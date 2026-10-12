La Real Sociedad recibe al Levante el domingo 25 de octubre de 2026 en el Reale Arena de San Sebastián.

El historial de enfrentamientos directos favorece a la Real Sociedad, que ha logrado tres victorias por una del Levante en sus últimos cinco duelos en Primera División. En su encuentro más reciente de LaLiga, disputado en abril de 2026, la Real Sociedad se impuso al Levante por 2-0 en casa.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Real Sociedad-Levante, incluidos los puntos de venta y los precios.

¿Cuándo se juega el Real Sociedad-Levante de LaLiga?

Primera División - Jornada 10 25 oct 2026 - 13:30 Reale Arena

¿Cómo comprar entradas para el Real Sociedad-Levante de LaLiga?

Para comprar entradas para el partido de LaLiga entre la Real Sociedad y el Levante en el Reale Arena (Estadio de Anoeta), tienes varias opciones principales:

1. Venta oficial de entradas

Web oficial de la Real Sociedad: Es la principal plataforma para comprar entradas generales para los partidos en casa. Las entradas suelen ponerse a la venta para el público general unas semanas antes del encuentro.

Taquilla del club: También se pueden comprar entradas directamente en la taquilla del Reale Arena, en San Sebastián, durante los días previos al partido o el mismo día del encuentro, siempre que queden disponibles.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales del club están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub . Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de LaLiga cuando se agotan las localidades de venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Real Sociedad-Levante de LaLiga?

Los precios de las entradas para el partido de LaLiga entre la Real Sociedad y el Levante varían según la zona del estadio y el canal de venta:

1. Entradas oficiales estándar (entrada general)

Las entradas oficiales compradas directamente a la Real Sociedad suelen situarse en estos rangos de precios:

Fondos (Fondo Norte / Fondo Sur): 25 € – 40 €

Tribuna Este: 40 € – 75 €

Tribuna Principal/Oeste: 60 € – 90 €

Jóvenes / niños (menores de 14 años): 15 € – 25 € (según la disponibilidad por categoría)

2. Paquetes VIP y de hospitalidad

Hospitalidad VIP / palcos: entre 120 € y más de 350 € por persona (incluyen asientos acolchados, acceso a una sala VIP y servicio de restauración con productos vascos)

3. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Los precios en plataformas de reventa como StubHub suelen partir de unos 65 € – 90 € para las localidades más económicas y aumentan según la ubicación del asiento y la demanda a medida que se acerca el partido.

Real Sociedad-Levante de LaLiga: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma de la Real Sociedad y el Levante

La Real Sociedad ha sumado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria a domicilio por 2-3 ante el Valencia en LaLiga, después de perder 1-2 en casa frente al Bournemouth en la Europa League. Antes había caído por 3-0 ante el Atlético de Madrid. La Real Sociedad marcó seis goles y encajó siete en esos cinco partidos; su otro resultado positivo en esa racha fue la victoria por 2-3 en Elche.

El Levante ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de LaLiga. Su encuentro más reciente fue una derrota por 3-1 en Villarreal, y también perdió por 2-4 ante el Barcelona anteriormente en esa racha. Su mejor resultado fue una victoria en casa por 5-2 frente al Real Betis, mientras que los empates sin goles ante el Málaga y Osasuna explican los dos puntos que dejó escapar. El Levante marcó siete goles y encajó once en esos cinco partidos.

Real Sociedad-Levante: Enfrentamientos directos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en abril de 2026, cuando la Real Sociedad ganó 2-0 en casa en LaLiga. Antes, empataron 1-1 en el campo del Levante en diciembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos directos registrados en LaLiga, la Real Sociedad suma tres victorias por una del Levante, además de un empate.