Cómo conseguir entradas para el Sevilla vs Valencia: precios de LaLiga, información del partido, ventas de última hora y más

El Sevilla se enfrenta al Valencia el domingo 13 de septiembre de 2026 en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla.

En su anterior enfrentamiento liguero, en marzo de 2026, el Valencia logró una cómoda victoria por 2-0 a domicilio en este mismo escenario. Los aficionados esperan con entusiasmo este histórico duelo de la máxima categoría española como una prueba tradicional de fuerza entre dos de los equipos más consolidados de la competición.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Sevilla vs Valencia, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Sevilla vs Valencia de LaLiga?

El Sevilla vs Valencia se disputa en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla, con los detalles del horario de inicio todavía por confirmar.

Primera División - Jornada 5 11 sept 2026 - 15:00 Estadio R. Sanchez Pizjuan

¿Cómo comprar entradas para el Sevilla vs Valencia de LaLiga?

Para comprar entradas para el próximo partido de LaLiga entre el Sevilla FC y el Valencia CF, puedes seguir estos pasos habituales:

Sitio web oficial del club: La forma más directa y fiable de conseguir entradas es a través del portal oficial de venta de entradas en la web oficial del Sevilla FC, ya que es el equipo que acoge el partido en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Venta prioritaria para socios: Las entradas suelen estar disponibles primero para los socios del club y los abonados antes de salir a la venta para el público general. Presta atención a los plazos oficiales de venta anunciados por el club.

Mercados secundarios: Si las entradas oficiales se agotan o buscas una ubicación concreta, las plataformas secundarias de intercambio de entradas, como StubHub, y los sitios de reventa suelen ofrecer entradas para los partidos de alta demanda de LaLiga.

Taquillas del estadio: Dependiendo de la disponibilidad a medida que se acerque el día del partido, a veces las entradas pueden comprarse físicamente en las taquillas del estadio en Sevilla, aunque la disponibilidad para partidos populares rara vez está garantizada.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Sevilla vs Valencia de LaLiga?

Los precios de las entradas para el partido de LaLiga entre Sevilla y Valencia suelen variar en función de la ubicación del asiento, la categoría y de si se compran a través de los canales oficiales del club o de plataformas secundarias de reventa.

Precios de salida: Las entradas más económicas en mercados secundarios, como StubHub, suelen partir de unos 50 € a 55 € (aproximadamente el equivalente a 63 USD) para asientos en el anillo superior o detrás de la portería.

Precios medios: Las entradas generales en las zonas estándar de banda y tribuna suelen situarse de media en torno a 260 € a 270 € (aproximadamente el equivalente a 348 USD), dependiendo de la demanda y la disponibilidad.

Opciones VIP y hospitality: Las opciones de asientos premium y los paquetes ejecutivos de hospitality con acceso a sala lounge tienen tarifas considerablemente más altas, que a menudo aumentan en función de la categoría.

Sevilla vs Valencia de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Sevilla vs Valencia

El Sevilla ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Sus dos resultados más recientes en LaLiga fueron una victoria por 2-1 en casa ante el Rayo Vallecano y un triunfo por 1-3 a domicilio frente al Athletic Club, siendo este último su partido más reciente, el 22 de agosto. Su única derrota en esta racha llegó en un amistoso de pretemporada ante el Bayer Leverkusen, por 2-1. En esos cinco encuentros, el Sevilla marcó ocho goles y encajó cinco, mostrando una capacidad constante para ver puerta.

Los últimos cinco partidos del Valencia cuentan una historia más irregular. Su resultado competitivo más reciente fue un empate 0-0 en Balaídos ante el Celta Vigo el 22 de agosto, en su estreno en LaLiga. Antes de eso, su balance de pretemporada incluyó una victoria por 2-0 sobre el Hercules, pero también derrotas ante el CD Teruel y el Newcastle United. El Valencia marcó cuatro goles y encajó cuatro en esos cuatro partidos de pretemporada, y el empate ante el Celta añadió una portería a cero a su registro.

Sevilla vs Valencia: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar el 21 de marzo de 2026, cuando el Valencia ganó 2-0 en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán en LaLiga. Antes de eso, los dos equipos empataron 1-1 en el Estadio Mestalla en diciembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos de LaLiga, el Valencia ha ganado dos y el Sevilla uno, con otros dos empates en el balance. Esos cinco partidos han dejado un total de 10 goles.

Clasificación del Sevilla vs Valencia

En la actual clasificación de LaLiga, el Sevilla ocupa la primera posición, mientras que el Valencia es 12º.