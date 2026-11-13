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Primera División
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Cómo conseguir entradas para el Racing de Santander contra el Deportivo de La Coruña: precios de LaLiga, información del partido, ventas de última hora y más

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Deportivo de A Coruna
Primera División

El Racing de Santander se enfrenta al Deportivo de La Coruña en LaLiga. Así puedes conseguir tus entradas.

El Racing Santander recibe al Deportivo de A Coruña el domingo 6 de diciembre de 2026 en el Estadio El Sardinero de Santander.

En su último enfrentamiento liguero, disputado en enero de 2026, el Racing Santander se impuso por un ajustado 0-1 a domicilio al Deportivo de A Coruña. En sus cinco enfrentamientos anteriores al ascenso a la máxima categoría, el Racing Santander permaneció invicto, con cuatro victorias y un empate.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Racing Santander contra el Deportivo de A Coruña, incluidos dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Racing Santander contra el Deportivo de A Coruña de LaLiga?

El Racing Santander contra el Deportivo de A Coruña se disputa el domingo 6 de diciembre de 2026 en el Estadio El Sardinero de Santander.

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Primera División - Jornada 15
Estadio El Sardinero

¿Cómo comprar entradas para el Racing Santander contra el Deportivo de A Coruña de LaLiga?

Estas son las opciones para comprar entradas para el próximo partido de LaLiga entre el Racing Santander y el Deportivo de A Coruña:

1. Canales oficiales del club

  • Venta oficial de entradas del club: Compra directamente en la web oficial o el portal de entradas del Racing Santander para conseguir localidades en el Estadio El Sardinero a su precio original.

2. Plataformas de reventa de entradas

  • Plataformas de reventa de entradas: Si se agotan por completo las opciones oficiales del club, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de LaLiga cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Racing Santander contra el Deportivo de A Coruña de LaLiga?

Estos son los precios de las entradas para el próximo partido de LaLiga entre el Racing Santander y el Deportivo de A Coruña:

1. Canales oficiales del club

  • Entrada general estándar: Suelen costar entre 40 € y 70 €.
  • Localidades prémium del club y de la grada inferior: Generalmente cuestan entre 120 € y más de 250 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas de la venta oficial del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda del mercado:

  • Grada superior y reventa general: Los precios parten de unos 160 € a 300 €.
  • Grada inferior y reventa prémium: Los precios suelen oscilar entre 350 € y más de 900 €.

Racing Santander contra Deportivo de A Coruña en LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Racing Santander y el Deportivo de A Coruña

El Racing Santander ha sumado tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. En el más reciente ganó 1-2 a domicilio al Málaga en LaLiga y, anteriormente en esta racha, también venció 2-1 al Espanyol. Sus dos derrotas llegaron ante el Real Madrid, que le ganó 3-0, y Osasuna, que se impuso 2-0. El Racing ha marcado cinco goles y ha encajado seis en esos cinco encuentros.

El Deportivo de A Coruña ha logrado una victoria, un empate y dos derrotas en sus últimos cuatro partidos de LaLiga, una racha que también incluye un triunfo ante el Auriense en la Copa del Rey. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 ante Osasuna y, anteriormente, empató 1-1 con el Levante. Las derrotas ante el Atlético de Madrid y la Real Sociedad ponen de relieve la dificultad de medirse a los equipos más fuertes de la categoría. El Deportivo marcó siete goles y encajó ocho en esos cinco partidos.

SAN

SAN - Formulario

OSA
L2-0
ESP
W2-1
RIB
W0-2
RMA
L0-3
MAL
W1-2
Gol marcado (encajado)
6/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
COR

COR - Formulario

LEV
D1-1
ATM
L1-0
AUR
W0-3
OSA
W2-1
ESP
D0-0
Gol marcado (encajado)
6/3
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Racing Santander contra Deportivo de A Coruña: últimos enfrentamientos directos

El último enfrentamiento entre ambos clubes tuvo lugar en enero de 2026, en Segunda División, cuando el Racing Santander ganó 0-1 a domicilio al Deportivo de A Coruña. En los últimos cinco duelos directos, el Racing presenta un balance claramente favorable, con cuatro victorias por ninguna del Deportivo y un empate. Los cinco encuentros se disputaron en Segunda División o Primera Federación.

Cara a cara

Racing SantanderEmpateDeportivo de A Coruna
5
0
0
Segunda Division
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
F
Segunda Division
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Racing Santander
SAN
2
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
1
F
Segunda Division
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
2
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
1
F
Segunda Division
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
1
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
2
F
Primera Federacion
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
F
8Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5

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