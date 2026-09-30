El PSG se enfrenta al Barcelona el martes 20 de octubre de 2026 en el Parc des Princes de París.

Su rivalidad es famosa por eliminatorias icónicas, incluida la legendaria remontada del 6-1 del Barcelona en 2017, así como las contundentes victorias por 4-1 del PSG en Barcelona tanto en 2021 como en 2024. En su encuentro más reciente de la Champions League, durante la fase de liga 2025-26, el PSG logró una victoria por 2-1 sobre el Barcelona en suelo español.

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¿Cuándo es el saque inicial del Paris Saint-Germain vs Barcelona de la Champions League?

El PSG vs Barcelona comienza en el Parc des Princes de París el martes 20 de octubre de 2026.

Liga de Campeones - Jornada 3 20 oct 2026 - 15:00 Parc des Princes

¿Cómo comprar entradas para el Paris Saint-Germain vs Barcelona de la Champions League?

Para comprar entradas para el partido de la UEFA Champions League entre Paris Saint-Germain vs FC Barcelona en el Parc des Princes, puedes seguir estas opciones principales:

1. Portal oficial de entradas del PSG (Billetterie PSG)

Venta general al público: Puedes crear una cuenta gratuita de aficionado en la página oficial de venta de entradas del Paris Saint-Germain. Cuando las entradas lleguen a la fase "Grand Public", cualquiera podrá comprarlas directamente a su precio oficial.

Prioridad Red & Blue: Si tienes una membresía Red & Blue, recibes acceso anticipado durante una ventana de venta prioritaria antes de que las entradas salgan a la venta general.

2. Zona para aficionados visitantes (FC Barcelona)

Si quieres sentarte en la sección de aficionados visitantes, las entradas se distribuyen directamente a través del FC Barcelona. Por lo general, están reservadas para socios oficiales del club azulgrana y peñas registradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Paris Saint-Germain vs Barcelona de la Champions League?

Los precios de las entradas para el partido de la UEFA Champions League entre el Paris Saint-Germain y el FC Barcelona en el Parc des Princes varían en función del canal de compra y de la categoría del asiento:

1. Venta primaria oficial (portal de entradas del PSG)

Categoría 4 / Anillo superior: Aproximadamente 70 € - 120 €

Categorías 2 y 3 / Anillo medio: Aproximadamente 130 € - 250 €

Categoría 1 / Tribuna principal lateral: Aproximadamente 260 € - 450 €

Paquetes VIP y hospitality: Desde 550 € hasta más de 1.200 €

2. Mercado secundario y agregadores

Debido a una demanda extremadamente alta, en plataformas secundarias de entradas como Ticombo los precios suelen arrancar en 250 € - 320 € para asientos en el anillo superior o con visibilidad reducida, con precios medios en torno a 500 € - 650 € , y asientos prémium que superan los 1.000 € .

Paris Saint-Germain vs Barcelona en la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Paris Saint-Germain vs Barcelona

El PSG ha firmado una racha irregular en sus últimos cinco partidos, con dos victorias, dos empates y una derrota. Su compromiso más reciente fue un triunfo por 1-0 a domicilio ante el Brest en la Ligue 1, aunque la derrota por 1-2 en casa frente al Mónaco y los empates consecutivos contra Lille y Rennes reflejan la irregularidad que ha definido su campaña doméstica. La victoria por 6-1 sobre el Slovan Bratislava en la Champions League fue su actuación más convincente de esos cinco encuentros, y a lo largo de toda la serie ha marcado 11 goles y ha encajado ocho.

El Barcelona ha estado en un estado de forma implacable, con victorias en cada uno de sus últimos cinco partidos y 21 goles a favor por diez en contra. Su resultado más reciente fue un 7-2 ante el Racing Santander, y también ha derrotado al Feyenoord por 5-1 en la Champions League y al Valencia por 5-0 en LaLiga. Cinco victorias consecutivas en dos competiciones apuntan a una plantilla que actúa con una confianza considerable y gran fluidez ofensiva.

Paris Saint-Germain vs Barcelona: historial reciente de enfrentamientos directos

El encuentro más reciente entre estos dos clubes llegó en la Champions League el 1 de octubre de 2025, cuando el Barcelona recibió al PSG y perdió por 1-2. En los últimos cinco enfrentamientos directos, todos disputados en la Champions League, el PSG presenta el mejor balance, con tres victorias frente a una del Barcelona y un empate. El PSG ha sido especialmente dominante en los partidos a domicilio, con victorias por 4-1 en el Camp Nou tanto en abril de 2024 como en febrero de 2021, aunque el Barcelona sí logró un triunfo por 3-2 en el Parc des Princes en abril de 2024 durante esa misma eliminatoria a doble partido.