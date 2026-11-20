El Parma recibe a la Fiorentina el domingo 13 de diciembre de 2026 en el estadio Ennio Tardini de Parma.

Su enfrentamiento más reciente, disputado en marzo de 2026, terminó con un trabajado empate 0-0 en Florencia. La Fiorentina sigue buscando su primera victoria liguera ante el Parma desde 2020. El Parma logró el único triunfo de esta serie reciente al imponerse por 1-0 en casa, en el Ennio Tardini, en diciembre de 2025, mientras que los otros tres partidos acabaron en empate.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Parma-Fiorentina, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Parma Calcio 1913-Fiorentina de la Serie A?

El Parma-Fiorentina se juega el domingo 13 de diciembre de 2026 en el estadio Ennio Tardini de Parma.

¿Cómo comprar entradas para el Parma Calcio 1913-Fiorentina de la Serie A?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el Parma Calcio 1913-Fiorentina de la Serie A:

1. Canales oficiales de los clubes

Portal oficial de entradas del Parma Calcio 1913: La principal fuente de entradas, y la más fiable, es la web oficial del Parma ( parmacalcio1913.com ). Las entradas suelen ponerse a la venta para el público general unas semanas antes del partido, una vez cerrados los periodos de compra preferente para abonados y socios.

La principal fuente de entradas, y la más fiable, es la web oficial del Parma ( ). Las entradas suelen ponerse a la venta para el público general unas semanas antes del partido, una vez cerrados los periodos de compra preferente para abonados y socios. Canales de la ACF Fiorentina para la zona visitante: Si vas a apoyar al equipo visitante, las entradas para la zona visitante (Settore Ospiti) deben comprarse a través de los canales oficiales de la Fiorentina. Normalmente están sujetas a los requisitos italianos de identificación de aficionados (Tessera del Tifoso) y a controles de identidad nominales al entrar.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales de los clubes se han agotado por completo, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Serie A cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Parma Calcio 1913-Fiorentina de la Serie A?

Este es el desglose de los precios estimados de las entradas para el Parma Calcio 1913-Fiorentina de la Serie A:

1. Canales oficiales de los clubes

Fondos (Curva Nord / Curva Sud): Suelen partir de unos 25 a 35 € .

Suelen partir de unos . Gradas laterales (Distinti): Cuestan aproximadamente entre 40 y 60 € .

Cuestan aproximadamente entre . Tribuna Laterale (tribunas laterales): Suelen costar entre 60 y 100 € .

Suelen costar entre . Tribuna Centrale Petitot (tribuna central principal): Cuesta alrededor de 120 € o más.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas se agotan en la venta oficial de los clubes, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Sectores altos o de las esquinas exteriores (por ejemplo, bloques del fondo o de las esquinas): Parten de unos 35 a 50 € .

Parten de unos . Asientos estándar en los laterales y las bandas: Cuestan de media entre 70 y 130 € .

Cuestan de media entre . Asientos VIP y servicios prémium en la zona central: Pueden superar los 150 o 200 €.

Parma Calcio 1913-Fiorentina de la Serie A: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Parma Calcio 1913 y la Fiorentina

El Parma ha ganado uno, empatado uno y perdido tres de sus últimos cinco partidos de la Serie A, en los que ha marcado cuatro goles y encajado nueve. Su resultado más reciente fue una derrota en casa por 1-2 ante el Bolonia. Su actuación más destacada en esa serie fue la victoria por 3-0 sobre el Atalanta, aunque las derrotas ante el Torino y la Lazio, una antes y otra después de ese triunfo, ponen de relieve su irregularidad.

La Fiorentina ha ganado dos, empatado dos y perdido uno de sus últimos cinco partidos de la Serie A, con once goles a favor y nueve en contra. Su encuentro más reciente terminó en empate 2-2 ante la Juventus. La victoria por 4-2 en casa del Sassuolo fue el punto álgido de esa serie, aunque las derrotas por 1-3 en casa del Como y por 1-2 en casa del Inter muestran que la Fiorentina sigue siendo vulnerable a domicilio.

Parma Calcio 1913-Fiorentina: enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos terminó en empate 0-0 en el Artemio Franchi el 8 de marzo de 2026, en la Serie A. En los últimos cinco encuentros entre ambos en todas las competiciones, el Parma ha ganado uno, la Fiorentina ninguno y se han registrado tres empates. La única victoria de esta serie reciente llegó cuando el Parma se impuso a la Fiorentina por 1-0 en el Tardini en diciembre de 2025.