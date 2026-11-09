Shabab Al Ahli se enfrenta a Al Qadsiah en un partido decisivo de la fase de grupos de la Liga de Campeones Élite de la AFC. Este esperado encuentro promete mucho en juego y un gran espectáculo futbolístico para los aficionados de toda la región.

GOAL tiene toda la información que necesitas sobre los detalles del partido y los precios. Sigue leyendo para descubrir cómo conseguir entradas ahora mismo y animar a tu equipo favorito en persona.

¿Cuándo empieza el Shabab Al-Ahli Dubai FC contra Al Qadsiah de la Liga de Campeones Élite de la AFC?

La información oficial sobre la retransmisión del Shabab Al-Ahli Dubai FC contra Al Qadsiah en la Liga de Campeones Élite de la AFC aún no está disponible. Vuelve a consultarla cuando se acerque el inicio del partido para conocer el canal de televisión y las opciones de streaming en directo confirmados.

AFC Liga de Campeones - Jornada 5 24 nov 2026 - 11:00

¿Dónde comprar entradas para el Shabab Al Ahli contra Al Qadsiah?

La mejor opción para conseguir asientos son los portales oficiales de venta de entradas del club y del torneo. Se recomienda a los aficionados consultar primero los canales oficiales a medida que se pongan a la venta los cupos de entradas antes del partido.

Si se agotan las entradas en la web oficial, puedes recurrir a la plataforma de reventa Grintahub. Puedes consultar los asientos disponibles y completar la compra para este encuentro de la Liga de Campeones Élite de la AFC en su página dedicada a las entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Shabab Al Ahli contra Al Qadsiah?

Encontrar la entrada más barata suele ser la prioridad tanto de los aficionados que viajan como de los seguidores locales. A través de los canales oficiales del club, las entradas generales estándar para este partido cuestan desde unos asequibles 30 SAR y suelen llegar hasta los 150 SAR para los asientos de la grada inferior.

En el mercado de reventa, en plataformas como Grintahub, los precios parten de aproximadamente 60 SAR para las entradas generales. Actuar rápido es la mejor estrategia para conseguir el precio más bajo antes de que aumente la demanda al acercarse el partido.

Shabab Al-Ahli Dubai FC contra Al Qadsiah en la Liga de Campeones Élite de la AFC: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Shabab Al-Ahli Dubai FC y el Al Qadsiah

Shabab Al-Ahli ha ganado tres de sus últimos cinco partidos y ha perdido dos, con un balance de 3 victorias, 0 empates y 2 derrotas. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 2-0 ante Sharjah en la ADNOC Pro League, después de caer por 2-0 frente a Al Hilal en la Liga de Campeones Élite de la AFC. Antes de esas derrotas, ganó dos veces a Al-Ain y venció por 2-0 a Esteghlal en la Liga de Campeones Élite de la AFC. En esos cinco partidos, Shabab Al-Ahli marcó nueve goles y encajó cuatro.

Al Qadsiah ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, ha empatado uno y ha perdido otro. Su resultado más reciente fue una victoria por 5-0 ante Al-Gharafa en la Liga de Campeones Élite de la AFC, después de imponerse por 6-0 a Al Riyadh en la Saudi Pro League. Su única derrota en esa racha llegó ante Al Hilal, que le ganó por 3-2. Qadsiah marcó 15 goles y encajó seis en esos cinco encuentros.

Shabab Al-Ahli Dubai FC contra Al Qadsiah: enfrentamientos recientes

No hay datos disponibles sobre enfrentamientos recientes entre Shabab Al-Ahli Dubai FC y Al Qadsiah. Se añadirá más contexto histórico cuando haya información disponible.