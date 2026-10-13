Cómo conseguir entradas para el Racing de Santander contra el Espanyol: precios de LaLiga, información del partido, venta de entradas de última hora y más

El Racing Santander recibe al Espanyol el sábado 24 de octubre de 2026 en el Estadio El Sardinero.

Los últimos enfrentamientos entre ambos clubes han estado igualados: el Espanyol ha logrado tres victorias y el Racing, dos, en sus cinco duelos más recientes entre LaLiga y Segunda División. El Racing Santander afronta este tramo con la intención de corregir sus problemas defensivos tras sufrir duras derrotas recientes ante equipos como el Celta Vigo y el Barcelona.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Racing Santander contra el Espanyol, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Racing Santander contra el Espanyol de LaLiga?

El Racing Santander contra el Espanyol se juega en el Estadio El Sardinero el sábado 24 de octubre de 2026.

Primera División - Jornada 10 24 oct 2026 - 10:15 Estadio El Sardinero

¿Cómo comprar entradas para el Racing Santander contra el Espanyol de LaLiga?

Para comprar entradas para el próximo partido de LaLiga entre el Racing Santander y el RCD Espanyol en el Estadio El Sardinero, tienes varias opciones fiables:

1. Canales oficiales del club

Canales oficiales del club : Puedes consultar directamente la web oficial del Racing Santander para informarte sobre la venta al público general, los periodos de compra preferente para socios y la venta en taquilla a medida que se acerque el partido.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas de los canales oficiales del club se han agotado por completo, a menudo es posible encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub . Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de LaLiga cuando se han agotado las localidades de la venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Racing Santander contra el Espanyol de LaLiga?

Para el próximo partido de LaLiga entre el Racing Santander y el Espanyol, los precios de las entradas varían según la plataforma de venta, la ubicación del asiento y la demanda:

1. Canales oficiales del club

Precios iniciales o más bajos: Las entradas de acceso general o las más económicas en las plataformas de reventa suelen partir de entre 95 y 100 € (aproximadamente 103 dólares estadounidenses).

Precios medios: Los asientos estándar en las plataformas de reventa suelen costar de media entre 230 y 680 € , según la zona concreta de la grada, como Tribuna o Preferencia en el Estadio El Sardinero.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial del club, las plataformas de reventa como StubHubofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Las entradas más económicas suelen costar entre 95 € y 170 € , mientras que las localidades en zonas preferentes de la grada o con mayor demanda pueden oscilar entre 230 € y varios cientos de euros.

Racing Santander contra Espanyol de LaLiga: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Racing Santander y el Espanyol

El Racing Santander suma dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de LaLiga. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 5-0 en casa del Celta Vigo, después de perder por 7-2 en el campo del Barcelona. Su mejor resultado en esta racha fue una victoria por 2-1 ante el Deportivo Alavés. El equipo de Lopez marcó 12 goles en esos cinco partidos, pero encajó 18, reflejo de unos problemas defensivos persistentes.

El Espanyol ha ganado uno, empatado uno y perdido tres de sus últimos cinco partidos de LaLiga. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 1-3 ante el Elche y también perdió por 2-1 frente al Rayo Vallecano. Su única victoria en esta racha llegó a domicilio ante Osasuna, al que derrotó por 2-0. El equipo de Gonzalez marcó cinco goles y encajó ocho en esos cinco encuentros.

Racing Santander contra Espanyol: Últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes fue en febrero de 2024, cuando el Racing Santander venció al Espanyol por 2-0 en casa en Segunda División. Antes, el Espanyol ganó por 2-0 en el duelo disputado en agosto de 2023. En sus últimos cinco enfrentamientos directos registrados, entre LaLiga y Segunda División, el Racing ha logrado dos victorias y el Espanyol, tres.