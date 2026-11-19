El Stoke City recibe al West Brom el sábado 12 de diciembre de 2026 en el Bet365 Stadium de Stoke.

Su último enfrentamiento liguero se disputó el 7 de febrero de 2026 en The Hawthorns y terminó con un disputado empate sin goles (0-0). En el duelo anterior, celebrado el 30 de agosto de 2025 en el bet365 Stadium, el West Bromwich Albion se impuso por un ajustado 1-0.

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¿Cuándo se juega el Stoke City vs West Bromwich Albion del Championship?

El Stoke City vs West Brom comienza el sábado 12 de diciembre de 2026 en el Bet365 Stadium de Stoke.

Championship - Jornada 21 12 dic 2026 - 07:30 Bet365 Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Stoke City vs West Bromwich Albion del Championship?

Para comprar entradas para el Stoke City vs West Bromwich Albion del Championship, puedes recurrir a las siguientes opciones:

1. Canales oficiales de los clubes

Taquilla oficial del Stoke City: Como club anfitrión del partido en el bet365 Stadium, el Stoke City vende entradas directamente a través de su plataforma oficial en línea, por teléfono o en la taquilla del estadio.

Como club anfitrión del partido en el bet365 Stadium, el Stoke City vende entradas directamente a través de su plataforma oficial en línea, por teléfono o en la taquilla del estadio. Entradas oficiales para la afición visitante del West Bromwich Albion: Los aficionados visitantes deben comprar sus entradas directamente a través del portal oficial del West Bromwich Albion. Las entradas asignadas a la afición visitante se distribuyen primero entre los abonados del West Bromwich Albion y quienes tengan puntos de fidelidad, según disponibilidad.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales se agotan por completo, a menudo pueden encontrarse entradas generales en plataformas de reventa como Ticombo. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos del Championship cuando se agotan las asignaciones iniciales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Stoke City vs West Bromwich Albion del Championship?

Estos son los precios estimados de las entradas para el Stoke City vs West Bromwich Albion del Championship:

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas estándar para adultos, locales y visitantes: Suelen costar entre 25 £ y 38 £ .

Suelen costar entre . Entradas con descuento y para mayores: Suelen costar entre 18 £ y 27 £ .

Suelen costar entre . Entradas para jóvenes y menores: Suelen costar entre 12 £ y 15 £ .

Suelen costar entre . Paquetes oficiales de hospitalidad: Cuestan desde aproximadamente 334 £.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas oficiales vendidas por los clubes, las plataformas de reventa como Ticombo publican entradas con precios que dependen de la demanda:

Entradas estándar de reventa: Los precios suelen partir de unos 63 £ a 85 £.

Los precios suelen partir de unos Precio medio de mercado: El precio medio ronda las 81 £.

El precio medio ronda las Entradas prémium y en los laterales: Suelen anunciarse por entre 100 £ y más de 135 £.

Stoke City vs West Bromwich Albion del Championship: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Stoke City y el West Bromwich Albion

El Stoke City ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos del Championship y ha empatado uno, con un solo gol encajado en esa racha. Su encuentro más reciente terminó con una victoria a domicilio por 1-2 ante el Portsmouth el 7 de noviembre, después de imponerse también por 1-2 en el campo del Blackburn Rovers el 3 de noviembre. Durante este periodo, también derrotó al Preston North End por 2-0 en casa y ganó por 0-1 en el campo del Derby County. El Stoke ha marcado siete goles y ha encajado uno en esos cinco partidos, en tres de los cuales dejó su portería a cero.

El West Brom suma tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos del Championship, sin ninguna derrota. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-0 ante el Millwall el 7 de noviembre, y también se impuso al West Ham por 1-3 el 31 de octubre. El West Bromwich Albion empató 1-1 tanto con el Southampton como con el Preston North End durante esta racha, en la que marcó nueve goles y encajó cinco en cinco partidos.

Stoke City vs West Bromwich Albion: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en febrero de 2026, cuando el West Brom y el Stoke City empataron 0-0 en The Hawthorns en un partido del Championship. Antes, el West Brom ganó 0-1 en el Bet365 Stadium en agosto de 2025, mientras que los dos equipos empataron 1-1 en The Hawthorns en enero de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Stoke ha ganado dos partidos, el West Brom ha ganado uno y otros dos han acabado en empate.