso.

GOAL ofrece todos los detalles oficiales sobre el estadio del partido, la disponibilidad de entradas, los rangos de precios y los pasos directos para reservar tus asientos.

¿Cuándo es el saque inicial del Suecia vs. Bosnia y Herzegovina de la UEFA Nations League B?

El Suecia vs. Bosnia y Herzegovina se disputa en el Strawberry Arena de Estocolmo, con el horario de inicio aún por confirmar cuando se acerque la fecha.

UEFA Nations League B - Jornada 5 14 nov 2026 - 14:45 Strawberry Arena

¿Dónde comprar entradas para el Suecia vs. Bosnia y Herzegovina?

Las entradas oficiales primarias se distribuyen directamente a través de AXS Sweden, que actúa como proveedor oficial de ticketing de la Federación Sueca de Fútbol para los partidos internacionales en casa en el Strawberry Arena. Los aficionados deben crear una cuenta y registrarse con antelación para poder comprar entradas públicas estándar cuando se abra la venta general.

Si la venta primaria se agota por completo o las localidades estándar dejan de estar disponibles en el portal oficial, plataformas del mercado secundario como StubHub son la opción a la que acudir si los anuncios del sitio oficial están agotados.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Suecia vs. Bosnia y Herzegovina?

Las entradas estándar para un solo partido en la plataforma oficial de venta comienzan aproximadamente entre 30 € y 40 € para asientos de admisión general dentro del Strawberry Arena, según la categoría de la zona.

Los precios de acceso en el mercado secundario, como en StubHub, arrancan en torno a los 115 € en plataformas secundarias cuando se agotan las asignaciones estándar de la venta primaria.

Suecia vs. Bosnia y Herzegovina en la UEFA Nations League B: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Suecia y Bosnia y Herzegovina

Suecia ha firmado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su compromiso más reciente fue una derrota por 3-0 ante Francia en el Mundial, y también sufrió una dura caída por 5-1 frente a Países Bajos en la fase de grupos. Su resultado más destacado en esta racha fue un triunfo por 5-1 sobre Túnez, y empató 1-1 con Japón y 2-2 con Grecia en un amistoso. Suecia marcó ocho goles y encajó diez en esos cinco encuentros.

Bosnia y Herzegovina suma una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-0 ante Estados Unidos en el Mundial, aunque antes venció 3-1 a Qatar en el torneo. Empató 1-1 tanto con Canadá como con Panamá, y perdió 4-1 frente a Suiza. Bosnia marcó seis goles y encajó ocho en esta serie de cinco encuentros.

Suecia vs. Bosnia y Herzegovina: historial reciente de enfrentamientos directos

El único enfrentamiento registrado entre estas dos selecciones es un amistoso disputado el 29 de mayo de 2010, cuando Suecia ganó 4-2 en casa. Con solo un partido en la base de datos, no se puede establecer una tendencia más amplia, y este encuentro de la Nations League representa un cruce poco habitual entre ambas naciones.

Cara a cara Empate 1 0 0 Amistosos Suecia SWE 4 Bosnia and Herzegovina BIH 2 F 4 Goles marcados 2 Partidos con más de 2.5 goles 1 / 1 Ambos equipos marcaron 1 / 1



