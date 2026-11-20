El Real Madrid recibe a Osasuna el domingo 13 de diciembre de 2026 en el estadio Bernabéu de Madrid.

Hasta principios de 2026, Osasuna llevaba casi 15 años sin ganar al gigante español, una racha que se remontaba a enero de 2011. Sin embargo, la rompió en su último enfrentamiento, disputado en febrero de 2026, al dar la sorpresa con un 2-1 en El Sadar gracias a un gol de Raúl García en el minuto 90, después de que Vinícius Júnior igualara el penalti transformado por Ante Budimir en la primera parte.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Real Madrid-Osasuna, incluidos los puntos de venta y los precios.

¿Cuándo se juega el Real Madrid-Osasuna de LaLiga?

El Real Madrid-Osasuna se disputa en el estadio Bernabéu de Madrid el domingo 13 de diciembre de 2026.

Primera División - Jornada 16 13 dic 2026 - 09:00 Estadio Bernabeu

¿Cómo comprar entradas para el Real Madrid-Osasuna de LaLiga?

Estas son las opciones para comprar entradas para el próximo Real Madrid-Osasuna de LaLiga:

1. Canales oficiales de los clubes

Web oficial del Real Madrid: Es la vía principal y más segura para los partidos en casa en el Santiago Bernabéu. Las entradas suelen ponerse a la venta primero para los socios del club (socios), después para quienes tienen el carné Madridista Premium y, por último, para el público general unos días antes del partido.

Es la vía principal y más segura para los partidos en casa en el Santiago Bernabéu. Las entradas suelen ponerse a la venta primero para los socios del club (socios), después para quienes tienen el carné Madridista Premium y, por último, para el público general unos días antes del partido. Web oficial de CA Osasuna: Cuando el equipo juega en El Sadar, en Pamplona, las entradas pueden comprarse directamente en el portal oficial de Osasuna, aunque la disponibilidad para el público general suele ser muy limitada debido a la elevada demanda local.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas de los canales oficiales de los clubes están completamente agotadas, a menudo pueden encontrarse entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten comprar y vender entradas para los próximos partidos de LaLiga cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Real Madrid-Osasuna de LaLiga?

Estas son las opciones de precios para las entradas del próximo Real Madrid-Osasuna de LaLiga:

1. Canales oficiales de los clubes

Categoría 3 (gradas superiores / fondos): El precio oficial oscila aproximadamente entre 90 € y 120 € .

El precio oficial oscila aproximadamente entre . Categoría 2 (gradas laterales / esquinas): El precio oficial oscila aproximadamente entre 120 € y 150 € .

El precio oficial oscila aproximadamente entre . Categoría 1 y categoría 1 Premium (laterales / mejores vistas): El precio oficial oscila aproximadamente entre 125 € y 290 € .

El precio oficial oscila aproximadamente entre . Paquetes VIP y de hospitalidad: Los paquetes oficiales de hospitalidad estándar y los palcos VIP cuestan a partir de 275 €

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial de los clubes, las plataformas de reventa como StubHub fijan los precios de las entradas según la demanda del mercado:

Reventa de acceso general / grada superior: Los precios suelen partir de unos 95 € a 110 € .

Los precios suelen partir de unos . Laterales y zonas Premium en reventa: Suelen costar entre 150 € y 380 € .

Suelen costar entre . Reventa de entradas VIP y de hospitalidad: Los precios suelen partir de unos 300 € a 350 € y pueden superar los 450 € en las mejores ubicaciones.

Real Madrid-Osasuna de LaLiga: todo lo que debes saber

Estado de forma del Real Madrid y Osasuna

El Real Madrid llega a este partido tras ganar sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones, con 14 goles a favor y siete en contra durante esa racha. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-0 ante el Valencia en LaLiga, y anteriormente también ganó por 1-2 a domicilio al Barcelona. Un triunfo por 2-3 ante el AEK Atenas en la Champions League y una victoria por 4-1 frente al RB Leipzig muestran, además, la variedad de rivales a los que ha superado con facilidad. El equipo de Mourinho ha mantenido la presión en la parte alta de la tabla con cinco victorias consecutivas.

Osasuna ha ganado uno, empatado uno y perdido tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente fue un empate 1-1 ante el Athletic Bilbao en LaLiga, después de las derrotas frente al Deportivo de A Coruña, que le ganó 2-1, y el Sevilla, que se impuso 2-0. Una victoria por 6-0 ante el Atlético Calatayud en la Copa del Rey y un triunfo por 2-0 frente al Racing Santander en liga fueron las únicas notas positivas de una racha reciente complicada.

Real Madrid-Osasuna: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en LaLiga el 21 de febrero de 2026, cuando Osasuna venció por 2-1 al Real Madrid en casa. Antes, el Real Madrid había ganado 1-0 en el Bernabéu en agosto de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Real Madrid ha ganado tres veces y Osasuna una, mientras que el otro partido terminó en empate. El Madrid ha marcado 10 goles en esos cinco encuentros, frente a los siete de Osasuna.