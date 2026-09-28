Cómo conseguir entradas para el República de Irlanda vs Austria: precios de la UEFA Nations League, información del partido, ventas de última hora y más

Los aficionados irlandeses están deseando ver fútbol internacional y la espera terminará por fin el jueves 1 de octubre, cuando la República de Irlanda salte al césped del Aviva Stadium para enfrentarse a Austria en la UEFA Nations League. El partido llega justo después de dos desplazamientos en la competición ante Kosovo (en Pristina) e Israel (jugado en Hungría).

La República de Irlanda se medirá a los otros tres equipos, tanto en casa como fuera, durante la fase de liga (seis partidos en total). Compra ya tus entradas para los próximos partidos de Irlanda.

Los ganadores de cada grupo de la Liga B ascenderán a la UEFA Nations League A 2028-29, y el equipo que termine cuarto en cada grupo descenderá a la UEFA Nations League C 2028-29. Además, los segundos y terceros clasificados de cada grupo avanzarán a los play-offs de ascenso/descenso, que se disputarán a doble partido, con encuentros de ida y vuelta.

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¿Cuándo es el partido de la UEFA Nations League entre la República de Irlanda y Austria?

El República de Irlanda vs Austria se disputa en el Aviva Stadium de Dublín el jueves 1 de octubre, con inicio previsto a las 19:45 (IST).

UEFA Nations League B - Jornada 3 1 oct 2026 - 14:45 Aviva Stadium

Cómo comprar entradas para el República de Irlanda vs Austria de la UEFA Nations League

Las entradas oficiales para el partido de la UEFA Nations League entre la República de Irlanda y Austria estuvieron disponibles a través de Ticketmaster Ireland, socio oficial de venta de entradas de la Football Association of Ireland (FAI).

Las entradas se pusieron primero a la venta mediante una preventa exclusiva de Fan Republic el 27 de junio, a las 10:00, seguida de la venta general al público el 28 de junio.

Si buscas conseguir asientos de última hora, los aficionados también pueden comprar entradas en plataformas secundarias, como Ticombo.

Transferencias garantizadas: Ticombo protege todas las transferencias y compras de entradas mediante su programa de seguridad integrado llamado TixProtect. Este programa garantiza que recibirás tus entradas a tiempo y que serán válidas para tu evento, o recibirás un reembolso del 100 %.

¿Cuánto cuestan las entradas para el República de Irlanda vs Austria de la UEFA Nations League?

Las entradas oficiales estándar para el partido de la UEFA Nations League entre la República de Irlanda y Austria partían de 50,00 € para la entrada básica de adulto, mientras que las opciones premium oficiales de hospitality estaban disponibles desde 275,00 € por persona.

Las localidades del Aviva Stadium se dividen en zonas específicas:

Lateral (gradas este y oeste) : estas secciones discurren en paralelo a las líneas de banda. Los niveles inferiores (serie 300) ofrecen vistas privilegiadas y sin obstáculos de todo el campo y son los más caros. Los niveles superiores (serie 500) ofrecen una vista panorámica de la acción a un precio más asequible.

Fondos (gradas norte y sur) : situados detrás de las porterías. La grada sur reúne a los aficionados locales más ruidosos, creando un ambiente increíble, mientras que la grada norte es conocida por ser una estructura de un solo nivel.

Sigue las webs oficiales de la selección nacional cuando se acerque la fecha para obtener más información, y también los sitios secundarios de reventa como Ticombo para consultar la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el Aviva Stadium

El Aviva Stadium (también conocido como Lansdowne Road o Dublin Arena) es un estadio deportivo situado en Dublín. Está construido sobre el emplazamiento del antiguo Lansdowne Road Stadium, que fue demolido en 2007, y lo sustituyó como sede tanto de la selección de fútbol de la República de Irlanda como del equipo irlandés de rugby union. El estadio fue inaugurado oficialmente en mayo de 2010 y ahora tiene una capacidad para 51.711 espectadores sentados.

Momentos memorables en el Aviva Stadium

Celebraciones futbolísticas : en noviembre de 2011, el estadio estalló de alegría cuando la selección de fútbol de la República de Irlanda logró un empate 1-1 contra Estonia en una repesca para el Campeonato de Europa. Aviones de papel flotando llenaron el cielo nocturno mientras los aficionados celebraban la clasificación para su primer gran torneo internacional en una década.

