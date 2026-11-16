El Real Betis recibe al Como el miércoles 9 de diciembre de 2026 en el Estadio Benito Villamarín de Sevilla.

Su único enfrentamiento anterior fue un amistoso de pretemporada disputado en agosto de 2025, en el que el Como se impuso por un ajustado 3-2 al equipo español. El Como llega a esta jornada europea en un gran momento en el continente, marcado por una asombrosa victoria por 9-1 ante el Lens en la Champions League.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Real Betis contra el Como, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Real Betis contra el Como de la Champions League?

El Real Betis contra el Como se juega el miércoles 9 de diciembre de 2026 en el Estadio Benito Villamarín de Sevilla.

Liga de Campeones - Jornada 6 9 dic 2026 - 12:45 Estadio Benito Villamarin

¿Cómo comprar entradas para el Real Betis contra el Como de la Champions League?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el próximo partido de Champions League entre el Real Betis y el Como:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial del club: Las entradas se pueden comprar directamente a través del portal oficial de venta de entradas y los canales del Real Betis. Es la forma más fiable y directa de conseguir localidades a su precio original para la afición local.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si se agotan todas las opciones oficiales del club, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Champions League cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Real Betis contra el Como de la Champions League?

Estos son los precios de las entradas para el partido de Champions League entre el Real Betis y el Como:

1. Canales oficiales del club

Público general / localidades estándar: Suelen costar aproximadamente entre 40 € y 150 € .

Suelen costar aproximadamente entre . Paquetes VIP / de hospitalidad: Suelen partir de unos 250 € y pueden superar los 600 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Localidades estándar de reventa: Generalmente parten de unos 70 € a 100 € .

Generalmente parten de unos . Localidades prémium / de alta demanda tras agotarse las entradas: Pueden costar desde 150 € hasta bastante más de 400 €.

Real Betis contra Como en la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Real Betis y el Como

El Real Betis ha ganado tres, empatado uno y perdido uno de sus últimos cinco partidos oficiales. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-0 ante el Elche en LaLiga y, durante esta racha, también logró un triunfo por 1-0 frente al Feyenoord en la Champions League. Su única derrota llegó ante el Borussia Dortmund, que le ganó 2-1 en Europa. El Betis marcó cinco goles y encajó tres en esos cinco encuentros.

El Como ha ganado tres y perdido dos de sus últimos cinco partidos. En el más reciente cayó por 2-0 ante el Inter de Milán en la Serie A, aunque antes había conseguido una extraordinaria victoria por 9-1 frente al Lens en la Champions League. En este periodo también sumó siete puntos en sus tres partidos de Serie A contra el Venezia, el Torino y el Sassuolo. El Como marcó 15 goles y encajó tres en esos cinco encuentros.

Real Betis contra Como: enfrentamientos recientes

El único enfrentamiento registrado entre el Real Betis y el Como fue un amistoso de pretemporada en agosto de 2025, que el Como ganó por 3-2. Los dos clubes no se han enfrentado en competición oficial antes de este encuentro de la Champions League.