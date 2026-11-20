La Real Sociedad recibe al Getafe el domingo 13 de diciembre de 2026 en el Reale Arena de San Sebastián.

La última vez que se enfrentaron, en abril de 2026 en el Reale Arena, el Getafe logró una trabajada victoria a domicilio por 1-0 gracias a un gol en propia puerta de Jon Gorrotxategi en la primera parte. Con ese resultado se resarció de la victoria por 2-1 de la Real Sociedad en el Coliseum en enero de 2026, en una serie de enfrentamientos en la que los visitantes han frustrado con frecuencia a los locales.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Real Sociedad-Getafe, incluidos los puntos de venta y los precios.

¿Cuándo se juega el Real Sociedad-Getafe de LaLiga?

El Real Sociedad-Getafe se juega el domingo 13 de diciembre de 2026 en el Reale Arena de San Sebastián.

Primera División - Jornada 16 13 dic 2026 - 09:00 Reale Arena

¿Cómo comprar entradas para el Real Sociedad-Getafe de LaLiga?

Estas son las opciones para comprar entradas para el próximo Real Sociedad-Getafe de LaLiga:

1. Canales oficiales de los clubes

Web oficial de la Real Sociedad (Club Entradas / venta oficial de entradas): Es la plataforma principal y más segura para comprar entradas para los partidos que se disputan en el Reale Arena de San Sebastián. Por lo general, las entradas salen a la venta para el público unas dos semanas antes del encuentro, tras un periodo de venta prioritaria para los socios del club.

Es la plataforma principal y más segura para comprar entradas para los partidos que se disputan en el Reale Arena de San Sebastián. Por lo general, las entradas salen a la venta para el público unas dos semanas antes del encuentro, tras un periodo de venta prioritaria para los socios del club. Web oficial del Getafe CF: Si buscas una localidad en la zona visitante o entradas para cuando el partido se dispute en el Coliseum de Madrid, puedes comprarlas directamente a través del portal oficial de venta de entradas del Getafe.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si se agotan todas las entradas ofrecidas por los clubes, a menudo se pueden encontrar localidades de venta general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de LaLiga cuando se agotan las localidades de venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Real Sociedad-Getafe de LaLiga?

Estos son los precios de las entradas para el próximo Real Sociedad-Getafe de LaLiga:

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas generales estándar / localidades en la grada superior: Suelen partir de unos 55 a 75 € .

Suelen partir de unos . Localidades en las bandas / localidades prémium en la grada inferior: Suelen costar entre 80 y 120 € .

Suelen costar entre . Paquetes VIP y de hospitalidad: Oscilan entre 300 y más de 500 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial de los clubes, plataformas de reventa como StubHub. publican entradas a precios que dependen de la demanda:

Entradas de reventa asequibles / detrás de las porterías: Suelen partir de unos 50 a 65 € .

Suelen partir de unos . Localidades de reventa de precio intermedio / en las bandas: Suelen costar entre 90 y 180 € .

Suelen costar entre . Reventa de entradas VIP y de hospitalidad de lujo: Pueden costar desde 350 hasta más de 1.200 €.

Real Sociedad-Getafe de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de la Real Sociedad y el Getafe

La Real Sociedad ha sumado cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 ante el Rayo Vallecano en LaLiga, y en esta racha también ganó por 2-1 al Levante en el campeonato. El equipo de Matarazzo marcó 15 goles y encajó 10 en esos cinco encuentros, y su única derrota fue por 2-1 ante el Athletic de Bilbao.

El Getafe ha logrado dos victorias y sufrido tres derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-0 ante el Villarreal en LaLiga, y anteriormente, en esa misma racha, también cayó por 4-0 frente al Athletic de Bilbao. En el lado positivo, el equipo de Bordalas ganó por 3-1 al Sevilla en el campeonato. El Getafe marcó seis goles y encajó doce en esos cinco partidos.

Real Sociedad-Getafe: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes fue en LaLiga el 22 de abril de 2026, cuando el Getafe ganó por 1-0 en el Reale Arena. En los últimos cinco enfrentamientos directos registrados, el Getafe ha ganado dos y la Real Sociedad otros dos, con un empate. Ambos equipos han marcado el mismo número de goles en esos encuentros.