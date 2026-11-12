El Stoke City recibe al Queens Park Rangers el sábado 5 de diciembre de 2026 en el Bet365 Stadium de Stoke.

Su último enfrentamiento liguero terminó en un disputado empate 0-0 en el bet365 Stadium en enero de 2026. En casa, el Stoke City ha sido tradicionalmente un rival difícil de superar para el QPR: ganó sus dos anteriores partidos como local ante el club londinense por 3-1 y 1-0.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Stoke City contra el Queens Park Rangers, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el Stoke City contra el Queens Park Rangers de la Championship?

El Stoke City contra el Queens Park Rangers se disputa en el Bet365 Stadium de Stoke el sábado 5 de diciembre de 2026.

Championship - Jornada 19 5 dic 2026 - 10:00 Bet365 Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Stoke City contra el Queens Park Rangers de la Championship?

Para comprar entradas para el partido de Championship entre el Stoke City y el Queens Park Rangers, puedes consultar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales de los clubes

Taquilla oficial del Stoke City: Puedes comprar entradas normales para la afición local directamente en la web oficial del Stoke City o contactando con su taquilla. Es la opción principal y más segura para la afición local.

Puedes comprar entradas normales para la afición local directamente en la web oficial del Stoke City o contactando con su taquilla. Es la opción principal y más segura para la afición local. Web oficial del Queens Park Rangers: La afición visitante que quiera desplazarse al bet365 Stadium puede conseguir entradas a través del portal oficial de venta del QPR, ya que siempre se reserva un cupo específico para los visitantes.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas oficiales de los clubes se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como Ticombo. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Championship cuando se agotan los cupos de venta oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Stoke City contra el Queens Park Rangers de la Championship?

Estos son los precios estimados de las entradas para el partido de Championship entre el Stoke City y el Queens Park Rangers:

1. Canales oficiales de los clubes

Entrada normal de adulto para la afición local o visitante: De 25 £ a 38 £.

De 25 £ a 38 £. Entradas con descuento y para mayores: De 18 £ a 27 £.

De 18 £ a 27 £. Entradas para jóvenes y menores de 18 años: De 12 £ a 15 £.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas oficiales vendidas directamente por los clubes, las plataformas de reventa como Ticombo ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Entradas generales de reventa: De 75 £ a 95 £.

De 75 £ a 95 £. Entradas prémium y de la grada lateral de reventa: De 100 £ a 135 £.

Stoke City contra Queens Park Rangers en la Championship: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Stoke City y el Queens Park Rangers

El Stoke City llega a este partido en buena forma: ha ganado tres de sus últimos cinco encuentros de Championship, ha empatado uno y ha perdido otro. En su partido más reciente, se impuso por 1-2 a domicilio al Blackburn Rovers, después de vencer por 2-0 en casa al Preston North End. Su única derrota en esa racha llegó ante el Middlesbrough, frente al que encajó tres goles. En esos cinco partidos, el Stoke marcó seis goles y recibió cuatro, y dejó su portería a cero en dos ocasiones.

Los últimos cinco partidos del QPR ofrecen un panorama más irregular, con dos victorias, un empate y dos derrotas. Su resultado más destacado fue una goleada por 5-0 al Swansea City, aunque también perdió por 4-1 en casa ante el Southampton y por 3-0 a domicilio frente al Birmingham City. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 con el Burnley. El QPR ha marcado 11 goles en esos cinco encuentros, pero ha encajado nueve, reflejo de un equipo que crea ocasiones, aunque sigue siendo vulnerable en defensa.

Stoke City contra Queens Park Rangers: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos terminó 0-0 en el Bet365 Stadium en enero de 2026, en la Championship. En sus últimos cinco duelos directos, el Stoke City ha ganado dos, el QPR uno y dos partidos han acabado en empate. El Stoke ha llevado, por lo general, la iniciativa en casa: ganó sus dos anteriores partidos como local incluidos en estos datos por 3-1 y 1-0.