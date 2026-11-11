El Schalke 04 recibe al Borussia Dortmund el domingo 6 de diciembre de 2026 en el VELTINS-Arena de Gelsenkirchen.

En sus enfrentamientos más recientes en la Bundesliga antes del periodo del Schalke fuera de la máxima categoría, el Borussia Dortmund llevó la delantera y se mantuvo invicto en sus últimos duelos. El último enfrentamiento entre ambos tuvo lugar en marzo de 2023 en el VELTINS-Arena y terminó en un disputado empate 2-2, en el que el Schalke remontó dos veces para llevarse un punto.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Schalke 04 contra el Borussia Dortmund, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo empieza el Schalke 04 contra el Borussia Dortmund de la Bundesliga?

El Schalke 04 contra el Borussia Dortmund se disputa el domingo 6 de diciembre de 2026 en el VELTINS-Arena de Gelsenkirchen.

Bundesliga - Jornada 12 6 dic 2026 - 09:30 VELTINS-Arena

¿Cómo comprar entradas para el Schalke 04 contra el Borussia Dortmund de la Bundesliga?

Estas son las opciones para comprar entradas para el partido de Bundesliga entre el Schalke 04 y el Borussia Dortmund:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: Comprar directamente a través del portal oficial de entradas del FC Schalke 04 o durante los periodos de venta para socios es la forma más segura de conseguir localidades en el VELTINS-Arena a su precio oficial.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas disponibles a través de los canales oficiales del club se han agotado por completo, a menudo es posible encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Bundesliga cuando se agotan las asignaciones de la venta primaria.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Schalke 04 contra el Borussia Dortmund de la Bundesliga?

Estos son los precios estimados de las entradas para el partido de Bundesliga entre el Schalke 04 y el Borussia Dortmund:

1. Canales oficiales del club

Zonas de pie y de pie con medidas de seguridad: Suelen costar aproximadamente entre 15 y 20 € .

Suelen costar aproximadamente entre . Localidades de asiento estándar (graderíos superior e inferior): Suelen costar aproximadamente entre 35 y 85 € .

Suelen costar aproximadamente entre . Paquetes VIP y de hospitalidad: Parten de bastante más de 300 € y superan los 1.000 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta primaria del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas cuyos precios dependen de la demanda:

Reventa de entradas de acceso general y del graderío superior: Suelen partir de unos 200 € .

Suelen partir de unos . Graderío intermedio y vistas desde la banda: Suelen costar entre 450 y 600 € .

Suelen costar entre . Reventa de entradas prémium y VIP: Con frecuencia, los precios parten de 1.000 € y superan los 1.500 €.

Schalke 04 contra Borussia Dortmund en la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Schalke 04 y el Borussia Dortmund

El Schalke 04 ha atravesado grandes dificultades en las últimas semanas: suma un empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 0-2 ante el RB Leipzig en la Bundesliga y también cayó frente al Dynamo Dresden en la Copa de Alemania. El Schalke marcó solo tres goles y encajó seis en esa racha de cinco partidos.

El Borussia Dortmund llega en un estado de forma mucho mejor, con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos oficiales. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 ante el Real Betis en la Champions League y también empató 2-2 a domicilio frente al Bayern de Múnich en la Bundesliga. El Dortmund marcó nueve goles y encajó siete en esos cinco encuentros.

Schalke 04 contra Borussia Dortmund: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos terminó 2-2 en un partido de Bundesliga disputado en el VELTINS-Arena en marzo de 2023. En los últimos cinco enfrentamientos directos que figuran en los datos, el Borussia Dortmund ha dominado, con tres victorias y un empate, mientras que el Schalke no ha logrado ninguna victoria. El Dortmund ha marcado muchos más goles que su rival durante ese periodo, con triunfos por 4-0 en mayo de 2020 y por 3-0 en octubre de ese mismo año.