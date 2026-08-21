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Cómo conseguir entradas para el Rayo Vallecano vs Racing Santander: precios de LaLiga, información del partido, ventas de última hora y más

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Primera División

El Rayo Vallecano se enfrenta al Racing de Santander en LaLiga. Así puedes conseguir tus entradas

El Rayo Vallecano se enfrenta al Racing Santander el sábado 5 de septiembre de 2026 en el Campo de Fútbol de Vallecas, en Madrid.

El equipo local llega al partido con la intención de generar una dinámica positiva tras una derrota por 2-1 en la jornada inaugural ante el Sevilla y un empate 1-1 contra el Deportivo Alavés. El Racing Santander buscará sumar unos puntos cruciales a domicilio en el arranque de su campaña, mientras ambos equipos intentan afianzar sus posiciones en la clasificación.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Rayo Vallecano vs Racing Santander, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Rayo Vallecano vs Racing Santander de LaLiga?

El Rayo Vallecano vs Racing Santander se disputa en el Campo de Fútbol de Vallecas, en Madrid, con la hora exacta de inicio confirmada en los detalles del partido que figuran arriba.

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Primera División - Jornada 4
Estadio Butarque

¿Cómo comprar entradas para el Rayo Vallecano vs Racing Santander de LaLiga?

Para comprar entradas para el partido Rayo Vallecano vs Racing Santander en el Campo de Fútbol de Vallecas, en Madrid, tienes dos opciones principales de compra:

Taquilla presencial (método oficial)

  • Taquilla física: El Rayo Vallecano normalmente no dispone de una tienda general de venta de entradas online para el público. Las entradas oficiales para los partidos se compran directamente en la taquilla del estadio (taquillas), situada en la Calle del Payaso Fofó, en el Campo de Fútbol de Vallecas, en Madrid.
  • Periodo de compra: La taquilla física suele abrir entre 2 y 3 días antes del día del partido, normalmente a partir de las 11:00, y permanece abierta hasta el saque inicial el día del encuentro.
  • Verificación y pago: En la ventanilla se requiere un documento de identidad válido con foto y tarjeta o efectivo.

Plataformas secundarias online y agregadores

  • Los aficionados que quieran asegurarse el acceso antes de llegar al estadio pueden consultar mercados secundarios verificados de entradas como StubHub.
  • Selecciona el partido, elige la ubicación preferida en la grada, completa la compra online y recibe acceso a la entrada digital o móvil.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Rayo Vallecano vs Racing Santander de LaLiga?

El precio de las entradas para el partido Rayo Vallecano vs Racing Santander en el Campo de Fútbol de Vallecas depende de si compras entradas a precio oficial en persona o aseguras tus asientos online a través de plataformas secundarias de reventa.

  • Venta oficial presencial: Las entradas del partido a precio oficial directamente en las taquillas del estadio de la Calle del Payaso Fofó suelen oscilar entre 18 £ y 78 £ (20 € a 90 €), según la categoría de la grada.
  • Plataformas de reventa online: En mercados secundarios de entradas como StubHub, las entradas para este partido en concreto arrancan en torno a las 125 £, con anuncios medios en el mercado secundario que alcanzan las 365 £.

Rayo Vallecano vs Racing Santander de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Forma del Rayo Vallecano vs Racing Santander

El Rayo Vallecano ha ganado uno, empatado uno y perdido tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 con el Deportivo Alaves en LaLiga, y también sufrió una derrota por 2-1 ante el Sevilla en su primer partido liguero de la temporada. Una derrota por 3-0 ante el Ipswich Town en pretemporada estuvo entre los puntos bajos de su verano. La única victoria del Rayo llegó contra el Sporting Charleroi, al que venció por 3-2 en un amistoso. En esos cinco partidos, ha marcado seis goles y ha encajado ocho.

El Racing Santander ha ganado uno, empatado uno y perdido tres de sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue un empate 2-2 con el Villarreal en LaLiga, y firmó una sólida victoria por 4-1 sobre el Sporting Gijon en pretemporada. Las derrotas ante el Wolverhampton Wanderers (3-0) y el Athletic Bilbao (0-3) reflejan las dificultades a las que se enfrentó ante rivales de mayor nivel durante el verano. El Racing ha marcado siete goles y ha encajado nueve en esos cinco partidos.

RAY

RAY - Formulario

CHA
W2-3
IPS
L3-0
SEV
L2-1
ALA
D1-1
BAR
L5-2
Gol marcado (encajado)
7/13
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
SAN

SAN - Formulario

SPG
W4-1
ALA
L1-1
VIL
D2-2
GET
L1-0
ELC
W3-2
Gol marcado (encajado)
10/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Rayo Vallecano vs Racing Santander: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes tuvo lugar en Segunda División el 20 de julio de 2020, cuando el Rayo Vallecano ganó por 2-1 a domicilio al Racing Santander. En los últimos cinco enfrentamientos directos registrados, el Rayo suma tres victorias por dos del Racing. Entre los encuentros anteriores figuran un triunfo del Rayo por 2-0 en casa en septiembre de 2019 y una victoria del Rayo por 4-2 en LaLiga en marzo de 2012.

Cara a cara

Rayo VallecanoEmpateRacing Santander
4
0
1
Segunda Division
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
2
F
Segunda Division
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
2
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
F
Primera División
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
4
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
2
F
Copa del Rey
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
4
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
3
F
Copa del Rey
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
3
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
2
F
14Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron4/5

Clasificación del Rayo Vallecano vs Racing Santander

En la clasificación inicial de LaLiga, el Racing Santander ocupa la quinta posición, mientras que el Rayo Vallecano es noveno tras la jornada inaugural.

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
W
W
W
W
W
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
7511167+916
W
W
W
L
W
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
D
W
W
W
L
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
L
W
W
L
W
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
L
W
W
D
L
6
AlavésAlavésALA
7322116+511
D
L
L
W
W
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
D
L
D
W
W
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
W
L
W
D
W
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
W
W
L
L
L
10
Athletic ClubAthletic ClubATH
622276+18
D
D
W
W
L
11
GetafeGetafeGET
722347-38
W
L
D
D
L
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
W
L
W
L
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
D
L
L
L
W
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
W
D
D
D
L
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
L
L
W
D
L
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
L
L
W
L
W
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
L
L
D
W
D
18
ElcheElcheELC
71241117-65
W
L
D
L
L
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
L
W
L
L
L
20
MálagaMálagaMAL
7034312-93
L
L
D
D
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

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