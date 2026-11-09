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Cómo conseguir entradas para el RB Leipzig-Lens: Precios de la Champions League, información del partido, ventas de última hora y más

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El RB Leipzig se enfrenta al Lens en la Champions League. Así puedes conseguir tus entradas.

El RB Leipzig recibe al Lens el martes 24 de noviembre de 2026 en el Red Bull Arena de Leipzig.

El RB Leipzig y el RC Lens nunca se han enfrentado en un partido oficial antes de este encuentro de la Champions League. Su único enfrentamiento previo fue un amistoso de pretemporada disputado el 9 de agosto de 2025, que terminó con victoria del equipo francés por 2-1.

¿Cuándo empieza el RB Leipzig-Lens de la Champions League?

El RB Leipzig-Lens se disputa en el Red Bull Arena de Leipzig el martes 24 de noviembre de 2026.

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Liga de Campeones - Jornada 5
Red Bull Arena Leipzig

¿Cómo comprar entradas para el RB Leipzig-Lens de la Champions League?

Estas son las opciones y los canales disponibles para comprar entradas para el RB Leipzig-Lens de la Champions League:

1. Canales oficiales de los clubes

  • Venta oficial de entradas: Puedes comprar entradas directamente a través de las plataformas oficiales de venta del RB Leipzig para la afición local o del RC Lens para las zonas visitantes, según la disponibilidad y tu condición de socio.

2. Plataformas de reventa de entradas

  • Plataformas de reventa de entradas: Si se agotan por completo las opciones oficiales de los clubes, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Champions League cuando se agotan los cupos de venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el RB Leipzig-Lens de la Champions League?

Este es el desglose de los precios de las entradas para el partido de la Champions League entre el RB Leipzig y el Lens:

1. Canales oficiales de los clubes

  • Categoría estándar / entrada general: Los precios parten de entre 40 y 60 € para asientos estándar de la grada superior y las esquinas, según la condición de socio y la ubicación exacta del sector.
  • Asientos preferentes: Desde aproximadamente 65 €.
  • Paquetes VIP y de hospitalidad: Desde unos 511,70 €, con acceso a la sala VIP y servicios adicionales el día del partido.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en los canales de venta de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

  • Grada superior / asientos económicos: Suelen costar entre 45 y 100 €, por lo que son una opción habitual si se agotan los cupos de venta oficial de los clubes.
  • Asientos estándar en los laterales: Suelen costar entre 90 y 220 €.
  • Grada inferior / visión central: Cuestan entre 150 y más de 320 €, según la disponibilidad y el tamaño del grupo.

RB Leipzig-Lens de la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del RB Leipzig y el Lens

El RB Leipzig ha ganado uno y perdido tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con otro resultado adicional en los datos. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 4-1 ante el Real Madrid en la Champions League. Durante esta racha también logró una victoria por 6-0 sobre el Eintracht Frankfurt en la Bundesliga, pero las derrotas ante el Bayern de Múnich, el Bayer Leverkusen y el Real Madrid reflejan que ha encajado muchos goles. El Leipzig ha marcado ocho goles y ha recibido 14 en esos cinco partidos.

El Lens ha ganado dos y perdido tres de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-0 ante el Club Brujas en la Champions League, después de ganar por 1-3 al Troyes a domicilio en la Ligue 1. También venció por 2-1 al Lyon en liga durante este periodo, pero las derrotas ante el Sporting CP y el Mónaco ponen de manifiesto su irregularidad. El Lens ha marcado siete goles y ha encajado nueve en esos cinco partidos.

RBL

RBL - Formulario

ELV
W4-0
ESN
W1-2
S04
W0-2
MCI
L2-3
FCA
W5-2
Gol marcado (encajado)
15/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
RCL

RCL - Formulario

CLB
L3-0
PAR
W2-1
LIL
L1-0
COM
L1-9
OM
L1-2
Gol marcado (encajado)
4/16
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

RB Leipzig-Lens: enfrentamientos directos recientes

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes fue un amistoso de pretemporada disputado el 9 de agosto de 2025, en el que el Lens ganó por 2-1. Ese es el único duelo entre ambos del que hay constancia, por lo que este encuentro de la Champions League será su primer enfrentamiento oficial a este nivel.

Cara a cara

RB LeipzigEmpateLens
0
0
1
Amistosos
Lens badge
Lens
RCL
2
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
1
F
1Goles marcados2
Partidos con más de 2.5 goles1/1
Ambos equipos marcaron1/1

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