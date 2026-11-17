La Real Sociedad recibe al Torreense el jueves 10 de diciembre de 2026 en el Reale Arena de San Sebastián.

Este próximo partido de la fase liga supone un enfrentamiento poco habitual entre un destacado equipo de la máxima categoría española y un ambicioso rival portugués. Ambos llegan con trayectorias continentales y estados de forma recientes diferentes, y saltarán al césped del Reale Arena en busca de puntos importantes en la fase liga.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Real Sociedad-Torreense, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Real Sociedad-Torreense de la Europa League?

El Real Sociedad-Torreense se disputará en el Reale Arena de San Sebastián el jueves 10 de diciembre de 2026.

Europa League - Jornada 6 10 dic 2026 - 15:00 Reale Arena

¿Cómo comprar entradas para el Real Sociedad-Torreense de la Europa League?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el próximo Real Sociedad-Torreense de la Europa League:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial del club: Comprar directamente a través de la web oficial o la taquilla de la Real Sociedad sigue siendo la opción principal y más fiable para conseguir localidades estándar a su precio oficial en el Reale Arena.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales del club se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar localidades de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Europa League cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Real Sociedad-Torreense de la Europa League?

Estos son los precios de las entradas para el Real Sociedad-Torreense de la Europa League:

1. Canales oficiales del club

Precios oficiales: Suelen partir de unos 70 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas cuyos precios dependen de la demanda:

Precios de entrada / localidades más económicas: Desde aproximadamente 130 hasta 250 € .

Desde aproximadamente . Localidades estándar y de precio intermedio: Entre 250 y 550 € .

Entre . Experiencias prémium y localidades en zonas privilegiadas: Precios a partir de 1.000 €.

Real Sociedad-Torreense de la Europa League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de la Real Sociedad y el Torreense

La Real Sociedad ha sumado tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. En el más reciente venció 1-0 al Rayo Vallecano en LaLiga y también empató 1-1 con el Lyon en la Europa League. Antes había ganado 6-0 al Lillestroem en Europa y 2-1 al Levante en liga; su única derrota fue ante el Athletic de Bilbao. La Real Sociedad marcó 11 goles y encajó cuatro en esos cinco encuentros.

El Torreense ha logrado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-3 ante el Uniao de Leiria en la Liga Portugal 2, aunque antes había vencido 3-2 al Ararat Armenia en la Europa League. En su balance reciente también figura una abultada derrota por 4-1 ante el Ferencvaros. El Torreense marcó siete goles y encajó ocho en esos cinco encuentros.

Real Sociedad-Torreense: antecedentes recientes

No hay datos disponibles de enfrentamientos anteriores entre la Real Sociedad y el Torreense. Este partido supone un duelo poco habitual en Europa entre un club español y otro de la segunda división portuguesa.