El RB Leipzig recibe al Mainz 05 el domingo 6 de diciembre de 2026 en el Red Bull Arena de Leipzig.

Los últimos enfrentamientos entre ambos en el Red Bull Arena se le han complicado al Leipzig. En el más reciente, disputado el 31 de enero de 2026, el Mainz logró una ajustada victoria por 2-1. Además, el Mainz ha evitado la derrota en sus tres últimas visitas a Leipzig antes de este partido.

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¿Cuándo empieza el RB Leipzig vs Mainz 05 de la Bundesliga?

El RB Leipzig vs Mainz 05 se disputará en el Red Bull Arena de Leipzig el domingo 6 de diciembre de 2026.

Bundesliga - Jornada 12 5 dic 2026 - 09:30 Red Bull Arena Leipzig

¿Cómo comprar entradas para el RB Leipzig vs Mainz 05 de la Bundesliga?

Estas son las opciones habituales para comprar entradas para el partido de Bundesliga entre el RB Leipzig y el Mainz 05:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: Las entradas se ponen primero a la venta a través del portal oficial del RB Leipzig, con prioridad para los socios y abonados antes de que se abra la venta al público general.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales del club se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de Bundesliga cuando se agotan las localidades de la venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el RB Leipzig vs Mainz 05 de la Bundesliga?

El precio de las entradas para el RB Leipzig vs Mainz 05 de la Bundesliga varía según se compren a través de los canales oficiales del club o en el mercado de reventa:

1. Canales oficiales del club

Entradas de pie (Stehplatz / zona de aficionados): Desde aproximadamente 15 €.

Desde aproximadamente Asientos de categoría 5 (esquinas superiores / gradas altas): Entre 33 y 39 €.

Entre Asientos de categoría 4 (zona central de la grada superior / vistas laterales): Entre 39 y 47 €.

Entre Asientos de categoría 3 (gradas inferiores / intermedias y esquinas): Entre 43 y 54 €.

Entre Asientos de categoría 1 y premium (zonas centrales inferiores / tribunas principales): Desde 60 hasta más de 80 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial del club, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Entradas de pie / asientos económicos de reventa: Suelen partir de unos 55 a 75 € .

Suelen partir de unos . Asientos de reventa de categorías 2 y 3 (vistas desde la zona superior y los laterales): Generalmente cuestan entre 80 y 150 € .

Generalmente cuestan entre . Asientos de reventa de categoría 1 y en ubicaciones privilegiadas de las bandas: Frecuentemente cuestan entre 180 y más de 300 € .

Frecuentemente cuestan entre . Paquetes de reventa VIP y de hospitalidad premium: Pueden superar los 300 y llegar a más de 500 €.

RB Leipzig vs Mainz 05 de la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del RB Leipzig y el Mainz 05

El Leipzig llega a este partido tras ganar tres de sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. En el más reciente perdió por 2-3 ante el Manchester City en la Champions League, aunque antes había vencido al Schalke 04 por 2-0 a domicilio en la Bundesliga y al Elversberg por 4-0 en casa. En esos cinco partidos, el Leipzig marcó 12 goles y encajó otros 12.

El Mainz solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos. En el más reciente perdió en casa por 4-1 ante el Elversberg en la Bundesliga. Durante ese periodo también cayó ante el Werder Bremen por 2-3 y el Bayer Leverkusen por 3-4. La victoria por 1-0 en el campo del Schalke 04 fue su único resultado positivo. En esos cinco encuentros, el Mainz marcó ocho goles y encajó 14.

RB Leipzig vs Mainz 05: enfrentamientos recientes

El último enfrentamiento entre ambos equipos tuvo lugar el 31 de enero de 2026, cuando el Mainz ganó por 2-1 en el Red Bull Arena en la Bundesliga. En sus últimos cinco duelos directos, el Mainz ha logrado tres victorias y el Leipzig una, mientras que el otro partido acabó en empate. El Leipzig no ha conseguido vencer al Mainz en ninguno de sus tres últimos enfrentamientos en casa en el Red Bull Arena.