El Rennes recibe al Mónaco el domingo 13 de diciembre de 2026 en el Roazhon Park de Rennes.

En la temporada 2025–26, el Rennes goleó al Mónaco por 4-1 en el Roazhon Park en noviembre de 2025. El Mónaco se desquitó con contundencia en su enfrentamiento más reciente, disputado en enero de 2026, al imponerse por 4-0 en el Stade Louis II.

En GOAL te contamos todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Rennes-Mónaco, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Rennes-Mónaco de la Ligue 1?

El Rennes-Mónaco se disputa el domingo 13 de diciembre de 2026 en el Roazhon Park de Rennes.

¿Cómo comprar entradas para el Rennes-Mónaco de la Ligue 1?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el Rennes-Mónaco de la Ligue 1:

1. Canales oficiales de los clubes

Plataforma oficial de venta de entradas del Stade Rennais (Billetterie): Comprar directamente en la web oficial del Rennes es la opción más fiable y segura, especialmente si el partido se celebra en el Roazhon Park.

Comprar directamente en la web oficial del Rennes es la opción más fiable y segura, especialmente si el partido se celebra en el Roazhon Park. Venta oficial de entradas del AS Monaco (zona visitante): Si apoyas al Mónaco, las entradas para el sector de la afición visitante (visiteurs) deben comprarse directamente en el portal oficial de entradas del AS Monaco o a través de grupos de aficionados o ultras autorizados que viajen al partido.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas de los clubes se han agotado por completo, a menudo pueden encontrarse entradas generales en plataformas de reventa como Ticombo. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Ligue 1 cuando se agotan los cupos de venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Rennes-Mónaco de la Ligue 1?

Estos son los precios estimados de las entradas para el próximo Rennes-Mónaco de la Ligue 1:

1. Canales oficiales de los clubes

Categoría estándar / Gradas superiores: Suelen costar entre 20 y 35 € .

Suelen costar entre . Gradas laterales y asientos de nivel intermedio: Suelen costar entre 40 y 75 € .

Suelen costar entre . Paquetes VIP y de hospitalidad: Parten de unos 150 a 300 € o más.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial de los clubes, plataformas de reventa como Ticombo ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Reventa estándar / Grada superior: Suelen partir de unos 60 a 80 € .

Suelen partir de unos . Grada lateral / Sectores prémium: A menudo cuestan entre 100 y 150 € o más .

A menudo cuestan entre . Alta demanda / Plataformas de entradas verificadas: Rondan los 110 a 130 €.

Rennes-Mónaco de la Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Rennes y el Mónaco

El Rennes ha sumado una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una derrota en casa por 1-2 ante el Lille en la Ligue 1 el 8 de noviembre. También sufrió una dura derrota por 5-2 ante el Niza el 30 de octubre. Entre esos dos resultados figura un empate sin goles ante el Olympiacos en la Europa League. Su única victoria en esta serie llegó ante el Estrasburgo, por 3-0 en la Ligue 1 el 25 de octubre, mientras que el empate 2-2 con la Juventus en Europa completa el balance de un periodo irregular.

El Mónaco ha logrado dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. En su encuentro más reciente empató 1-1 en casa del Le Mans en la Ligue 1 el 9 de noviembre, después de perder 3-1 ante el Paris FC el 1 de noviembre. El equipo encadenó dos victorias en la Conference League, por 3-0 ante el Friburgo y 2-0 ante el Nordsjaelland, y empató 1-1 con el Lille en liga el 25 de octubre.

Rennes-Mónaco: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 31 de enero de 2026, cuando el Mónaco venció al Rennes por 4-0 en casa en la Ligue 1. Antes, el Rennes había derrotado al Mónaco por 4-1 en casa en noviembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Mónaco suma tres victorias por dos del Rennes, y ambos equipos han marcado un total de 17 goles en esos partidos.