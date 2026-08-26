Cómo conseguir entradas para el Racing Santander vs Deportivo Alavés: precios de LaLiga, información del partido, ventas de última hora y más

El Racing de Santander se enfrenta al Deportivo Alavés el domingo 13 de septiembre de 2026 en El Sardinero, en Santander.

Los equipos se enfrentaron por última vez en un amistoso de verano el 8 de agosto de 2026, que terminó 1-1 antes de que el Alavés se impusiera 7-6 en la tanda de penaltis. El Racing de Santander no podrá contar con Pedro Felipe y Giorgi Guliashvili por lesión, mientras que el Deportivo Alavés viaja sin el sancionado Facundo Garcés y el delantero lesionado Lucas Boyé.

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¿Cuándo es el saque inicial del Racing de Santander vs Deportivo Alavés de LaLiga?

El Racing de Santander vs Deportivo Alavés se disputa en El Sardinero, y la información oficial de retransmisión no está disponible actualmente para este partido de LaLiga.

Primera División - Jornada 5 12 sept 2026 - 08:00 Estadio El Sardinero

¿Cómo comprar entradas para el Racing de Santander vs Deportivo Alavés de LaLiga?

Para comprar entradas para el partido de LaLiga entre Racing de Santander y Deportivo Alavés en El Sardinero:

1. Canales oficiales del club

Sitio web oficial: Visita el portal oficial de entradas del Racing de Santander (realracingclub.es). Las entradas para partidos concretos de LaLiga suelen ponerse a la venta para el público general entre 1 y 2 semanas antes del día del partido.

Taquillas del estadio (Taquillas): Puedes comprar las entradas restantes directamente en El Sardinero, en Santander, en los días previos al partido o el mismo día del encuentro, sujetas a disponibilidad.

2. Opciones de membresía del club

Venta para socios / abonados: Los socios oficiales del club ( socios ) suelen tener acceso prioritario o descuentos antes de que se abra la venta al público general.

3. Mercados secundarios

Plataformas secundarias de entradas: Si se agota el cupo general, mercados secundarios como StubHub ofrecen entradas de reventa, aunque los precios variarán respecto al valor nominal.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Racing de Santander vs Deportivo Alavés de LaLiga?

Los precios de las entradas para un partido entre Athletic Club y Elche en San Mamés varían según los canales de compra, la ubicación del asiento y la demanda:

Fondos (Fondo Norte / Fondo Sur) : ~30 € a 50 €

Lateral alto (Preferencial / Lateral High) : ~55 € a 90 €

Tribuna principal / central : ~85 € a 140 £

Si las entradas estándar se agotan a través de los canales oficiales, las plataformas secundarias de intercambio de entradas como StubHub o los revendedores de viajes autorizados suelen manejar estos rangos de precios:

Entrada básica / detrás de la portería : ~60 € a 80 €

Vista lateral / tribuna principal : ~80 € a 140 €

Paquetes VIP y hospitality (incluye asientos prémium y acceso a sala/cátering): ~250 € a 450 €+ por entrada

Racing de Santander vs Deportivo Alavés de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Racing de Santander vs Deportivo Alavés

El Racing de Santander ha sumado una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado competitivo más reciente fue una derrota por 1-0 ante el Getafe en LaLiga, y la semana anterior empató 2-2 con el Villarreal. La única victoria en esa racha llegó en un amistoso de pretemporada contra el Sporting de Gijón, al que ganó 4-1. El Racing ha encajado goles en los cinco partidos y perdió 3-0 ante el Wolverhampton Wanderers durante el verano.

El Deportivo Alavés ha ganado tres y empatado dos de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente fue un empate 1-1 en casa del Rayo Vallecano en LaLiga, y antes de eso venció 3-0 al Getafe en la jornada inaugural de la temporada. El Alavés también logró victorias por 3-0 ante el Castellon y por 1-0 a domicilio frente al Girona en pretemporada, y su única derrota en ese periodo llegó contra el Racing de Santander en un amistoso.

Racing de Santander vs Deportivo Alavés: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes llegó en un amistoso de pretemporada el 7 de agosto de 2026, cuando ambos equipos empataron 1-1. Antes de eso, otro amistoso en julio de 2024 también terminó sin goles.

En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Alavés tiene el mejor balance competitivo, incluido un triunfo por 3-0 en casa en Segunda División en enero de 2023 y una victoria por 2-1 en un amistoso de julio de 2023. La única excepción fue un empate 1-1 cuando el Racing recibió al Alavés en Segunda División en noviembre de 2022.

Clasificación del Racing de Santander vs Deportivo Alavés

En LaLiga, el Deportivo Alavés ocupa actualmente la segunda posición de la tabla, mientras que el Racing de Santander es 13.º.