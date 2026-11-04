El Real Madrid recibe al PSV Eindhoven el martes 24 de noviembre de 2026 en el estadio Bernabéu de Madrid.

El Real Madrid y el PSV Eindhoven comparten una dilatada historia europea que se remonta varias décadas atrás, con enfrentamientos decisivos en la Copa de Europa, la Copa de la UEFA y la Recopa de Europa. Entre sus duelos históricos más destacados figura una ajustada semifinal de la Copa de Europa de 1988, en la que el PSV pasó por la regla de los goles fuera de casa antes de levantar el trofeo.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Real Madrid contra el PSV Eindhoven, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo empieza el Real Madrid contra el PSV Eindhoven de la Champions League?

El Real Madrid contra el PSV Eindhoven se disputa en el estadio Bernabéu de Madrid el martes 24 de noviembre de 2026.

Liga de Campeones - Jornada 5 24 nov 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

¿Cómo comprar entradas para el Real Madrid contra el PSV Eindhoven de la Champions League?

Estas son las opciones habituales para comprar entradas y ver al Real Madrid jugar contra el PSV Eindhoven en la Champions League:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: La vía principal y más fiable es el portal oficial de venta de entradas del Real Madrid, donde las entradas se ponen primero a disposición de los socios y los madridistas antes de que las localidades restantes salgan a la venta para el público general.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales del club se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Champions League cuando se agotan las entradas de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Real Madrid contra el PSV Eindhoven de la Champions League?

Los precios de las entradas para el partido de Champions League entre el Real Madrid y el PSV Eindhoven varían según se compren a través de los canales oficiales del club o en plataformas de reventa.

1. Canales oficiales del club

Entradas generales estándar: Parten de unos 100 € para localidades de la grada alta o asientos estándar y suben hasta entre 300 € y más de 400 € para asientos preferentes de la grada baja, según su ubicación exacta en el Santiago Bernabéu.

Parten de unos para localidades de la grada alta o asientos estándar y suben hasta para asientos preferentes de la grada baja, según su ubicación exacta en el Santiago Bernabéu. Paquetes oficiales VIP y de hospitalidad: Parten de unos 375 € y aumentan según las ventajas del paquete.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

Reventa estándar y grada alta: Parten de entre 100 € y 185 € para localidades en la grada alta o detrás de la portería, en función de la demanda del mercado.

Parten de para localidades en la grada alta o detrás de la portería, en función de la demanda del mercado. Grada baja y reventa prémium: Oscilan entre 250 € y más de 400 € según el sobreprecio de la reventa.

Oscilan según el sobreprecio de la reventa. Reventa de entradas VIP y de hospitalidad: Parten de entre 320 € y más de 650 €.

Real Madrid contra PSV Eindhoven en la Champions League: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Real Madrid y el PSV Eindhoven

El Real Madrid llega a este partido tras ganar cuatro de sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. Su única derrota en esa racha fue ante el Atlético de Madrid en LaLiga. En su partido más reciente venció por 4-1 al RB Leipzig en la Champions League y también se impuso por 4-1 al Sevilla en liga. En esos cinco encuentros, el Madrid marcó 14 goles y encajó cinco, cifras que reflejan su capacidad ofensiva. Su trayectoria de buenas actuaciones en Europa hace de esta una cita favorable para el equipo de Mourinho.

El PSV ha ganado dos y perdido tres de sus últimos cinco partidos, una racha marcada por la irregularidad. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 a domicilio ante el FC Porto en la Champions League, después de caer por 2-1 frente al ADO Den Haag en la Eredivisie. El equipo de Bosz marcó cuatro goles y encajó seis en esos cinco encuentros, lo que apunta a cierta vulnerabilidad defensiva pese a su capacidad para sacar adelante partidos en Europa.

Real Madrid contra PSV Eindhoven: Enfrentamientos recientes

El registro de enfrentamientos directos entre ambos clubes se limita a un único partido: un amistoso de pretemporada disputado en agosto de 2007 que el PSV ganó por 2-1 a domicilio ante el Real Madrid. No figuran partidos oficiales entre ambos clubes en los datos disponibles, por lo que el encuentro del domingo supone un duelo poco habitual y relativamente inédito entre dos equipos con escasos antecedentes recientes.