¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Primera División
team-logoReal Betis
Estadio de La Cartuja
team-logoReal Madrid
Entradas Real Betis vs. Real Madrid
GOAL-e
Con la colaboración de

Cómo conseguir entradas para el Real Betis vs Real Madrid: precios de LaLiga, información del partido, venta de última hora y más

SHOPPING
Tickets
Real Betis
Real Madrid
Primera División

El Real Betis se enfrenta al Real Madrid en LaLiga. Así puedes conseguir tus entradas

El Real Betis se enfrenta al Real Madrid el viernes 4 de septiembre de 2026 en el Estadio de La Cartuja de Sevilla.

Ambos equipos llegan a este partido en busca de un impulso temprano en la clasificación liguera tras una serie de exigentes preparaciones de pretemporada. Históricamente, los enfrentamientos entre estos dos clubes españoles han deparado duelos muy igualados, lo que convierte este próximo encuentro en uno de los primeros grandes focos de atención de la temporada nacional.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Real Betis vs Real Madrid, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

Entradas Real Betis vs. Real Madrid Buy Now

¿Cuándo es el saque inicial del Real Betis vs Real Madrid de LaLiga?

El Real Betis vs Real Madrid se disputa en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, con el saque inicial programado como se indica a continuación.

crest
Primera División - Jornada 4
Estadio de La Cartuja

¿Cómo comprar entradas para el Real Betis vs Real Madrid de LaLiga?

Para comprar entradas para el Real Betis vs Real Madrid, sigue estos pasos a través de canales oficiales y secundarios:

1. Venta principal (sitio web oficial del club)

  • Aficionados locales: visita el portal oficial de venta de entradas del Real Betis. La venta general al público suele abrirse entre 1 y 2 semanas antes del partido, una vez finalizan las preventas para socios.
  • Aficionados visitantes: si apoyas al Real Madrid, las entradas para la afición visitante se asignan exclusivamente a través de los canales oficiales del Real Madrid a socios/Madridistas registrados.

2. Socios autorizados oficiales

  • Para asientos garantizados o paquetes de hotel + entrada, consulta revendedores autorizados como P1 Travel (socio oficial del Betis) u opciones oficiales VIP/Hospitality en el portal de venta de entradas del Real Betis.

3. Mercados secundarios

  • Si las entradas generales oficiales se agotan rápidamente, se pueden encontrar entradas alternativas en plataformas verificadas de venta secundaria como Live Football Tickets. Ten en cuenta que los precios de reventa suelen incluir un sobreprecio respecto al valor nominal debido a la alta demanda.
Entradas Real Betis vs. Real Madrid Buy Now

¿Cuánto cuestan las entradas para el Real Betis vs Real Madrid de LaLiga?

Los precios de las entradas para el Real Betis vs Real Madrid varían en función del método de compra, la categoría del asiento y la zona (anillo superior o a pie de campo).

Entradas estándar de venta principal Las entradas oficiales para el público general vendidas directamente a través del portal de venta de entradas del Real Betis suelen oscilar entre 60 € y 160 €+ para localidades a precio nominal.

Paquetes VIP y Hospitality Las opciones oficiales VIP y hospitality en el portal del club arrancan en torno a 200 € y 350 €+ por entrada, ofreciendo vistas premium y servicios de día de partido.

Paquetes de viaje autorizados Los paquetes de socios oficiales de viajes como P1 Travel combinan acceso garantizado al estadio con alojamiento y suelen costar entre 189 € y 214 €+ por persona.

Plataformas secundarias de reventa En plataformas secundarias de reventa como Live Football Tickets, los precios de reventa suelen situarse entre 125 € y 200 €+ (128 $ – 200 $+), con la alta demanda impulsando esos sobreprecios sobre el valor nominal estándar.

Entradas Real Betis vs. Real Madrid Buy Now

Real Betis vs Real Madrid de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Real Betis vs Real Madrid

El Real Betis afronta este partido con un balance de pretemporada de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su compromiso más reciente terminó con una derrota por 1-0 ante el Inter, aunque anteriormente había superado al Arsenal por 3-1 y goleado al Lyon por 4-0. El Betis empató 2-2 con el Bournemouth y se impuso por la mínima al Almería por 1-0, con nueve goles a favor y cuatro en contra a lo largo de esos cinco partidos.

El Real Madrid llega con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos de pretemporada. Venció al Schalke 04 por 3-0 en su encuentro más reciente y también derrotó al Leganes por 4-1 anteriormente en el calendario. El empate 2-2 ante la Fiorentina fue el único partido en el que dejó puntos. El Madrid marcó once goles y encajó seis a lo largo de esos cinco encuentros, mostrando una producción ofensiva constante durante toda la pretemporada.

BET

BET - Formulario

BOU
D2-2
INT
L1-0
RSO
W1-0
VAL
W0-1
LEV
L5-2
Gol marcado (encajado)
6/8
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
RMA

RMA - Formulario

COR
W0-1
S04
W0-3
ESP
W1-2
RSO
W4-1
MAL
W4-0
Gol marcado (encajado)
14/2
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Real Betis vs Real Madrid: historial reciente cara a cara

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos terminó 1-1, con el Betis recibiendo al Madrid en LaLiga en abril de 2026. Antes de eso, el Madrid ganó con claridad en casa al imponerse al Betis por 5-1 en enero de 2026. En los últimos cinco enfrentamientos de LaLiga, el Madrid presenta el mejor balance con tres victorias frente a una del Betis y un empate, ese empate sin goles en el Bernabéu en mayo de 2024.

Cara a cara

Real BetisEmpateReal Madrid
1
2
2
Primera División
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
F
Primera División
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
5
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
F
Primera División
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
F
Primera División
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Real Betis badge
Real Betis
BET
0
F
Primera División
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
Real Betis badge
Real Betis
BET
0
F
4Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron3/5

Clasificación del Real Betis vs Real Madrid

Ambos clubes comienzan la nueva temporada de LaLiga sin una posición asentada, con el Real Betis en el puesto 14 y el Real Madrid en el 15 en la clasificación inicial.

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
W
W
W
W
W
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
7511167+916
W
W
W
L
W
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
D
W
W
W
L
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
L
W
W
L
W
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
L
W
W
D
L
6
AlavésAlavésALA
7322116+511
D
L
L
W
W
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
D
L
D
W
W
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
W
L
W
D
W
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
W
W
L
L
L
10
Athletic ClubAthletic ClubATH
622276+18
D
D
W
W
L
11
GetafeGetafeGET
722347-38
W
L
D
D
L
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
W
L
W
L
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
D
L
L
L
W
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
W
D
D
D
L
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
L
L
W
D
L
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
L
L
W
L
W
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
L
L
D
W
D
18
ElcheElcheELC
71241117-65
W
L
D
L
L
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
L
W
L
L
L
20
MálagaMálagaMAL
7034312-93
L
L
D
D
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso


¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google