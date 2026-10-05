El Real Betis se enfrentará al Feyenoord el miércoles 21 de octubre de 2026 en el estadio Benito Villamarín de Sevilla.

El conjunto español selló su esperado regreso a la máxima competición europea tras poner fin a una ausencia de 21 años con un quinto puesto en LaLiga. Mientras tanto, el gigante neerlandés Feyenoord busca resarcirse a domicilio en España después de una derrota por 5-1 ante el Barcelona en la jornada inaugural.

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¿Cuándo es el saque inicial del Real Betis vs Feyenoord de la Champions League?

El Real Betis vs Feyenoord se juega en el estadio Benito Villamarín de Sevilla el miércoles 21 de octubre de 2026.

Liga de Campeones - Jornada 3 21 oct 2026 - 15:00 Estadio Benito Villamarin

¿Cómo comprar entradas para el Real Betis vs Feyenoord de la Champions League?

Para comprar entradas para el partido de la Champions League entre el Real Betis y el Feyenoord del miércoles 21 de octubre de 2026, tienes algunas vías principales de compra en función de la zona en la que quieras sentarte:

1. Canales oficiales del club

Sitio web oficial del Real Betis: Las entradas de la grada local se ponen a la venta directamente a través del portal oficial de venta de entradas del Real Betis. La prioridad la tienen los socios del Betis antes de que cualquier remanente salga a la venta para el público general.

Cupo para la afición visitante del Feyenoord: Si apoyas al Feyenoord y quieres sentarte en la zona visitante, las entradas se distribuyen estrictamente a través del portal oficial de venta de entradas del Feyenoord entre abonados y socios verificados del club.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Real Betis vs Feyenoord de la Champions League?

Para el partido de la Champions League entre Real Betis y Feyenoord en el estadio Benito Villamarín el miércoles 21 de octubre de 2026, el precio de las entradas varía en función de si las compras a su valor nominal directamente a través de los clubes o mediante plataformas del mercado secundario:

1. Precios oficiales a valor nominal

Asientos de categoría estándar (Goles / Preferencia / Fondo): Aproximadamente entre 40 € y 90 €

Asientos premium de tribuna lateral baja: En torno a 90 € y 150 €

Paquetes VIP y hospitality: Desde 200 € hasta 350 € o más

Sector de aficionados visitantes: Las entradas europeas a valor nominal para aficionados visitantes están limitadas por las directrices de la UEFA a 70 € para los seguidores visitantes estándar.

2. Plataformas del mercado secundario de entradas

Si las entradas oficiales se agotan, plataformas secundarias de venta de entradas como StubHub ofrecen precios en los siguientes rangos en función de la demanda y de la ubicación del asiento:

Categoría 3 / 4 (anfiteatro de fondo y gradas de gol): 80 € - 110 € por entrada

Categoría 2 (esquinas y tribuna lateral alta): 110 € - 160 € por entrada

Categoría 1 (tribuna lateral central baja): 160 € - 250 € por entrada

Categoría 1 Premium / VIP:300 € - 450 € o más por entrada

Real Betis vs Feyenoord de la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Real Betis vs Feyenoord

El Real Betis ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos oficiales, y su única derrota fue un 5-2 ante el Levante al inicio del curso. Desde entonces, el equipo de Pellegrini ha vencido al Real Madrid por 1-0 en LaLiga, ha logrado un triunfo por 3-2 sobre el Lille en la Champions League, ha ganado por 2-1 en Villarreal y después lo ha seguido con una victoria por 1-0 ante el Getafe. En esos cinco partidos, el Betis marcó nueve goles y encajó siete.

El balance reciente del Feyenoord muestra tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos oficiales. Su resultado más reciente fue un triunfo por 5-0 en casa ante el FC Utrecht en la Eredivisie, y también ganó por 7-0 a domicilio al PEC Zwolle. El punto más bajo de esta racha fue la derrota por 5-1 ante el Barcelona en la Champions League. El equipo de Van Bronckhorst marcó 17 goles y encajó nueve en esos cinco encuentros.

Real Betis vs Feyenoord: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes tuvo lugar en la Europa League el 29 de enero de 2026, cuando el Real Betis venció al Feyenoord por 2-1 en el estadio Benito Villamarín. Ese es el único partido registrado entre ambos equipos en los datos facilitados, con victoria del Betis en casa en ese duelo europeo.