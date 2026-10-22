¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Ligue 1
team-logoParis Saint-Germain
Parc des Princes
team-logoTroyes
Book PSG vs Troyes TicketsPSG vs Troyes Premium
GOAL-e
Con la colaboración de

Cómo conseguir entradas para el Paris Saint-Germain-Troyes: precios de la Ligue 1, información del partido, venta de última hora y más

SHOPPING
Tickets
Paris Saint-Germain
Troyes
Ligue 1

El Paris Saint-Germain se enfrenta al Troyes en la Ligue 1. Así puedes conseguir tus entradas.

Su último enfrentamiento en la máxima categoría tuvo lugar en mayo de 2023, cuando el PSG logró una cómoda victoria por 3-1 a domicilio en el Stade de l'Aube.

Los partidos entre ambos equipos han dejado muchos goles en los últimos tiempos, como ocurrió en el emocionante 4-3 disputado en el Parc des Princes en octubre de 2022.

¿Cuándo se juega el Paris Saint-Germain contra el Troyes de la Ligue 1?

El Paris Saint-Germain contra el Troyes se disputa en el Parc des Princes de París el sábado 7 de noviembre de 2026.

crest
Ligue 1 - Jornada 10
Parc des Princes

¿Cómo comprar entradas para el Paris Saint-Germain contra el Troyes de la Ligue 1?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el partido de Ligue 1 entre el Paris Saint-Germain y el Troyes:

1. Canales oficiales del club

  • Venta oficial de entradas del club: Puedes comprar entradas individuales estándar, localidades especiales o paquetes de hospitalidad directamente en el portal oficial de venta de entradas del Paris Saint-Germain.

2. Plataformas de reventa de entradas

  • Plataformas de reventa de entradas: Si se agotan por completo las opciones oficiales del club, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como Ticombo. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Ligue 1 cuando se agotan los cupos de venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Paris Saint-Germain contra el Troyes de la Ligue 1?

Los precios de las entradas para el partido de Ligue 1 entre el Paris Saint-Germain y el Troyes varían según la categoría, la ubicación del asiento y si se compran a través de los canales oficiales del club o en el mercado de reventa.

1. Canales oficiales del club

  • Grada superior y vistas elevadas (categorías 11–16): Las opciones de asientos estándar en la grada superior y las esquinas tienen precios iniciales de entre 58,00 € y 78,00 €.
  • Asientos en la zona intermedia (categorías 6–10): Los asientos con vistas estándar en los laterales o en los niveles intermedios suelen costar entre 86,00 € y 109,00 €.
  • Grada inferior y sectores prémium (categorías 1–5): Los asientos de la grada inferior y las localidades centrales más demandadas cuestan desde 115,00 € hasta 225,00 € o más, según la proximidad exacta al terreno de juego.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial del club, plataformas de reventa como Ticombo ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

  • Grada superior / reventa estándar: Los precios parten de unos 55,00 € a 75,00 €, según la demanda y la disponibilidad.
  • Grada inferior / vistas centrales: Los asientos con mejores vistas suelen costar entre 90,00 € y 150,00 € o más.
  • Paquetes VIP y de hospitalidad: Las ofertas de hospitalidad VIP prémium suelen situarse entre 180,00 € y 300,00 € o más.

Paris Saint-Germain contra Troyes de la Ligue 1: todo lo que debes saber

Estado de forma del Paris Saint-Germain y el Troyes

El PSG llega a este encuentro con tres victorias en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Entre sus mejores resultados recientes figuran dos triunfos consecutivos en la Ligue 1 ante el Brest y el Marsella. Su partido más reciente fue una victoria por 1-2 en el campo del Marsella el 20 de septiembre. También logró una contundente victoria por 6-1 ante el Slovan Bratislava en la Champions League a principios de septiembre. Una derrota en casa por 1-2 ante el Mónaco y un empate 2-2 con el Lille son los tropiezos de esa racha de cinco partidos, en la que el PSG ha marcado nueve goles y ha encajado ocho.

El Troyes solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos: su única victoria fue un 1-2 a domicilio ante el Lorient el 29 de agosto. Desde entonces, la situación ha empeorado considerablemente. Las derrotas ante el Estrasburgo, el Lille y el Angers han dejado al equipo de Dumont en un mal momento. En esos cinco partidos ha encajado 10 goles y solo ha marcado cinco.

PSG

PSG - Formulario

OM
W1-2
LEM
W3-1
MCI
W2-4
STR
W1-3
BAR
W4-2
Gol marcado (encajado)
16/7
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
5/5
TRO

TRO - Formulario

LIL
L2-0
SCO
L2-0
DIO
D2-2
OM
L0-2
RCL
L1-3
Gol marcado (encajado)
3/11
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Paris Saint-Germain contra Troyes: últimos enfrentamientos directos

El último enfrentamiento entre estos clubes tuvo lugar en mayo de 2023, cuando el PSG ganó por 3-1 a domicilio ante el Troyes en la Ligue 1. En los últimos cinco duelos directos, el PSG tiene una clara ventaja, con tres victorias por ninguna del Troyes. También hubo un empate y un partido que terminó 4-3 a favor del PSG en el Parc des Princes en octubre de 2022. El PSG ha marcado 13 goles en esos cinco enfrentamientos, frente a los nueve del Troyes.

Cara a cara

Paris Saint-GermainEmpateTroyes
4
1
0
Ligue 1
Troyes badge
Troyes
TRO
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
F
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
Troyes badge
Troyes
TRO
3
F
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
Troyes badge
Troyes
TRO
2
F
Ligue 1
Troyes badge
Troyes
TRO
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
F
Ligue 1
Troyes badge
Troyes
TRO
0
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
F
13Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron4/5
#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
LyonLyonOL
7421135+814
W
L
W
D
W
2
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
7421149+514
W
W
W
W
L
3
Paris FCParis FCPAR
7421127+514
W
L
W
D
W
4
LilleLilleLIL
7421105+514
D
W
L
W
W
5
MónacoMónacoASM
7421106+414
L
D
W
D
W
6
RennesRennesREN
74121514+113
L
W
L
W
W
7
LorientLorientFCL
732276+111
W
W
L
D
W
8
LensLensRCL
73131411+310
W
W
L
D
L
9
MarsellaMarsellaOM
73041410+49
W
W
L
L
L
10
BrestBrestB29
72321310+39
D
W
L
L
W
11
ToulouseToulouseTFC
72321211+19
W
D
W
D
L
12
AuxerreAuxerreAJA
73041117-69
W
L
W
W
L
13
NizaNizaNCE
722369-38
L
W
W
L
D
14
StrasbourgStrasbourgSTR
72141215-37
L
L
L
D
W
15
AngersAngersSCO
7214915-67
L
L
W
D
L
16
Le MansLe MansLEM
71331015-56
L
L
W
D
D
17
TroyesTroyesTRO
7115516-114
L
L
L
L
L
18
Le HavreLe HavreLEH
7025511-62
L
L
L
D
L
Champions League
Calificación para la Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Playoffs de descenso
Descenso

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Seguí a GOAL en Google