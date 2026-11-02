¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Primera División
team-logoRayo Vallecano
Campo de Futbol de Vallecas
team-logoValencia
Book Rayo Vallecano vs Valencia Tickets
GOAL-e
Con la colaboración de

Cómo conseguir entradas para el Rayo Vallecano-Valencia: precios de LaLiga, información del partido, venta de última hora y más

SHOPPING
Tickets
Rayo Vallecano
Valencia
Primera División

El Rayo Vallecano se enfrenta al Valencia en LaLiga. Así puedes conseguir tus entradas.

El Rayo Vallecano recibe al Valencia el sábado 21 de noviembre de 2026 en el Campo de Futbol de Vallecas, en Madrid.

En su enfrentamiento más reciente, disputado el 14 de mayo de 2026, ambos equipos empataron 1-1 en Mestalla gracias a los goles de Florian Lejeune y Diego López. Su anterior duelo en la campaña 2025–26 de LaLiga, en el estadio de Vallecas, también terminó con un empate 1-1.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Rayo Vallecano-Valencia, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Rayo Vallecano-Valencia de LaLiga?

El Rayo Vallecano-Valencia se disputa el sábado 21 de noviembre de 2026 en el Campo de Futbol de Vallecas, en Madrid.

crest
Primera División - Jornada 13
Campo de Futbol de Vallecas

¿Cómo comprar entradas para el Rayo Vallecano-Valencia de LaLiga?

Estas son las opciones habituales para comprar entradas para el próximo partido de LaLiga entre el Rayo Vallecano y el Valencia:

1. Canales oficiales de los clubes

  • Web oficial del club (Rayo Vallecano): Las entradas se venden principalmente a través del portal oficial de venta del Rayo Vallecano. Dado que el Rayo juega en el relativamente pequeño Campo de Fútbol de Vallecas, las entradas para sus partidos en casa suelen agotarse rápidamente o ponerse primero a disposición exclusiva de los abonados (abonados).
  • Web oficial del club (Valencia): Si viajas como aficionado visitante o buscas entradas en las zonas asignadas a la afición visitante, puedes consultar los canales oficiales de venta del Valencia para ver si ofrece paquetes de viaje o entradas para esas zonas.

2. Plataformas de reventa de entradas

  • Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales de los clubes se han agotado por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de LaLiga cuando se agotan las disponibles en los canales oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Rayo Vallecano-Valencia de LaLiga?

Estos son los precios de las entradas para el próximo partido de LaLiga entre el Rayo Vallecano y el Valencia, desglosados entre los canales oficiales de los clubes y el mercado de reventa:

1. Canales oficiales de los clubes

  • Entradas generales / asientos estándar: Cuestan aproximadamente entre 30 € y 90 €, según la zona.
  • Tribunas centrales / zonas de alta demanda: Generalmente cuestan entre 90 € y 150 €, aunque la disponibilidad es muy limitada debido al reducido aforo del estadio y al elevado número de localidades destinadas a los abonados.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en los canales de venta de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ponen a la venta entradas a precios determinados por la demanda:

  • Grada superior / opciones de reventa más económicas: Desde aproximadamente 70 € a 90 €.
  • Asientos de categoría estándar: Suelen costar entre 90 € y 150 €.
  • Reventa de entradas prémium y VIP: Los precios pueden ir desde 150 € hasta más de 300 € en función de la disponibilidad conforme se acerque el día del partido.

Rayo Vallecano-Valencia de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Rayo Vallecano y el Valencia

El Rayo Vallecano ha sumado dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos de LaLiga. Su encuentro más reciente terminó 1-1 ante el Getafe, y antes, en esa misma serie, también empató 1-1 con Osasuna. Su mejor resultado en ese tramo fue una victoria por 2-1 frente al Espanyol, mientras que la derrota por 4-1 ante el Real Madrid fue su peor resultado.

El Valencia ha ganado un partido, ha empatado dos y ha perdido otros dos en sus últimos cinco encuentros de liga. Su partido más reciente terminó sin goles ante el Athletic Bilbao, después de un empate 2-2 con el Racing Santander. Su única victoria en esa serie fue un 1-0 a domicilio ante el Deportivo Alaves, mientras que la derrota por 2-3 frente a la Real Sociedad y la sufrida ante el Sevilla reflejan la irregularidad que ha marcado su temporada.

RAY

RAY - Formulario

OSA
D1-1
GET
D1-1
ELC
L0-3
HUE
W2-3
CEL
W3-0
Gol marcado (encajado)
8/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
VAL

VAL - Formulario

RSO
L2-3
SAN
D2-2
ATH
D0-0
VIL
L1-2
ELC
W0-1
Gol marcado (encajado)
6/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Rayo Vallecano-Valencia: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos se disputó en LaLiga el 14 de mayo de 2026 y terminó 1-1 en el campo del Valencia. Tres de sus últimos cinco duelos directos acabaron en empate. En esa serie, el Rayo Vallecano logró una victoria por 1-0 a domicilio ante el Valencia en diciembre de 2024. El Valencia no ha ganado ninguno de los últimos cinco enfrentamientos entre ambos clubes.

Cara a cara

Rayo VallecanoEmpateValencia
1
4
0
Primera División
Valencia badge
Valencia
VAL
1
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
F
Primera División
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
Valencia badge
Valencia
VAL
1
F
Primera División
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
Valencia badge
Valencia
VAL
1
F
Primera División
Valencia badge
Valencia
VAL
0
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
F
Primera División
Valencia badge
Valencia
VAL
0
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
0
F
4Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles0/5
Ambos equipos marcaron3/5

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Seguí a GOAL en Google