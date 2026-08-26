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Cómo conseguir entradas para el Real Betis vs Getafe: precios de LaLiga, información del partido, ventas de última hora y más

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El Real Betis se enfrenta al Getafe en LaLiga. Así puedes conseguir tus entradas

El Real Betis se enfrenta al Getafe el miércoles 16 de septiembre de 2026 en el Estadio de La Cartuja de Sevilla.

En su enfrentamiento liguero más reciente, en marzo de 2026, el Getafe logró una victoria por 2-0 sobre el Real Betis. Ambos equipos estarán deseando sumar puntos vitales para ganar impulso en el arranque de la temporada nacional.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Real Betis vs Getafe, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Real Betis vs Getafe de LaLiga?

El Real Betis vs Getafe se disputa en el Estadio de La Cartuja de Sevilla. Consulta la programación local para conocer la hora de inicio confirmada en tu región.

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Primera División - Jornada 6
Estadio Benito Villamarin

¿Cómo comprar entradas para el Real Betis vs Getafe de LaLiga?

Puedes comprar entradas para el partido de LaLiga entre Real Betis y Getafe del 16 de septiembre a través de varias opciones de venta primarias y secundarias:

  • Sitio web oficial del club: La forma más segura de comprar entradas directas a su precio oficial es a través del portal oficial de entradas del Real Betis (realbetisbalompie.es). Las entradas para los partidos en casa suelen ponerse a la venta para el público entre 1 y 2 semanas antes del saque inicial.
  • Taquilla oficial: Puedes comprar asientos sobrantes o liberados directamente en la taquilla del estadio en el Estadio Benito Villamarín / Estadio de La Cartuja de Sevilla en los días previos al partido o el mismo día del encuentro.
  • Socios autorizados de viaje y hospitality: Agencias oficiales de viajes deportivos como P1 Travel ofrecen entradas electrónicas garantizadas para el día de partido y paquetes VIP/hospitality.
  • Plataformas secundarias de venta de entradas: Si las entradas oficiales del club están agotadas, plataformas secundarias como StubHub ofrecen entradas de reventa de abonados individuales y vendedores.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Real Betis vs Getafe de LaLiga?

Los precios de las entradas para el partido de LaLiga entre Real Betis y Getafe del 16 de septiembre varían en función de la categoría del asiento y del canal de compra:

  • Entradas oficiales a precio de venta (directas/del club): Las entradas estándar para un partido habitual de categoría LaLiga suelen arrancar en torno a los 30 € a 35 € para asientos en el anillo superior detrás de las porterías, y llegan hasta 60 € a 90 €+ para asientos centrales de tribuna baja.
  • Reventa y plataformas secundarias: Las entradas estándar en plataformas secundarias como StubHub parten aproximadamente de 20 € a 35 € para el acceso básico, con asientos del mercado secundario situados de media en torno a 60 € a 150 €, y opciones prémium o de alta demanda que alcanzan los 200 €+.
  • VIP y hospitality: Los paquetes oficiales de hospitality y prémium para el día de partido suelen empezar en 120 € a 250 €+ por persona.

Real Betis vs Getafe de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Real Betis vs Getafe

El Real Betis ha ganado dos, empatado uno y perdido uno de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con un resultado adicional de pretemporada. Su encuentro más reciente fue una victoria por 1-0 ante el Valencia a domicilio en LaLiga el 25 de agosto, después de un triunfo en casa por 1-0 sobre la Real Sociedad cuatro días antes. Antes del inicio de la temporada oficial, el Betis perdió 1-0 contra el Inter en un amistoso y empató 2-2 con el AFC Bournemouth. Su pretemporada también incluyó una victoria por 3-1 sobre el Arsenal. Esos cinco partidos dejaron un total de cinco goles a favor y cinco en contra.

El Getafe ha ganado dos, empatado uno y perdido dos de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 sobre el Racing Santander en LaLiga el 23 de agosto, y también venció al Partizan Beograd por 3-1 en la fase previa de la Conference League el 20 de agosto. Una derrota por 3-0 ante el Deportivo Alaves el 15 de agosto fue el punto más bajo de esa secuencia. El Getafe marcó seis goles y encajó seis en esos cinco partidos, con un empate 1-1 en un amistoso contra el Tottenham Hotspur también como parte de la racha.

BET

BET - Formulario

VAL
W0-1
LEV
L5-2
RMA
W1-0
LIL
W2-3
VIL
W1-2
Gol marcado (encajado)
9/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
GET

GET - Formulario

SAN
W1-0
PBE
L2-1
OSA
L1-0
CEL
D1-1
COR
D1-1
Gol marcado (encajado)
4/5
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Real Betis vs Getafe: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en LaLiga el 8 de marzo de 2026, cuando el Getafe recibió al Real Betis y ganó por 2-0. Antes de eso, el Betis se impuso por 4-0 en casa en diciembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos de LaLiga, el Real Betis suma tres victorias por una del Getafe, con un partido que terminó en empate, un 1-1 en el Estadio Benito Villamarín en febrero de 2024.

Cara a cara

Real BetisEmpateGetafe
3
1
1
Primera División
Getafe badge
Getafe
GET
2
Real Betis badge
Real Betis
BET
0
F
Primera División
Real Betis badge
Real Betis
BET
4
Getafe badge
Getafe
GET
0
F
Primera División
Getafe badge
Getafe
GET
1
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
F
Primera División
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
Getafe badge
Getafe
GET
1
F
Primera División
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
Getafe badge
Getafe
GET
1
F
9Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5

Clasificación del Real Betis vs Getafe

En la actual clasificación de LaLiga, el Real Betis es segundo, mientras que el Getafe ocupa la octava posición.

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
W
W
W
W
W
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
7511167+916
W
W
W
L
W
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
D
W
W
W
L
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
L
W
W
L
W
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
L
W
W
D
L
6
AlavésAlavésALA
7322116+511
D
L
L
W
W
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
D
L
D
W
W
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
W
L
W
D
W
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
W
W
L
L
L
10
Athletic ClubAthletic ClubATH
622276+18
D
D
W
W
L
11
GetafeGetafeGET
722347-38
W
L
D
D
L
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
W
L
W
L
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
D
L
L
L
W
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
W
D
D
D
L
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
L
L
W
D
L
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
L
L
W
L
W
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
L
L
D
W
D
18
ElcheElcheELC
71241117-65
W
L
D
L
L
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
L
W
L
L
L
20
MálagaMálagaMAL
7034312-93
L
L
D
D
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

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