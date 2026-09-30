Cómo conseguir entradas para el Schalke 04 vs Mainz 05: precios de la Bundesliga, información del partido, ventas de última hora y más

El Schalke 04 se enfrenta al Mainz 05 el sábado 17 de octubre de 2026 en el VELTINS-Arena de Gelsenkirchen.

Su último enfrentamiento, el 5 de mayo de 2023, dejó una entretenida victoria a domicilio por 3-2 del Schalke en la Bundesliga. El Schalke también logró un ajustado triunfo por 1-0 en su choque más reciente como local en el VELTINS-Arena, en noviembre de 2022.

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¿Cuándo es el saque inicial del Schalke 04 vs Mainz 05 de la Bundesliga?

El Schalke 04 vs Mainz 05 comienza en el VELTINS-Arena de Gelsenkirchen el sábado 17 de octubre de 2026.

Bundesliga - Jornada 6 17 oct 2026 - 09:30 VELTINS-Arena

¿Cómo comprar entradas para el Schalke 04 vs Mainz 05 de la Bundesliga?

Para comprar entradas para el partido Schalke 04 vs Mainz 05 en el VELTINS-Arena, puedes utilizar tanto los canales oficiales de distribución del club como los mercados secundarios de entradas.

Puntos de venta oficiales del club

Tienda oficial de entradas del FC Schalke 04: La fuente principal para las entradas de los partidos en casa. Las entradas se ponen a la venta por fases, empezando por los socios del club antes de abrirse al público general si quedan asientos disponibles.

Mercado secundario oficial del Schalke 04 (Ticketbörse): Si las entradas regulares se agotan, los socios y aficionados pueden comprar entradas de reventa verificadas a su valor nominal directamente a través de la plataforma oficial de entradas del Schalke.

Cupo de entradas para la afición visitante del Mainz 05: Los aficionados que apoyen al equipo visitante pueden registrarse y comprar entradas para la zona visitante a través del portal oficial de entradas del Mainz 05.

Mercados secundarios de entradas

Plataformas secundarias de entradas como StubHub ofrecen los asientos restantes de vendedores externos. Los precios en los mercados secundarios suelen fluctuar por encima o por debajo del valor nominal en función de la demanda del partido.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Schalke 04 vs Mainz 05 de la Bundesliga?

Los precios oficiales a valor nominal de las entradas para los partidos en casa del FC Schalke 04 en la Bundesliga en el VELTINS-Arena suelen oscilar entre 18,50 € y 68,00 €, en función de la categoría del asiento, la condición del aficionado y el grupo de edad.

Precios oficiales de las entradas (valor nominal)

Zona de pie (categoría 5):

Adulto: 18,50 € (no socios) / 17,50 € (socios) Jóvenes / niños: 9,00 € – 12,00 €

Asientos estándar (categorías 3 y 4):

Adulto: 31,00 € – 37,00 € Concesión / jóvenes: 20,00 € – 25,00 €

Asientos premium (categorías 0, 1 y 2):

Adulto: 48,00 € – 68,00 € Concesión / jóvenes: 32,50 € – 52,00 €



Precios en el mercado secundario

Intercambio oficial de reventa (S04 Ticketbörse): Limitado al valor nominal original ( 18,50 € – 68,00 € ) más las tarifas de servicio estándar.

Plataformas de reventa de terceros: Si las entradas se agotan a través de los canales oficiales del club, los precios en plataformas secundarias de entradas como StubHub suelen empezar en torno a 53,00 € a 169,00 €+ para localidades de admisión general.

Schalke 04 vs Mainz 05 en la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Forma del Schalke 04 vs Mainz 05

El Schalke 04 ha sumado una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. Su resultado más reciente fue un empate 0-0 contra el Bayern de Múnich en la Bundesliga, una sólida actuación defensiva ante uno de los favoritos al título. Antes de eso, perdió 3-0 contra el Augsburgo en la jornada inaugural de la temporada. El Schalke sí ganó su eliminatoria de la DFB-Pokal contra el Hallescher FC por 5-2, aunque sus dos amistosos de pretemporada terminaron con derrotas por 3-0 ante el Real Madrid y el Atalanta. En esos cinco encuentros, el Schalke marcó siete goles y encajó nueve.

El Mainz 05 llega en excelente forma, con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos oficiales. Su encuentro más reciente terminó con un contundente triunfo por 5-0 sobre el Hamburger SV en la Bundesliga. También venció 9-0 al VfB Krieschow en la DFB-Pokal y ganó ambos amistosos de pretemporada contra el Bournemouth y el Paris FC. El único partido que no ganó fue un empate 0-0 con el Paderborn en la jornada inaugural de la Bundesliga. El Mainz marcó 19 goles en esos cinco partidos y solo encajó uno.

Schalke 04 vs Mainz 05: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar el 5 de mayo de 2023 en la Bundesliga, cuando el Schalke 04 ganó 3-2 a domicilio al Mainz 05. Antes de eso, el Schalke ganó 1-0 en casa contra el Mainz en noviembre de 2022. En los últimos cinco enfrentamientos directos entre ambos en la Bundesliga, el Schalke ha ganado dos veces, el Mainz una, y dos partidos terminaron en empate. Esos cinco encuentros dejaron un total de 13 goles.