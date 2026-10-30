La Liga de Naciones de la UEFA regresa con un duelo entre Suecia y Bosnia y Herzegovina en el Strawberry Arena de Estocolmo. Ambas selecciones buscan puntos cruciales para subir puestos en el grupo y acercarse al ascenso.

GOAL ofrece todos los detalles oficiales sobre la sede del partido, la disponibilidad de entradas, los precios y los pasos para reservar tu asiento.

¿Cuándo empieza el Suecia-Bosnia y Herzegovina de la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA?

El Suecia-Bosnia y Herzegovina se disputará en el Strawberry Arena de Estocolmo. La hora de inicio se confirmará cuando se acerque la fecha.

UEFA Nations League B - Jornada 5 14 nov 2026 - 14:45 Strawberry Arena

¿Dónde comprar entradas para el Suecia-Bosnia y Herzegovina?

Las entradas oficiales de venta directa se distribuyen a través de AXS Sweden, el proveedor oficial de entradas de la Federación Sueca de Fútbol para los partidos internacionales como local en el Strawberry Arena. Los aficionados deben crear una cuenta y registrarse con antelación para comprar entradas ordinarias cuando se abra la venta general.

Si las entradas de venta directa se agotan por completo o dejan de estar disponibles las localidades ordinarias en el portal oficial, puedes recurrir a plataformas de reventa como StubHub si las entradas del sitio oficial están agotadas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Suecia-Bosnia y Herzegovina?

Las entradas ordinarias para este partido en la plataforma oficial parten de aproximadamente 30 a 40 €, según la zona del Strawberry Arena.

En plataformas de reventa como StubHub, los precios de las entradas parten de unos 115 € cuando se agotan las localidades ordinarias de venta directa.

Suecia-Bosnia y Herzegovina en la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA: todo lo que debes saber

Estado de forma de Suecia y Bosnia y Herzegovina

Suecia ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. En su encuentro más reciente perdió 3-0 ante Francia en el Mundial y también sufrió una contundente derrota por 5-1 frente a Países Bajos en la fase de grupos. Su resultado más destacado en esta racha fue una victoria por 5-1 sobre Túnez. Además, empató 1-1 con Japón y 2-2 con Grecia en un amistoso. Suecia marcó ocho goles y encajó diez en esos cinco partidos.

Bosnia y Herzegovina suma una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-0 ante Estados Unidos en el Mundial, aunque antes había vencido 3-1 a Catar en el torneo. Empató 1-1 tanto con Canadá como con Panamá y perdió 4-1 frente a Suiza. Bosnia marcó seis goles y encajó ocho en esa serie de cinco partidos.

Suecia-Bosnia y Herzegovina: enfrentamientos recientes

El único enfrentamiento registrado entre ambas selecciones es un amistoso disputado el 29 de mayo de 2010, en el que Suecia ganó 4-2 en casa. Con un solo partido en los registros, no se puede establecer una tendencia más amplia, y este encuentro de la Liga de Naciones supone un duelo poco habitual entre los dos países.