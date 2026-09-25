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Cómo conseguir entradas para el Racing Santander vs Valencia: precios de LaLiga, información del partido, ventas de última hora y más

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El Racing de Santander se enfrenta al Valencia en LaLiga. Así puedes conseguir tus entradas

El Racing de Santander se enfrenta al Valencia el domingo, 11 de octubre de 2026 en el estadio El Sardinero, en Santander.

Los partidos entre ambos equipos suelen ser competidos y entretenidos, con una media de 2,8 goles por encuentro en sus enfrentamientos oficiales. El último duelo liguero oficial entre ambos tuvo lugar el 29 de enero de 2012 y terminó con un emocionante empate 2-2 en el estadio El Sardinero.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Racing de Santander vs Valencia, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Racing de Santander vs Valencia de LaLiga?

El Racing de Santander vs Valencia comienza en el estadio El Sardinero el domingo, 11 de octubre de 2026.

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Primera División - Jornada 8
Estadio El Sardinero

¿Cómo comprar entradas para el Racing de Santander vs Valencia de LaLiga?

Para comprar entradas para el partido de LaLiga entre el Racing de Santander y el Valencia, puedes seguir estas opciones principales:

  • Sitio web oficial del Racing de Santander: compra directamente a través del portal oficial de venta de entradas del club una vez que se abra la venta al público general.
  • Taquilla del estadio El Sardinero: compra entradas en persona en la taquilla del estadio en Santander antes del día del partido, sujetas a disponibilidad.
  • Sección oficial para aficionados visitantes del Valencia: si apoyas al Valencia, consulta el sitio oficial del Valencia CF para las entradas del cupo visitante.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Racing de Santander vs Valencia de LaLiga?

Los precios de las entradas para el partido de LaLiga entre el Racing de Santander y el Valencia varían en función de dónde las compres y de la categoría del asiento:

  • Entradas oficiales a precio de venta: las entradas estándar para el día de partido compradas directamente a través del Racing de Santander suelen oscilar entre 30 € y 70 € para las zonas estándar de admisión general, como los fondos o los anillos superiores, y suben hasta 80 € y 150 €+ para las zonas premium de tribuna principal o las vistas centradas en el medio campo.
  • Entradas de la zona visitante: las entradas oficiales asignadas a los aficionados visitantes del Valencia suelen costar entre 30 € y 50 € bajo los límites estándar de precios de LaLiga para las zonas de aficionados visitantes.
  • Plataformas secundarias de entradas: en plataformas secundarias de venta de entradas como StubHub, los precios fluctúan según la demanda. Las localidades de admisión general suelen comenzar en torno a 120 € y 230 €, mientras que las categorías centrales o premium pueden oscilar entre 350 € y 700 €+.

Racing de Santander vs Valencia de LaLiga: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Racing de Santander y del Valencia

El Racing de Santander ha registrado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su compromiso más reciente fue una derrota por 3-2 ante el Rayo Vallecano en LaLiga el 5 de septiembre, después de una victoria previa por 3-2 sobre el Elche el 28 de agosto. El Racing ha marcado y encajado goles en sus cuatro encuentros oficiales esta temporada, y una derrota por 1-0 ante el Getafe al inicio de la campaña puso de relieve su fragilidad defensiva. En esos cinco partidos, ha marcado 12 goles y ha encajado 11.

El Valencia ha ganado uno, empatado uno y perdido tres de sus últimos cinco encuentros. Su única victoria llegó en un amistoso de pretemporada contra el Hercules, mientras que su balance en LaLiga es de tres derrotas y un empate. El resultado más reciente fue una derrota en casa por 5-0 ante el Barcelona el 6 de septiembre, y también cayó por 3-1 ante el Deportivo de A Coruña la semana anterior. El Valencia ha marcado solo un gol y ha encajado nueve en sus tres partidos de LaLiga esta temporada.

SAN

SAN - Formulario

ELC
W3-2
RAY
L3-2
ALA
W2-1
BAR
L7-2
CEL
L5-0
Gol marcado (encajado)
9/18
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5
VAL

VAL - Formulario

COR
L3-1
BAR
L0-5
SEV
L1-0
ALA
W0-1
RSO
L2-3
Gol marcado (encajado)
4/12
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Racing de Santander vs Valencia: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos se produjo en LaLiga el 29 de enero de 2012, cuando Racing de Santander y Valencia empataron 2-2 en el estadio El Sardinero. Los cinco enfrentamientos directos registrados entre los clubes datan de las temporadas 2010-11 y 2011-12, con dos victorias del Valencia, ninguna del Racing y tres partidos terminados en empate. El Valencia ha marcado 10 goles en esos cinco enfrentamientos, por los ocho del Racing.

Cara a cara

Racing SantanderEmpateValencia
0
3
2
Primera División
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
2
Valencia badge
Valencia
VAL
2
F
Primera División
Valencia badge
Valencia
VAL
4
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
3
F
Primera División
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
Valencia badge
Valencia
VAL
1
F
Primera División
Valencia badge
Valencia
VAL
1
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
F
Primera División
Valencia badge
Valencia
VAL
0
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
F
6Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron3/5
#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
W
W
W
W
W
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
7511167+916
W
W
W
L
W
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
D
W
W
W
L
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
L
W
W
L
W
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
L
W
W
D
L
6
AlavésAlavésALA
7322116+511
D
L
L
W
W
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
D
L
D
W
W
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
W
L
W
D
W
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
W
W
L
L
L
10
Athletic ClubAthletic ClubATH
622276+18
D
D
W
W
L
11
GetafeGetafeGET
722347-38
W
L
D
D
L
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
W
L
W
L
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
D
L
L
L
W
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
W
D
D
D
L
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
L
L
W
D
L
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
L
L
W
L
W
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
L
L
D
W
D
18
ElcheElcheELC
71241117-65
W
L
D
L
L
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
L
W
L
L
L
20
MálagaMálagaMAL
7034312-93
L
L
D
D
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

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