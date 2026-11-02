Cómo conseguir entradas para el Rayo Vallecano-Valencia: precios de LaLiga, información del partido, venta de última hora y más

El Rayo Vallecano recibe al Valencia el sábado 21 de noviembre de 2026 en el Campo de Futbol de Vallecas, en Madrid.

En su enfrentamiento más reciente, disputado el 14 de mayo de 2026, ambos equipos empataron 1-1 en Mestalla gracias a los goles de Florian Lejeune y Diego López. Su anterior duelo en la campaña 2025–26 de LaLiga, en el estadio de Vallecas, también terminó con un empate 1-1.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Rayo Vallecano-Valencia, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Rayo Vallecano-Valencia de LaLiga?

El Rayo Vallecano-Valencia se disputa el sábado 21 de noviembre de 2026 en el Campo de Futbol de Vallecas, en Madrid.

Primera División - Jornada 13 21 nov 2026 - 10:15 Campo de Futbol de Vallecas

¿Cómo comprar entradas para el Rayo Vallecano-Valencia de LaLiga?

Estas son las opciones habituales para comprar entradas para el próximo partido de LaLiga entre el Rayo Vallecano y el Valencia:

1. Canales oficiales de los clubes

Web oficial del club (Rayo Vallecano): Las entradas se venden principalmente a través del portal oficial de venta del Rayo Vallecano. Dado que el Rayo juega en el relativamente pequeño Campo de Fútbol de Vallecas, las entradas para sus partidos en casa suelen agotarse rápidamente o ponerse primero a disposición exclusiva de los abonados (abonados).

Las entradas se venden principalmente a través del portal oficial de venta del Rayo Vallecano. Dado que el Rayo juega en el relativamente pequeño Campo de Fútbol de Vallecas, las entradas para sus partidos en casa suelen agotarse rápidamente o ponerse primero a disposición exclusiva de los abonados (abonados). Web oficial del club (Valencia): Si viajas como aficionado visitante o buscas entradas en las zonas asignadas a la afición visitante, puedes consultar los canales oficiales de venta del Valencia para ver si ofrece paquetes de viaje o entradas para esas zonas.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales de los clubes se han agotado por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de LaLiga cuando se agotan las disponibles en los canales oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Rayo Vallecano-Valencia de LaLiga?

Estos son los precios de las entradas para el próximo partido de LaLiga entre el Rayo Vallecano y el Valencia, desglosados entre los canales oficiales de los clubes y el mercado de reventa:

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas generales / asientos estándar: Cuestan aproximadamente entre 30 € y 90 € , según la zona.

Cuestan aproximadamente entre , según la zona. Tribunas centrales / zonas de alta demanda: Generalmente cuestan entre 90 € y 150 €, aunque la disponibilidad es muy limitada debido al reducido aforo del estadio y al elevado número de localidades destinadas a los abonados.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en los canales de venta de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ponen a la venta entradas a precios determinados por la demanda:

Grada superior / opciones de reventa más económicas: Desde aproximadamente 70 € a 90 € .

Desde aproximadamente . Asientos de categoría estándar: Suelen costar entre 90 € y 150 € .

Suelen costar entre . Reventa de entradas prémium y VIP: Los precios pueden ir desde 150 € hasta más de 300 € en función de la disponibilidad conforme se acerque el día del partido.

Rayo Vallecano-Valencia de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Rayo Vallecano y el Valencia

El Rayo Vallecano ha sumado dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos de LaLiga. Su encuentro más reciente terminó 1-1 ante el Getafe, y antes, en esa misma serie, también empató 1-1 con Osasuna. Su mejor resultado en ese tramo fue una victoria por 2-1 frente al Espanyol, mientras que la derrota por 4-1 ante el Real Madrid fue su peor resultado.

El Valencia ha ganado un partido, ha empatado dos y ha perdido otros dos en sus últimos cinco encuentros de liga. Su partido más reciente terminó sin goles ante el Athletic Bilbao, después de un empate 2-2 con el Racing Santander. Su única victoria en esa serie fue un 1-0 a domicilio ante el Deportivo Alaves, mientras que la derrota por 2-3 frente a la Real Sociedad y la sufrida ante el Sevilla reflejan la irregularidad que ha marcado su temporada.

Rayo Vallecano-Valencia: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos se disputó en LaLiga el 14 de mayo de 2026 y terminó 1-1 en el campo del Valencia. Tres de sus últimos cinco duelos directos acabaron en empate. En esa serie, el Rayo Vallecano logró una victoria por 1-0 a domicilio ante el Valencia en diciembre de 2024. El Valencia no ha ganado ninguno de los últimos cinco enfrentamientos entre ambos clubes.