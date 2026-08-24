El PSG se enfrenta al Mónaco el viernes 4 de septiembre de 2026 en el Parque de los Príncipes de París.

Ambos pesos pesados del fútbol francés llegan a este duelo de inicio de temporada con el objetivo de sumar puntos cruciales en la carrera por el título. El Mónaco buscará repetir el éxito de su anterior visita al Parque de los Príncipes, donde logró una victoria por 3-1 sobre el PSG en marzo de 2026.

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¿Cuándo es el saque inicial del Paris Saint-Germain vs Mónaco de la Ligue 1?

El PSG vs Mónaco se disputa en el Parque de los Príncipes de París, con el partido de la Ligue 1 programado para comenzar a la hora confirmada indicada anteriormente.

Ligue 1 - Jornada 3 4 sept 2026 - 15:05 Parc des Princes

¿Cómo comprar entradas para el Paris Saint-Germain vs Mónaco de la Ligue 1?

Para comprar entradas para el partido de la Ligue 1 entre Paris Saint-Germain y AS Monaco del viernes 4 de septiembre de 2026, sigue estos pasos:

1. Plataforma oficial de venta de entradas del PSG

Venta principal: Visita la taquilla oficial del PSG para comprobar la venta directa. Los socios del club y los abonados suelen tener acceso prioritario antes de que se abra la venta al público general.

Reventa oficial (Ticketplace): Si las entradas estándar se agotan, utiliza PSG Ticketplace , el mercado secundario oficial del club, donde los abonados revenden entradas verificadas a su valor nominal o a precios de mercado regulados.

2. Mercados secundarios y revendedores

Si no hay entradas oficiales disponibles, puedes comprar entradas en el mercado secundario a través de plataformas agregadoras como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Paris Saint-Germain vs Mónaco de la Ligue 1?

Los precios de las entradas para el Paris Saint-Germain vs AS Monaco en el Parque de los Príncipes el 4 de septiembre de 2026 se desglosan de la siguiente manera:

Taquilla oficial del PSG: Compra entradas principales a valor nominal directamente desde 75 £ o accede a PSG Ticketplace (el mercado secundario oficial) para reventas a valor nominal o reguladas.

Mercados secundarios y agregadores: Compara opciones de entradas en plataformas secundarias como StubHub (anuncios desde 75 £ / 95 USD )

Proveedores oficiales de viajes: Reserva paquetes combinados de entrada para el partido y alojamiento en París a través de socios autorizados desde 239 £ .

Paris Saint-Germain vs Mónaco de la Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Paris Saint-Germain vs Mónaco

El PSG ha sumado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue una derrota por 1-0 ante el Lens en el Trofeo de Campeones, mientras que su mejor resultado en esa racha fue una victoria por 2-1 sobre el Aston Villa en la Supercopa de la UEFA. También empató 1-1 con el Manchester United en un amistoso y sufrió una derrota por 3-0 ante el Mallorca. En esos cinco partidos, el PSG marcó seis goles y encajó seis.

El Mónaco ha ganado tres, empatado uno y perdido uno de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-3 a domicilio ante el Gornik Zabrze en la fase de clasificación de la Conference League, y también derrotó al Liverpool por 2-3 y al Getafe por 1-0 en pretemporada. Su única derrota llegó ante el Coventry City, por 2-0. El Mónaco marcó diez goles y encajó siete en esa racha de cinco partidos.

Paris Saint-Germain vs Mónaco: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes tuvo lugar en la Ligue 1 el 6 de marzo de 2026, cuando el Mónaco ganó 3-1 en el Parque de los Príncipes. En los últimos cinco duelos, el Mónaco suma dos victorias, las mismas que el PSG, además de un empate, incluido un 2-2 en la Liga de Campeones en ese mismo escenario en febrero de 2026. El resultado reciente más contundente del PSG en este enfrentamiento fue una victoria en casa por 4-1 en la Ligue 1 en febrero de 2025.

Clasificación del Paris Saint-Germain vs Mónaco

En la tabla de la Ligue 1, el PSG ocupa actualmente la 14.ª posición, mientras que el Mónaco es 11.º.