Cómo conseguir entradas para el Shabab Al-Ahli Dubai FC contra el Esteghlal: precios de la Liga de Campeones Élite de la AFC, información del partido, ventas de última hora y más

La Liga de Campeones Élite de la AFC ofrece un atractivo duelo de Oriente Medio: el Shabab Al Ahli, campeón de Emiratos Árabes Unidos, recibe al gigante iraní Esteghlal en el estadio Rashid de Dubái. Ambos clubes, emblemáticos y con una afición apasionada en toda Asia, tienen grandes ambiciones continentales.

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¿Cuándo empieza el Shabab Al-Ahli Dubai FC contra Esteghlal de la Liga de Campeones Élite de la AFC?

Por el momento no hay información oficial disponible sobre la retransmisión de este partido. Vuelve a consultar esta página cuando se acerque el inicio para conocer los canales de televisión y las opciones de streaming confirmadas.

AFC Liga de Campeones - Jornada 3 27 oct 2026 - 13:00

¿Dónde comprar entradas para el Shabab Al Ahli contra Esteghlal?

Las entradas oficiales para los partidos en casa del Shabab Al Ahli en la Liga de Campeones Élite de la AFC se ponen a la venta principalmente a través del portal oficial del club y de plataformas autorizadas de venta directa para eventos. Se recomienda a los aficionados consultar primero los canales oficiales del club cuando comience la venta general.

Si las entradas se agotan por completo en el vendedor oficial, puedes recurrir a plataformas de reventa como Grintahub si ya no quedan localidades en la web oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Shabab Al Ahli contra Esteghlal?

Los precios de las entradas para los partidos de la Liga de Campeones Élite de la AFC varían según la ubicación del asiento, la categoría del estadio y la demanda del encuentro.

En la plataforma oficial de venta, las entradas estándar suelen partir de unos 30 a 50 SAR para las localidades de acceso general.

Si se agotan las entradas disponibles en los canales oficiales de venta directa, la oferta del mercado variará en función de la demanda de los aficionados. En plataformas de reventa como Grintahub, las entradas para localidades normales parten de unos 100 SAR.

Para conseguir las entradas más baratas, date prisa cuando se abra la venta general o consulta las ofertas disponibles en plataformas de confianza antes de que suban los precios.

Shabab Al-Ahli Dubai FC contra Esteghlal en la Liga de Campeones Élite de la AFC: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Shabab Al-Ahli Dubai FC y el Esteghlal

El Shabab Al-Ahli Dubai FC ha sumado tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente fue una victoria por 1-0 ante el Tractor en la Liga de Campeones Élite de la AFC el 14 de septiembre. En esa racha también se impuso por 2-0 al Al-Dhafra. La derrota por 1-3 ante el Al-Jazira fue el punto más bajo de ese tramo, en el que el equipo marcó cinco goles y encajó cuatro.

Los últimos cinco partidos del Esteghlal reflejan más solidez que brillantez en la competición nacional, con tres empates y una victoria en la Persian Gulf Pro League antes de su compromiso continental. Ganó 1-0 al Paykan y empató 0-0 tanto con el Aluminium Arak como con el Foolad Khuzestan, además de firmar un 1-1 ante el Persepolis. Su triunfo por 3-0 frente al Al-Sadd en la Liga de Campeones Élite de la AFC el 14 de septiembre fue el resultado más destacado: suma dos victorias en sus últimos cinco encuentros, con cinco goles a favor y uno en contra.

Shabab Al-Ahli Dubai FC contra Esteghlal: Enfrentamientos recientes

Los dos clubes se han enfrentado dos veces en la Liga de Campeones Élite de la AFC, en sendos partidos de resultado ajustado. El más reciente, disputado en abril de 2017 con el Esteghlal como local, terminó 1-1. Antes, en febrero de ese mismo año, el Shabab Al-Ahli Dubai FC ganó 2-1 en casa. En los dos enfrentamientos, cada equipo suma una victoria y un empate, con una ligera ventaja del Shabab Al-Ahli en goles marcados.



