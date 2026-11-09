La UEFA Nations League regresa con un duelo internacional de mucho en juego: Polonia se prepara para recibir a Suecia en el Tarczyński Arena de Wrocław. Ambas selecciones europeas se enfrentan en un partido de grupo decisivo, con importantes implicaciones para el ascenso y la clasificación del torneo.

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¿Cuándo empieza el Polonia-Suecia de la Liga B de la UEFA Nations League?

El Polonia-Suecia se disputará en el Tarczynski Arena de Wroclaw, con el horario de inicio aún por confirmar.

UEFA Nations League B - Jornada 6 17 nov 2026 - 14:45 Tarczynski Arena Wroclaw

¿Dónde comprar entradas para el Polonia-Suecia?

Las entradas oficiales se distribuyen directamente a través de Łączy nas piłka, el portal oficial de venta de entradas de la Federación Polaca de Fútbol para los partidos de la selección. Los aficionados deben consultar la plataforma oficial para adquirir entradas generales cuando se abra la venta al público.

Si las entradas oficiales se agotan por completo o determinadas categorías de asientos dejan de estar disponibles en el portal oficial, plataformas de reventa como StubHub son una alternativa.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Polonia-Suecia?

Las entradas estándar para un solo partido en el portal oficial cuestan desde aproximadamente 30 € hasta 45 € en las zonas generales.

En plataformas de reventa como StubHub, los precios de partida rondan los 79 € cuando se agotan las entradas estándar en los canales oficiales.

Polonia-Suecia de la Liga B de la UEFA Nations League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Polonia y Suecia

Polonia ha sumado una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó con un empate 2-2 ante Nigeria y también perdió 0-2 frente a Ucrania en un amistoso. La derrota por 3-2 ante Suecia en la fase de clasificación para el Mundial a principios de este año fue otro revés, aunque las victorias sobre Albania y Malta supusieron un alivio durante esa campaña. El equipo de Urban marcó siete goles y encajó seis en esos cinco partidos.

Los últimos cinco partidos de Suecia se saldaron con una victoria, dos empates y dos derrotas. Su participación en el Mundial incluyó una victoria por 5-1 sobre Túnez, pero también una derrota por 5-1 ante Países Bajos y otra por 3-0 frente a Francia en dieciseisavos de final. Empató 1-1 con Japón en la fase de grupos y 2-2 con Grecia en un amistoso previo al torneo. El equipo de Potter marcó doce goles en esos cinco encuentros, pero encajó diez, lo que refleja su capacidad ofensiva y las debilidades defensivas que ha mostrado al más alto nivel.

Polonia-Suecia: enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones tuvo lugar en marzo de 2026, cuando Suecia venció a Polonia por 3-2 en un partido de clasificación para el Mundial. Antes, Polonia había ganado 2-0 a Suecia en casa en un encuentro clasificatorio disputado en marzo de 2022. En los cinco enfrentamientos directos registrados, Suecia presenta un mejor balance, con tres victorias frente a una de Polonia y otra victoria más del combinado polaco. Ambas selecciones también se enfrentaron en la Eurocopa 2020, cuando Suecia ganó 3-2.