La fortaleza del rugby : la selección irlandesa de rugby ha convertido el estadio en un lugar increíblemente difícil para que ganen los equipos visitantes. Aquí se han vivido hitos enormes, como levantar el trofeo Guinness Men's Six Nations tras derrotar a Inglaterra en 2023, y defender con éxito la corona ante Escocia en 2024.

Gloria del fútbol europeo : como único estadio de Irlanda con categoría 4 de la UEFA, ha albergado grandes partidos de clubes, incluida la final portuguesa de la UEFA Europa League en 2011, en la que el Porto venció 1-0 al Braga, y la final de la Europa League de 2024, en la que el Atalanta derrotó 3-0 al Bayer Leverkusen.

Macrorecinto para conciertos: cuando se configura para conciertos de música en lugar de deportes, la capacidad se amplía desde 52.000 hasta 65.000 aficionados. Ha acogido a iconos mundiales legendarios como Michael Jackson y Frank Sinatra en épocas anteriores, hasta espectáculos más modernos de Madonna, AC/DC y Lady Gaga.

Cómo llegar

En tren / DART: el DART (Dublin Area Rapid Transit) es la forma más fácil y rápida de llegar directamente al estadio.

Estación Lansdowne Road: esta estación está situada justo al lado del estadio. Desde el centro de Dublín, toma cualquier DART en dirección sur, hacia Bray o Greystones, desde estaciones principales como Dublin Connolly, Tara Street o Dublin Pearse. El trayecto dura entre 7 y 10 minutos.

En autobús: varias líneas de autobús te dejan a poca distancia a pie de la zona del estadio.

Líneas de Dublin Bus: las líneas 4, 7, 7a y 18 dejan a los pasajeros en Pembroke Road o Northumberland Road, en Ballsbridge, a unos 5 o 10 minutos a pie. También puedes usar líneas como la C1, C2, 39 y 70.

Desde el aeropuerto de Dublín: puedes tomar la ruta 782 de Dublin Express hasta George's Quay (estación de Tara Street), y después subir al DART en dirección sur hasta Lansdowne Road. Como alternativa, la ruta 701 de Aircoach va directamente del aeropuerto a la parada Ballsbridge Hotel, que está a 8 minutos a pie del recinto.

A pie: los responsables del estadio lo recomiendan encarecidamente porque evita todas las colas de transporte después del evento.

Desde el centro de Dublín: el estadio está a unos 25 o 35 minutos a pie del corazón de la ciudad, como Stephen's Green o Trinity College. Una ruta popular es caminar por Baggot Street, Lower y Upper, hasta enlazar directamente con Lansdowne Road.

En coche: no se recomienda en días de partido. No hay aparcamiento público en el estadio en días de partido o de evento debido a los cortes de tráfico. El aparcamiento ilegal supondrá la retirada inmediata del vehículo o su inmovilización. Si debes conducir, deberías utilizar opciones de park-and-ride o reservar con antelación un aparcamiento privado.

República de Irlanda vs Austria en la UEFA Nations League: todo lo que necesitas saber

República de Irlanda vs Austria: forma reciente

Ranking FIFA: República de Irlanda (#55) vs Austria (#23)

A pesar de un sólido final de su campaña de clasificación para el Mundial, que incluyó victorias sobre Portugal y Hungría, la República de Irlanda sufrió un duro revés en los play-offs del Mundial, al caer en los penaltis ante Chequia. Desde entonces, Irlanda se ha mantenido invicta, con 2 victorias y 2 empates, en una serie de amistosos, aunque sus rivales en esos partidos ocupaban respectivamente los puestos 69, 163, 59 y 30 en la clasificación de la FIFA.

Austria vuelve a la acción por primera vez desde que fue eliminada en los dieciseisavos de final por la posterior campeona, España, en la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Su victoria inaugural por 3-1 en la fase de grupos ante Jordania fue su único éxito en Norteamérica, ya que perdió ante Argentina (0-2) y empató con Argelia (3-3), antes de la derrota frente a España.

República de Irlanda vs Austria: historial reciente de enfrentamientos directos

Austria tiene ventaja en el historial total de enfrentamientos ante la República de Irlanda, tras haber ganado 9 de sus 16 duelos. La República de Irlanda ha ganado 3 veces, y los 4 partidos restantes terminaron en empate.

El último enfrentamiento entre ambos equipos tuvo lugar en Dublín, en junio de 2017. El partido de clasificación para el Mundial de 2018 terminó con empate 1-1 en el Aviva Stadium. Austria se adelantó en la primera mitad con un gol de Martin Hinteregger, pero Irlanda reaccionó al final del partido y rescató un punto gracias a un empate de Jonathan Walters en el minuto 85.