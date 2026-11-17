Shabab Al Ahli se enfrenta a Al Qadsiah en un importante partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones Élite de la AFC. El esperado encuentro promete mucho en juego y un gran espectáculo futbolístico para los aficionados de toda la región.

GOAL te ofrece toda la información que necesitas sobre el partido y los precios. Sigue leyendo para descubrir cómo conseguir entradas ahora mismo y apoyar a tu equipo favorito en persona.

¿Cuándo empieza el Shabab Al-Ahli Dubai FC vs Al Qadsiah de la Liga de Campeones Élite de la AFC?

La información oficial sobre la retransmisión del Shabab Al-Ahli Dubai FC vs Al Qadsiah de la Liga de Campeones Élite de la AFC aún no está disponible. Vuelve a consultar esta página cuando se acerque el inicio del partido para conocer los canales de televisión y las opciones de streaming confirmados.

AFC Liga de Campeones - Jornada 5 24 nov 2026 - 11:00

¿Dónde comprar entradas para el Shabab Al Ahli vs Al Qadsiah?

La mejor opción para conseguir entradas son los canales oficiales de venta del club y del torneo. Se recomienda a los aficionados consultar primero esos canales a medida que se pongan entradas a la venta antes del partido.

La plataforma de reventa Grintahub es una alternativa si se agotan las entradas en la web oficial. Puedes consultar los asientos disponibles y completar la compra para este partido de la Liga de Campeones Élite de la AFC en su página dedicada a las entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Shabab Al Ahli vs Al Qadsiah?

Encontrar la entrada más barata suele ser la prioridad tanto de los aficionados que viajan como de los locales. A través de los canales oficiales del club, las entradas generales estándar para este partido parten de unos asequibles 30 SAR y suelen llegar hasta los 150 SAR para los asientos de la grada inferior.

En el mercado de reventa, en plataformas como Grintahub, los precios parten de aproximadamente 60 SAR para las entradas de acceso general. Actuar rápido es la mejor estrategia para conseguir el precio más bajo antes de que aumente la demanda el día del partido.

Shabab Al-Ahli Dubai FC vs Al Qadsiah de la Liga de Campeones Élite de la AFC: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Shabab Al-Ahli Dubai FC y el Al Qadsiah

Shabab Al-Ahli ha ganado tres de sus últimos cinco partidos y ha perdido dos, con un balance de tres victorias, cero empates y dos derrotas. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 2-0 ante Sharjah en la ADNOC Pro League, después de caer por 2-0 frente a Al Hilal en la Liga de Campeones Élite de la AFC. Antes de esas derrotas, venció dos veces a Al-Ain y derrotó por 2-0 a Esteghlal en la Liga de Campeones Élite de la AFC. En esos cinco partidos, Shabab Al-Ahli marcó nueve goles y encajó cuatro.

Al Qadsiah ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, ha empatado uno y ha perdido otro. Su resultado más reciente fue una victoria por 5-0 ante Al-Gharafa en la Liga de Campeones Élite de la AFC, después de imponerse por 6-0 a Al Riyadh en la Saudi Pro League. Su única derrota en esa serie llegó ante Al Hilal, que le ganó por 3-2. Qadsiah marcó 15 goles y encajó seis en esos cinco encuentros.

Shabab Al-Ahli Dubai FC vs Al Qadsiah: enfrentamientos directos recientes

No hay datos disponibles sobre los enfrentamientos directos recientes entre Shabab Al-Ahli Dubai FC y Al Qadsiah. Se añadirá más contexto histórico cuando haya información disponible.